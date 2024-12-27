Крючков Константин
|27.12.2024
|Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1
Крючков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Swordfish Security - AppSec Track 7 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.