Сервис «Давай делить» стал доступен для клиентов Tefal Онлайн-покупки на сайте Tefal стали еще доступнее благодаря сервису оплаты частями «Давай делить». Возможность разбить оплату на четыре равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время пр

Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний. Параллельный импорт – это буквально легализованный властями «серый» импорт, то есть поставки, не согласованные с производителями.

Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood в. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают, что у «Аксимы

Весы для контроля массы тела от Tefal Компания Tefal представила в России две модели бытовых напольных весов Bodysignal BM7000 и Luminance PP8043. Устройства позволяют измерять два типа массы тела – мышечную и жировую. Подобные показатели с

Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина зных моделей, узнать где их можно купить. Ссылки на цены и магазины регулярно обновляются. Менеджер Tefal Анна Шепелева вручает приз Надежде Анашиной Недавно ZOOM. CN

Так появился Tefal История бренда Tefal началась в теперь уже совсем далеком 1954 году. Именно тогда талантливый инженер и заяд

Tefal Program 8: инновации из Франции ковал навеки обезобразить любимую вещь. Но с появлением новой серии произведенных во Франции утюгов Tefal Program 8 набившие оскомину «спецсигналы» уходят в прошлое. Больше не придется думать о

Tefal: взгляд изнутри В категории «Уход за бельем» Tefal представляет несколько гамм утюгов: Supergliss, Ultragliss, Aquaspeed и «умные» утюги Program 8, всего порядка 16 различных моделей, из которых любой покупатель обязательно подберет себе

Блинница Tefal Exelio Comfort: коту всё масленица са, печь блины станет легче. Я уже писала о различных новинках для кухни. И вот появилась еще одна: Tefal Exelio Comfort. Этот многофункциональный прибор оснащён блинницей, которая облегчит жиз

Тест пароварки Tefal VitaCuisine VS-4001 ил, что на моей кухне будет не набор кастрюль, а электрическая пароварка. Перед тем как выбрать конкретную модель, я внимательно изучил несколько устройств. В результате мне более других приглянулась Tefal VitaCuisine. Современная пароварка, по моему мнению, должна отвечать ряду обязательных требований. Во-первых, при готовке соки продуктов не должны смешиваться. Во-вторых, обязательно долж

Тест соковыжималки Tefal Elea Duo ZE-7001 ненный электропровод, для намотки и хранения которого в днище предусмотрено специальное место. Дизайн мне понравился. В кухню, отделанную деревом, устройство вписалось как нельзя лучше. Соковыжималка Tefal Elea Duo ZE 7001 Весит устройство около 3 кг, а прорезиненные ножки придают соковыжималке устойчивость: прибор по столу не скользит. Пока я преспокойненько выжимала сок, аппарат не сдвину

Современные мясорубки: полный фарш! сорубки такого типа существуют лишь в качестве дополнительной функции кухонных комбайнов и блендеров. Самые простые модели кухонных комбайнов с функцией мясорубки, в которых мотор крепится над чашей (Tefal, Moulinex) — компактны, стоят недорого, легко моются и идеально подойдут тем, у кого в семье появился маленький ребенок. В модели Tefal 8513 Rondo 1000 (средняя цена 1 370 руб.) ча

Как выбрать утюг т товар в разных ценовых категориях. Зачастую цены на утюги настолько сильно разнятся, что возникает вопрос: «Оправданы ли значительные затраты, или можно обойтись дешевой покупкой?». К примеру, утюг Tefal Turbo PRO 525 стоит 2 520 р., Braun SI 3120 MN обойдется в 1 500 р., а Irit IR2011 можно приобрести всего лишь 255 р. Для получения ответа на этот вопрос необходимо разобраться, из чего ж