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Groupe SEB
Tefal



23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры? 2
19.06.2020 Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года 1
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 1
22.06.2018 Мультиварки: хиты продаж. Первое полугодие 2018 года 1
19.03.2018 Самые мощные бытовые пылесосы. Выбор ZOOM 1
23.08.2013 Лучшие паровые станции. Выбор ZOOM 2
02.08.2013 Merlion поглотил одного из крупнейших дистрибуторов офисных товаров 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта 1
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
16.03.2012 Готовимся к лету! Лучшие приборы для красоты и здоровья. Выбор ZOOM 1
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews 1
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 1
27.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для дам 1
20.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для мужчин 1
04.08.2010 Лучшие соковыжималки: выбор ZOOM 1
26.02.2010 Современный электрочайник: просто добавь воды 1
02.12.2009 Merlion начала торговать сотовыми телефонами и домашней техникой 1
11.09.2008 В «УСП КомпьюЛинк» назначен исполнительный директор 1
22.08.2008 Выбор ZOOM: парогладильные системы 1
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1
01.08.2008 Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина 1
07.06.2008 Домашние йогуртницы: сам себе молокозавод 2
23.05.2008 Tefal: взгляд изнутри 1
23.05.2008 Так появился Tefal 1
23.05.2008 Tefal Program 8: инновации из Франции 2
06.03.2008 Блинница Tefal Exelio Comfort: коту всё масленица 1
04.03.2008 Электроблинницы: вековые традиции на современный лад 1
29.02.2008 Vitek подвел итоги 2007 года в России 1
04.02.2008 Цена и качество: в поисках компромисса 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
14.12.2007 Хиты продаж: кухонные комбайны 8
06.12.2007 Мелочи для кухни: мультиварки, аэрогрили, яйцеварки, ножеточки 2
06.12.2007 Парогладильные системы: больше, чем утюг 1
16.11.2007 Хлебопечки: изготовление диетического хлеба 1
31.10.2007 Осенняя палитра новинок Philips 2
25.10.2007 Пятерка популярных пароварок 4

Публикаций - 57, упоминаний - 77

Groupe SEB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 1574 23
Bosch - БСХ бытовые приборы 274 19
JVC Kenwood 331 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 888 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2262 7
LG Electronics 2890 7
Samsung Electronics 8431 6
Microsoft Corporation 20374 5
Siemens AG - Сименс Россия 2129 5
Supra 24 4
Merlion - Мерлион 334 4
Xiaomi 923 3
Oracle Corporation 5710 3
Daewoo Electronics 38 3
Pirit - Пирит 75 2
HDS - Hitachi Data Systems 389 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 61 2
BBK Electronics 223 2
Nokia Siemens Networks 200 2
Ланит ГК 1482 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 177 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
Huawei 3045 2
HP Inc. 4859 2
SAP SE 4254 2
Nokia Corporation 5018 2
Verysell - Верисел 272 2
Астерос - Asteros 583 1
iriver 133 1
ГКС - Группа компаний Систематика 244 1
Rolsen Electronics 73 1
Transcend Information 50 1
Сбербанк Технологии - СберТех 207 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
Мегаплан 61 1
Maykor - Мэйкор 265 1
Ситилинк - Citilink 209 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 1
Braun 55 19
Groupe SEB - Rowenta 27 8
Electrolux - Электролюкс Рус 136 6
Dyson 64 4
Hansa - Ханса 68 3
Whirlpool 63 3
Сухой - Авиационный холдинг 87 2
Gorenje 59 2
Whirlpool KitchenAid 18 2
Miele 105 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
AliExpress 282 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Rendez-Vous - Рандеву 10 1
Porsche Design GmbH 13 1
Candy Group - Канди 57 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Техносила 224 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 194 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 187 1
Procter&Gamble - P&G 189 1
PepsiCo - Пепсико 138 1
Альфа-Групп 579 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 137 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 2
Умные платформы 538 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 557 1
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 17 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 23 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 59 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 522 1
Пылесос - Vacuum cleaner 98 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 161 1
ИТ-аутсорсинг 820 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 223 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3261 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1614 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 323 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 152 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1916 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 467 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 468 1
Groupe SEB - Moulinex ME 31 13
Groupe SEB - Moulinex DJE 2 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 36 2
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 2
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 1
Groupe SEB - Moulinex DFC 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
HTC Touch Cruise 13 1
Bosch MultiTalant 1 1
Groupe SEB - Rowenta Derma Perfect 1 1
Groupe SEB - Rowenta BS 1 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 4 1
Groupe SEB - Moulinex DJC 1 1
Groupe SEB - Moulinex DKA 4 1
Groupe SEB - Moulinex CHA 1 1
Groupe SEB - Moulinex CE 2 1
Groupe SEB - Moulinex AMA 1 1
Groupe SEB - Moulinex FP 1 1
Groupe SEB - Moulinex DFB 1 1
Groupe SEB - Moulinex DAB 1 1
Groupe SEB - Moulinex DRB 1 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 364 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 575 1
AWS - Amazon Web Services 589 1
Microsoft SQL Server 1142 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 1
SQL - Язык программирования 547 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 330 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
Huawei TruSleep 7 1
Ricoh DWI - Ricoh Dynamic Workplace Intelligence 4 1
Xiaomi Mi Fit 11 1
Scala - Язык программирования 110 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 424 1
Microsoft Office 2007 163 1
Симоненко Вячеслав 26 2
Греф Герман 333 1
Мацоцкий Сергей 165 1
Евтушенков Владимир 182 1
Эпштейн Герман 32 1
Малахов Андрей 4 1
Денисов Алексей 16 1
Мельхорн Кай-Уве 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 25
Франция - Французская Республика 4082 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 4
Европа 6551 4
Италия - Итальянская Республика 2441 3
Германия - Федеративная Республика 6792 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 962 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 2
Япония 6710 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 254 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 370 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 421 1
Европа Западная 1199 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 451 1
Литва - Литовская Республика 464 1
Филиппины - Республика 386 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 60 1
Китай - Шанхай 515 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 329 1
Европа Северная - Скандинавия 415 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 694 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 215 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 20 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 37 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 43 1
Италия - Милан 88 1
Россия - Восточная Сибирь 218 1
Великобритания - Кембридж 163 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 329 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 146 1
Европа Балканский полуостров - Балканы 20 1
Бразилия - Федеративная Республика 1720 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 1
Южная Корея - Республика 2847 1
Русский язык 1415 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 78 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 3
Дед Мороз 131 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 417 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 1
КПД - Коэффициент полезного действия 83 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
CNews - ZOOM.CNews 1285 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 248 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 87 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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