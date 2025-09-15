Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Малышева Елена


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов 1
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 1
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 1
10.01.2001 Avaya сообщила о создании Совета бизнес-партнеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и стран Африки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Малышева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Philips 2069 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Ростех - Автоматика Концерн 1712 1
Hansa - Ханса 114 2
Smeg 19 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Braun GmbH 77 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 1
Miele - Миле 135 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 2
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 99 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1032 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 401 2
Тостер 69 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 215 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5754 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1507 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 1
Триммер - Trimmer 57 1
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 1
Часы - Watch 980 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5810 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 273 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8001 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10036 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10222 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 192 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 129 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 401 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 337 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1805 1
Аксессуары 4049 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1705 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Groupe SEB - Rowenta CV 1 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 1
Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 1
Braun Satin Hair - фен 2 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Bosch StyLine 3 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 614 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 3
Ближний Восток 3010 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Испания - Королевство 3746 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Нидерланды 3589 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5775 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1119 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 298 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4253 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Международный женский день - 8 марта 364 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще