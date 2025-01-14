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Swordfish Security AppSec Solutions АппСек Солюшенс

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс

AppSec Solutions – российский вендор решений в сфере DevSecOps. Портфель компании включает в себя продукты для обеспечения безопасности в процессе разработки. Решениями AppSec Solutions пользуются российские компании из банковского, телекоммуникационного, логистического и других секторов экономики. Партнерами AppSec Solutions являются  системные интеграторы в области информационной безопасности, компании специализирующиеся на DevSecOps, компании оказывающие услуги по разработке ПО и др.


14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
27.12.2024 Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
31.10.2024 AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 2
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
03.09.2024 Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом 1
16.07.2024 Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Google LLC 11775 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Информзащита 756 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
GitHub 814 1
Ростелеком 9700 1
Unsplash 763 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Swordfish Security - AppSec Hub 9 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Swordfish Security - AppSec Code 6 3
Swordfish Security - AppSec Track 7 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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