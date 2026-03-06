Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

7-Zip (7z) XZ Utils LZMA Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm алгоритм сжатия данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.03.2026 ARinteg представила новый релиз архиватора ARZip 2
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 2
07.02.2023 Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3 2
01.12.2020 Разработана уникальная файловая система с рекордной степенью сжатия данных 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
09.07.2018 Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL 1
20.05.2008 PeaZip 2.1: бесплатный кроссплатформенный архиватор 1
27.12.2007 7-Zip 4.58 Alpha 1: тестовая версия бесплатного архиватора 1
07.12.2007 7-Zip 4.57: новая версия бесплатного архиватора 1
01.12.2005 В антивирусах Panda - критическая уязвимость 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

7-Zip (7z) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25372 3
GitHub 1000 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1193 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Almalinux Open Source Foundation 40 1
JFrog 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
X Corp - Twitter 2916 1
Intel Corporation 12604 1
HP Inc. 5782 1
9136 1
AMD - Advanced Micro Devices 4514 1
Red Hat 1348 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Dropbox 516 1
Adobe Systems 1574 1
Allwinner Technology 19 1
Amlogic 56 1
SolarWinds 54 1
Nvidia Corp 3797 1
MikroTik 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 3
Linux Foundation 190 1
OWASP - Open Web Application Security Project 124 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7087 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 875 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13727 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 3
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 81 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 126 2
Repository - Репозиторий 1068 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27279 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32125 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 522 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 379 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 389 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 643 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 243 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4277 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 50 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4737 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 997 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 20 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 56 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 18 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 186 1
CRC - cyclic redundancy check - система контроля с использованием циклического избыточного кода для защиты информации и обеспечения целостности передаваемых данных 6 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9441 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1477 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2706 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 822 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7720 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25831 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21890 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2832 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3600 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4229 1
Linux OS 11079 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 5
Microsoft Windows 16480 4
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 68 3
LHA - LZH - LHarc, LHx, LH - формат архивирования файлов 21 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5250 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 3
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 2
Corel WinZip - архиватор 53 2
Linux Mint 31 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 2
SUSE openSUSE 99 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 224 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 2
C/C++ - Язык программирования 857 2
GZIP - GNU Zip 31 2
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 36 1
Honeywell LEAP 52 1
Qualcomm IPQ 4 1
Linux Alpine 16 1
Linux SquashFS - файловая система для GNU/Linux 1 1
AMD Navi 6 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 40 1
Linux - Debian GNU 544 1
JetBrains - TeamCity 21 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 89 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 35 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Panda Antivirus 58 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Acer Iconia 104 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 839 1
Panda PerimeterScan - Panda PerimeterScan ISA Server - Panda PerimeterScan Firewall - Panda PerimeterScan Sendmail - Panda PerimeterScan Proxy - Panda PerimeterScan Qmail - Panda PerimeterScan Postfix 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 21 1
Swordfish Security - AppSec Hub 19 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Прокофьев Антон 12 2
Мельникова Анастасия 433 2
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Каргин Антон 5 1
Holland-Moritz Marcus - Холланд-Мориц Маркус 1 1
Ziv Jacob - Зив Яков 1 1
Lempel Abraham - Лемпель Авраам 1 1
Parker Sean - Паркер Шон 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Jitkoff Nicholas - Жидкофф Николас 1 1
По Эдгар Аллан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 1
Польша - Республика 2007 1
Израиль 2797 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1262 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 1
Украина - Львов 100 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11844 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15338 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17516 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1256 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4283 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
The Verge - Издание 603 1
Phoronix 54 1
Известия ИД 724 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 160 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 635 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240