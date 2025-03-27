Украина - Львов

Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук» Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась

Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран У Veon проблемы с центром поддержки операций во Львове Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытывает проблемы с реализацией амбициозного проекта создания в украинском городе Львове центра по

Открылась регистрация на конференцию SQA Days-14 во Львове Открыта регистрация на наиболее известную в Восточной Европе конференцию, посвященную качеству ПО — SQA Days-14. Конференция пройдет 7, 8 и 9 ноября 2013 во Львове на площадке «Арена-Львов». Поддержку мероприятию оказывают львовские сообщество тестировщиков, школа тестирования и «IT-Кластер». Предыдущая конференция SQA Days-13, которая проходила ве

Во Львове поставили мюзикл про «В Контакте» Во Львове поставили танцевальный мюзикл, посвященный популярной социальной сети «В Контакте». Премьера спектакля «Жертва Контакта, или Как поймать себя в сети» в драмтеатре им. Заньковецкой собрал