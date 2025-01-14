Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс

AppSec Solutions – российский вендор решений в сфере DevSecOps. Портфель компании включает в себя продукты для обеспечения безопасности в процессе разработки. Решениями AppSec Solutions пользуются российские компании из банковского, телекоммуникационного, логистического и других секторов экономики. Партнерами AppSec Solutions являются системные интеграторы в области информационной безопасности, компании специализирующиеся на DevSecOps, компании оказывающие услуги по разработке ПО и др.