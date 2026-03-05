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Groupe SEB Tefal
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.03.2026
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Сервис «Давай делить» стал доступен для клиентов Tefal
Онлайн-покупки на сайте Tefal стали еще доступнее благодаря сервису оплаты частями «Давай делить». Возможность разбить оплату на четыре равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время пр
|15.03.2024
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Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить
России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний. Параллельный импорт – это буквально легализованный властями «серый» импорт, то есть поставки, не согласованные с производителями.
|16.04.2012
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Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood
в. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают, что у «Аксимы
|09.11.2010
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Весы для контроля массы тела от Tefal
Компания Tefal представила в России две модели бытовых напольных весов Bodysignal BM7000 и Luminance PP8043. Устройства позволяют измерять два типа массы тела – мышечную и жировую. Подобные показатели с
|01.08.2008
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Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина
зных моделей, узнать где их можно купить. Ссылки на цены и магазины регулярно обновляются. Менеджер Tefal Анна Шепелева вручает приз Надежде Анашиной Недавно ZOOM. CN
|23.05.2008
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Так появился Tefal
История бренда Tefal началась в теперь уже совсем далеком 1954 году. Именно тогда талантливый инженер и заяд
|23.05.2008
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Tefal Program 8: инновации из Франции
ковал навеки обезобразить любимую вещь. Но с появлением новой серии произведенных во Франции утюгов Tefal Program 8 набившие оскомину «спецсигналы» уходят в прошлое. Больше не придется думать о
|23.05.2008
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Tefal: взгляд изнутри
В категории «Уход за бельем» Tefal представляет несколько гамм утюгов: Supergliss, Ultragliss, Aquaspeed и «умные» утюги Program 8, всего порядка 16 различных моделей, из которых любой покупатель обязательно подберет себе
|06.03.2008
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Блинница Tefal Exelio Comfort: коту всё масленица
са, печь блины станет легче. Я уже писала о различных новинках для кухни. И вот появилась еще одна: Tefal Exelio Comfort. Этот многофункциональный прибор оснащён блинницей, которая облегчит жиз
|01.02.2008
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Тест пароварки Tefal VitaCuisine VS-4001
ил, что на моей кухне будет не набор кастрюль, а электрическая пароварка. Перед тем как выбрать конкретную модель, я внимательно изучил несколько устройств. В результате мне более других приглянулась Tefal VitaCuisine. Современная пароварка, по моему мнению, должна отвечать ряду обязательных требований. Во-первых, при готовке соки продуктов не должны смешиваться. Во-вторых, обязательно долж
|27.07.2007
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Тест соковыжималки Tefal Elea Duo ZE-7001
ненный электропровод, для намотки и хранения которого в днище предусмотрено специальное место. Дизайн мне понравился. В кухню, отделанную деревом, устройство вписалось как нельзя лучше. Соковыжималка Tefal Elea Duo ZE 7001 Весит устройство около 3 кг, а прорезиненные ножки придают соковыжималке устойчивость: прибор по столу не скользит. Пока я преспокойненько выжимала сок, аппарат не сдвину
|17.07.2007
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Современные мясорубки: полный фарш!
сорубки такого типа существуют лишь в качестве дополнительной функции кухонных комбайнов и блендеров. Самые простые модели кухонных комбайнов с функцией мясорубки, в которых мотор крепится над чашей (Tefal, Moulinex) — компактны, стоят недорого, легко моются и идеально подойдут тем, у кого в семье появился маленький ребенок. В модели Tefal 8513 Rondo 1000 (средняя цена 1 370 руб.) ча
|16.07.2007
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Как выбрать утюг
т товар в разных ценовых категориях. Зачастую цены на утюги настолько сильно разнятся, что возникает вопрос: «Оправданы ли значительные затраты, или можно обойтись дешевой покупкой?». К примеру, утюг Tefal Turbo PRO 525 стоит 2 520 р., Braun SI 3120 MN обойдется в 1 500 р., а Irit IR2011 можно приобрести всего лишь 255 р. Для получения ответа на этот вопрос необходимо разобраться, из чего ж
|13.07.2007
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Мой друг кухонный комбайн
му же, это добро занимает кучу места, а кухня, как нам отлично известно, не резиновая. Но, компактный вариант всего вышеперечисленного разнообразия существует – это кухонный комбайн. Кухонный комбайн Tefal 6764. Недорогой и производительный Блендер или Миксер? Существует несколько версий происхождения кухонного комбайна. Первая повествует о том, что это устройство, по большому счету, - прос
Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:
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|Бирюков Константин 9 2
|Гончарова Эльвира 7 2
|Кремлева Ольга 4 2
|Логвиненкова Юлия 2 2
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Киркоров Филипп 10 1
|Загребин Максим 9 1
|Мечников Илья 2 1
|Львова Татьяна 2 1
|Муромец Юлия 28 1
|Плоткин Александр 4 1
|Семенов Николай 26 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Расколов Сергей 43 1
|Демина Юлия 2 1
|Юхимец Александр 1 1
|Педанова Елена 2 1
|Голосов Михаил 1 1
|Сергиенко Никита 5 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
|Шашкин Дмитрий 11 1
|Дмитриев Юрий 5 1
|Степанова Юлия 1 1
|Анашина Надежда 1 1
|Гусев Максим 4 1
|Малышева Елена 6 1
|Гордиенко Лариса 2 1
|Высоцкая Юлия 5 1
|Захарова Юлия 5 1
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