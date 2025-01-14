Swordfish Security AppSec Solutions АппСек Солюшенс
AppSec Solutions – российский вендор решений в сфере DevSecOps. Портфель компании включает в себя продукты для обеспечения безопасности в процессе разработки. Решениями AppSec Solutions пользуются российские компании из банковского, телекоммуникационного, логистического и других секторов экономики. Партнерами AppSec Solutions являются системные интеграторы в области информационной безопасности, компании специализирующиеся на DevSecOps, компании оказывающие услуги по разработке ПО и др.
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 763 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Фефелов Владислав 13 2
|Башарин Антон 4 2
|Сергеев Юрий 10 1
|Фисенко Лев 26 1
|Шабалин Юрий 11 1
|Калякин Сергей 1 1
|Крюков Константин 4 1
|Крючков Константин 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
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