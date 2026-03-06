Получите все материалы CNews по ключевому слову
7-Zip (7z) XZ Utils LZMA Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm алгоритм сжатия данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
7-Zip (7z) и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 3
|Linux Foundation 190 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 124 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|The Verge - Издание 603 1
|Phoronix 54 1
|Известия ИД 724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.