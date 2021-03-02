BMW - Rolls-Royce Motor Cars

Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео по себе телевизор стоит ровно $400 тыс. или около 29,51 млн руб. по курсу ЦБ на 2 марта 2021 г. С Seed M1 в раскрытом виде Для сравнения, в России за 30 млн руб. можно приобрести люксовый автомобиль Rolls-Royce Ghost II или чуть меньше двух полноприводных кроссоверов Bentley Bentayga на 4-литровом дизельном моторе – один такой на момент публикации материала стоил около 15,84 млн руб. Дорог

Rolls-Royce и Azure сэкономят авиакомпаниям миллионы долларов Производитель авиадвигателей Rolls-Royce объявила о создании решения по предиктивному обслуживанию на базе интеллектуальных сервисов машинного обучения и интернета вещей облака Microsoft Azure. Как рассказали Cnews в компа

Моторы Rolls-Royce могут быть и из LEGO Сотрудники компании Rolls-Royce создали копию знаменитого турбовинтового двигателя Royce Trent 1000, использовав детали конструктора Lego. Копия была выполнена в масштабе 1:2, на её создание ушло 152455 деталей и

TopS BI создал ИТ-инфраструктуру для Rolls-Royce в России ссийском представительстве крупнейшего мирового производителя энергетического оборудования компании Rolls-Royce («Роллс-Ройс»). Проект создания сетевой инфраструктуры московского отделения комп

Rolls-Royce и Royal Dutch Shell стали жертвой китайского кибершпионажа обильную и международную нефтяную компании произошли в начале 2007 г. Были атакованы сайты компаний с целью получения конфиденциальной коммерческой информации. Предполагается, что в компьютерную сеть Rolls-Royce проникли хакеры, нанятые Китаем. Двигатели Rolls-Royce широко используются многими крупными авиалиниями и применяются в транспортных средствах вооруженных сил НАТО, Великобри

Rolls-Royce модернизирует сеть связи Компания Rolls-Royce, поставщик энергетических систем и услуг, трансформирует все свои телефонные сети

За $2,1 млрд. EDS будет поставлять информационные технологии компании Rolls-Royce асти электронного бизнеса, объявила 6 июля о том, что выиграла 12-летний контракт на общую сумму в $2,1 млрд. по поставке услуг в области информационных технологий британскому индустриальному гиганту Rolls-Royce. Новое соглашение является продолжением заключенного компаниями в 1996 году по поставке услуг аэрокосмическому бизнесу Rolls-Royce, однако, теперь включает в себя поставку ин