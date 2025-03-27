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Украина Львов
СОБЫТИЯ
|27.03.2025
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Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»
Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась
|14.03.2018
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Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран
У Veon проблемы с центром поддержки операций во Львове Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытывает проблемы с реализацией амбициозного проекта создания в украинском городе Львове центра по
|02.09.2013
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Открылась регистрация на конференцию SQA Days-14 во Львове
Открыта регистрация на наиболее известную в Восточной Европе конференцию, посвященную качеству ПО — SQA Days-14. Конференция пройдет 7, 8 и 9 ноября 2013 во Львове на площадке «Арена-Львов». Поддержку мероприятию оказывают львовские сообщество тестировщиков, школа тестирования и «IT-Кластер». Предыдущая конференция SQA Days-13, которая проходила ве
|18.11.2010
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Во Львове поставили мюзикл про «В Контакте»
Во Львове поставили танцевальный мюзикл, посвященный популярной социальной сети «В Контакте». Премьера спектакля «Жертва Контакта, или Как поймать себя в сети» в драмтеатре им. Заньковецкой собрал
|13.09.2002
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Во Львове пройдет чемпионат по метанию телефонов
14 сентября во Львове состоится чемпионат по метанию мобильных телефонов. Акция, которая впервые будет проводиться в Украине, организована центром мобильных салонов "НТОН" официальным дилером компании UMC, со
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Лем Станислав 7 4
|Тарковский Андрей 5 2
|Фролова Светлана 42 2
|Львова Татьяна 2 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Зелинский Сергей 5 2
|Львов Александр 7 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
|Косолапов Сергей 3 2
|Суворов Глеб 4 2
|Кицмей Тарас 2 2
|Гришкин Владимир 4 2
|Смышляев Андрей 4 2
|Белоусов Сергей 255 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Фридман Михаил 146 2
|Емельянников Михаил 40 1
|Дьяков Петр 12 1
|Агеев Максим 34 1
|Заренин Андрей 51 1
|Максимов Юрий 37 1
|Усевич Мария 6 1
|Зудин Александр 8 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
|Любинец Ярослав 1 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Бойко Анна 20 1
|Богданов Виталий 12 1
|Казанцев Максим 7 1
|Галстян Арсен 6 1
|Нефедов Олег 7 1
|Володин Андрей 22 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Рабовский Семен 33 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Близнюк Андрей 12 1
|Ильичев Олег 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 11
|РосПравосудие 11 2
|AIN.UA 103 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 694 2
|Лига.нет 12 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|УНИАН 10 1
|Google Play Community - Google Apps community 1 1
|Код Дурова 17 1
|Forbes - Форбс 1013 1
|Bloomberg 1640 1
|BleepingComputer - Издание 462 1
|TorrentFreak (TF) 161 1
|Hacker News 94 1
|Парламентская газета 32 1
|Российская газета 300 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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