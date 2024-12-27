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Snyk

Snyk


27.12.2024 Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
07.06.2018 Фундаментальная ошибка в архивах rar и 7z может разрушить ОС. Видео 1
31.10.2017 Microsoft выпустил бесплатный инструмент для проверки зараженных сайтов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Snyk и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 81 1
Google LLC 11775 1
Checkmarx 9 1
JFrog 9 1
Sonatype 7 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
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MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 148 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
Adata Swordfish SSD 17 1
Zip Slip - Уязвимость 1 1
Synopsys CodeDx 1 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
Swordfish Security - AppSec Track 7 1
Swordfish Security - AppSec Hub 9 1
Swordfish Security - AppSec Code 6 1
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Google Android Package Kit - APK 178 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
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Microsoft Edge - браузер 1995 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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