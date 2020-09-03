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Украина
Львов


03.09.2020 Атакована и полностью парализована крупнейшая ИТ-компания Украины 1
14.03.2018 Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран 4
24.11.2015 Петр Безукладников будет координировать образовательные проекты «Ланита» 1
04.09.2015 Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа» 1
24.06.2015 life:) приступил к тестированию сети 3G+ в Одессе 1
05.02.2015 Один из создателей вернул «Росправосудие» в Сеть. Другой говорит, что сайт у него «отжали» 1
30.01.2015 Интернет-проект «Росправосудие» уничтожен одним из создателей 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 1
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 1
03.04.2014 Luxoft и Epam решили сделать Украину движущей силой в ИТ-сфере Европы 1
19.03.2014 В Москве впервые пройдет конференция Android-разработчиков Droidcon 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
02.09.2013 Открылась регистрация на конференцию SQA Days-14 во Львове 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
13.03.2013 В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
25.05.2012 «Яндекс.Карты» обновили карты Украины 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
20.01.2012 Скиммерам, обезвреженным «ПриватБанком», грозит от 2 до 5 лет тюрьмы 2
27.10.2011 Российские инвесторы вложились в украинскую «облачную Windows 7» 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 2
07.12.2010 Проект «Недвижимость@Mail.Ru» вышел на украинский рынок 1
18.11.2010 Во Львове поставили мюзикл про «В Контакте» 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
18.09.2009 HP открыла новый учебный центр GET-IT в Москве 1
22.01.2009 За строительством стадиона в Украине можно будет следить через Сеть 1
27.06.2008 «Яндекс» расширил географию сервиса «Пробки 2.0» 1
10.04.2008 «МТС-Украина» укрепляет сотрудничество с Nokia Siemens Networks 1
03.04.2008 На «Яндексе» появились карты крупнейших украинских городов 1
04.02.2008 Русская ИТ-звезда: новое имя на мировом рынке 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
02.04.2007 Согласование договоров на базе DocsVision внедрили в ПБК «Славутич» 1
18.01.2007 Украинцы все чаще пользуются поддельными чип-картами 1

Публикаций - 34, упоминаний - 39

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Ланит ГК 1164 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Ланит Образование - Lanit Education 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Google LLC 7198 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
SoftServe 12 1
Garmin 125 1
Киевстар 263 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
IBM 3575 1
Microsoft Corporation 11226 1
РусславБанк - РСБ 147 2
Альфа-Групп 330 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Укргазпромбанк 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Java - Язык программирования 1185 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Фролова Светлана 41 2
Фридман Михаил 54 1
Чернышов Петр 6 1
Генс Георгий 62 1
Украина 3417 21
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Европа 3798 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Казахстан - Республика 2661 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Индия - Республика 2184 2
Восточная Европа 1698 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Украина - Одесса 58 1
Нидерланды 984 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Армения - Республика 692 1
Россия - Севастополь 420 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Канада 1321 1
Узбекистан - Республика 828 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Грузия 694 1
Европа Западная 621 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Ярославль 409 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
РосПравосудие 10 2
BleepingComputer - Издание 120 1
Лига.нет 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1992 1
Школа новых технологий 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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