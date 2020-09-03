Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Украина
Львов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 39
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РусславБанк - РСБ 147 2
|Альфа-Групп 330 1
|LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Укргазпромбанк 2 1
|Google Android 10752 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Java - Язык программирования 1185 1
|ПриватБанк Приват24 113 1
|Фролова Светлана 41 2
|Фридман Михаил 54 1
|Чернышов Петр 6 1
|Генс Георгий 62 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
|УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
|УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
|РосПравосудие 10 2
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Лига.нет 3 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771666, в очереди разбора - 675348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771666, в очереди разбора - 675348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru