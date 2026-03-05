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Groupe SEB Tefal

Groupe SEB - Tefal

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05.03.2026 Сервис «Давай делить» стал доступен для клиентов Tefal

Онлайн-покупки на сайте Tefal стали еще доступнее благодаря сервису оплаты частями «Давай делить». Возможность разбить оплату на четыре равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время пр
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить

России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний. Параллельный импорт – это буквально легализованный властями «серый» импорт, то есть поставки, не согласованные с производителями.

16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood

в. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компании также отмечают, что у «Аксимы
09.11.2010 Весы для контроля массы тела от Tefal

Компания Tefal представила в России две модели бытовых напольных весов Bodysignal BM7000 и Luminance PP8043. Устройства позволяют измерять два типа массы тела – мышечную и жировую. Подобные показатели с
01.08.2008 Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина

зных моделей, узнать где их можно купить. Ссылки на цены и магазины регулярно обновляются. Менеджер Tefal Анна Шепелева вручает приз Надежде Анашиной Недавно ZOOM. CN
23.05.2008 Так появился Tefal

История бренда Tefal началась в теперь уже совсем далеком 1954 году. Именно тогда талантливый инженер и заяд
23.05.2008 Tefal Program 8: инновации из Франции

ковал навеки обезобразить любимую вещь. Но с появлением новой серии произведенных во Франции утюгов Tefal Program 8 набившие оскомину «спецсигналы» уходят в прошлое. Больше не придется думать о
23.05.2008 Tefal: взгляд изнутри

В категории «Уход за бельем» Tefal представляет несколько гамм утюгов: Supergliss, Ultragliss, Aquaspeed и «умные» утюги Program 8, всего порядка 16 различных моделей, из которых любой покупатель обязательно подберет себе

06.03.2008 Блинница Tefal Exelio Comfort: коту всё масленица

са, печь блины станет легче. Я уже писала о различных новинках для кухни. И вот появилась еще одна: Tefal Exelio Comfort. Этот многофункциональный прибор оснащён блинницей, которая облегчит жиз
01.02.2008 Тест пароварки Tefal VitaCuisine VS-4001

ил, что на моей кухне будет не набор кастрюль, а электрическая пароварка. Перед тем как выбрать конкретную модель, я внимательно изучил несколько устройств. В результате мне более других приглянулась Tefal VitaCuisine. Современная пароварка, по моему мнению, должна отвечать ряду обязательных требований. Во-первых, при готовке соки продуктов не должны смешиваться. Во-вторых, обязательно долж
27.07.2007 Тест соковыжималки Tefal Elea Duo ZE-7001

ненный электропровод, для намотки и хранения которого в днище предусмотрено специальное место. Дизайн мне понравился. В кухню, отделанную деревом, устройство вписалось как нельзя лучше. Соковыжималка Tefal Elea Duo ZE 7001 Весит устройство около 3 кг, а прорезиненные ножки придают соковыжималке устойчивость: прибор по столу не скользит. Пока я преспокойненько выжимала сок, аппарат не сдвину
17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш!

сорубки такого типа существуют лишь в качестве дополнительной функции кухонных комбайнов и блендеров. Самые простые модели кухонных комбайнов с функцией мясорубки, в которых мотор крепится над чашей (Tefal, Moulinex) — компактны, стоят недорого, легко моются и идеально подойдут тем, у кого в семье появился маленький ребенок. В модели Tefal 8513 Rondo 1000 (средняя цена 1 370 руб.) ча
16.07.2007 Как выбрать утюг

т товар в разных ценовых категориях. Зачастую цены на утюги настолько сильно разнятся, что возникает вопрос: «Оправданы ли значительные затраты, или можно обойтись дешевой покупкой?». К примеру, утюг Tefal Turbo PRO 525 стоит 2 520 р., Braun SI 3120 MN обойдется в 1 500 р., а Irit IR2011 можно приобрести всего лишь 255 р. Для получения ответа на этот вопрос необходимо разобраться, из чего ж
13.07.2007 Мой друг кухонный комбайн

му же, это добро занимает кучу места, а кухня, как нам отлично известно, не резиновая. Но, компактный вариант всего вышеперечисленного разнообразия существует – это кухонный комбайн. Кухонный комбайн Tefal 6764. Недорогой и производительный Блендер или Миксер? Существует несколько версий происхождения кухонного комбайна. Первая повествует о том, что это устройство, по большому счету, - прос

Публикаций - 108, упоминаний - 115

Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 42
Philips 2099 38
JVC Kenwood 422 23
Samsung Electronics 11064 22
Xiaomi - Сяоми 2231 19
LG Electronics 3735 15
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 14
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 12
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Kitfort 75 10
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 9
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 9
Apple Inc 13154 8
Haier Group 230 8
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 7
Supra 36 6
Binatone 20 5
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Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Haier - Candy Group - Канди 101 3
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Daewoo 103 3
Smeg 19 2
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