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Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»

Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук».

У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась в роли хэда рекрутмента и HRBP в Danone и Mars. В компании Bacardi Татьяна Львова отвечала за Talent Development для рынков Восточной Европы и Азии (включая Россию), а затем взяла на себя роль HRD по России. До Звука Татьяна работала в Tefal в должности HRD.

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Звук
Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»

Татьяна Львова, HRD HiFi-стриминга «Звук»: «"Звук" – технологичный и эмоциональный продукт, который заботливо сопровождает человека трендовым контентом в любой момент жизни. Один из наших главных принципов – человекоцентричность. Мы для людей и про людей: это относится и к нашим пользователям, и к нашей команде. Я рада стать соучастником дальнейшего развития "Звука"».

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