Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

BMW Rolls-Royce Motor Cars

BMW - Rolls-Royce Motor Cars

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео

по себе телевизор стоит ровно $400 тыс. или около 29,51 млн руб. по курсу ЦБ на 2 марта 2021 г. С Seed M1 в раскрытом виде Для сравнения, в России за 30 млн руб. можно приобрести люксовый автомобиль Rolls-Royce Ghost II или чуть меньше двух полноприводных кроссоверов Bentley Bentayga на 4-литровом дизельном моторе – один такой на момент публикации материала стоил около 15,84 млн руб. Дорог
20.02.2017 Rolls-Royce и Azure сэкономят авиакомпаниям миллионы долларов

Производитель авиадвигателей Rolls-Royce объявила о создании решения по предиктивному обслуживанию на базе интеллектуальных сервисов машинного обучения и интернета вещей облака Microsoft Azure. Как рассказали Cnews в компа
13.07.2012 Моторы Rolls-Royce могут быть и из LEGO

Сотрудники компании Rolls-Royce создали копию знаменитого турбовинтового двигателя Royce Trent 1000, использовав детали конструктора Lego. Копия была выполнена в масштабе 1:2, на её создание ушло 152455 деталей и

31.03.2008 TopS BI создал ИТ-инфраструктуру для Rolls-Royce в России

ссийском представительстве крупнейшего мирового производителя энергетического оборудования компании Rolls-Royce («Роллс-Ройс»). Проект создания сетевой инфраструктуры московского отделения комп
03.12.2007 Rolls-Royce и Royal Dutch Shell стали жертвой китайского кибершпионажа

обильную и международную нефтяную компании произошли в начале 2007 г. Были атакованы сайты компаний с целью получения конфиденциальной коммерческой информации. Предполагается, что в компьютерную сеть Rolls-Royce проникли хакеры, нанятые Китаем. Двигатели Rolls-Royce широко используются многими крупными авиалиниями и применяются в транспортных средствах вооруженных сил НАТО, Великобри
17.07.2006 Rolls-Royce модернизирует сеть связи

Компания Rolls-Royce, поставщик энергетических систем и услуг, трансформирует все свои телефонные сети
07.07.2000 За $2,1 млрд. EDS будет поставлять информационные технологии компании Rolls-Royce

асти электронного бизнеса, объявила 6 июля о том, что выиграла 12-летний контракт на общую сумму в $2,1 млрд. по поставке услуг в области информационных технологий британскому индустриальному гиганту Rolls-Royce. Новое соглашение является продолжением заключенного компаниями в 1996 году по поставке услуг аэрокосмическому бизнесу Rolls-Royce, однако, теперь включает в себя поставку ин
07.07.2000 EDS заключила договор на предоставление IT-услуг Rolls-Royce, оцениваемый в $2.1 млрд.

Сервисный провайдер, компания EDS, объявила о получении контракта на предоставление IT-услуг британскому промышленному гиганту Rolls-Royce. Договор рассчитан на 12 лет и оценивается в $2.1 млрд. Нынешний договор является продолжением уже достаточно долгого сотрудничества двух компаний. В 1996 г. EDS заключила аналогичн

Публикаций - 75, упоминаний - 78

BMW и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 456 10
Microsoft Corporation 25307 7
BAE Systems 172 5
Johnson Controls 33 4
Intel Corporation 12569 4
Google LLC 12316 4
Samsung Electronics 10684 3
Apple Inc 12709 3
HP EDS - Electronic Data Systems 237 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 3
Baltimore Technologies 38 2
Honeywell Aerospace Technologies 6 2
RS Group - Electrocomponents - RS Components - Allied Electronics 5 2
Spirent Communications 13 2
Amazon Inc - Amazon.com 3153 2
Meta Platforms - Facebook 4546 2
HP Inc. 5766 2
Honeywell 294 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 2
Dimension Data 20 2
Nvidia DLI - Nvidia Deep Learning Institute - Институт глубокого обучения 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 61 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Теплообменник ПКО - Производственно-конструкторское объединение 1 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Nakamichi 16 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
МегаФон 10028 1
Nutanix 108 1
Dell EMC 5101 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Veeam Software 328 1
LG Electronics 3682 1
Accenture plc 694 1
Boeing 1020 10
Lockheed Martin 767 7
Royal Dutch Shell - Шелл 224 5
Airbus Group - Airbus Industries 233 5
BMW Group 468 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 3
Harley-Davidson 29 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
РЖД - Российские железные дороги 2015 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 2
BP - British Petroleum 182 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Ford 424 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Восход ПМЗ - Павловский машиностроительный завод 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Гидромаш 3 1
Orano - Areva 24 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
Hyundai Motor Company 421 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 6
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 6 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 5
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 5
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
MOST Bus - Media Oriented System Transport 6 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 3
Управляемость - Manageability 1955 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 8
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 5
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1904 4
GE - General Electric GEnx 4 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 3
Google Android 14772 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 3
OpenAI - ChatGPT 559 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 2
Google YouTube - Видеохостинг 2909 2
Apple iPad 3943 2
Apple iOS 8300 2
Microsoft Azure 1468 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
HERE Maps 54 2
IBM Public Cloud 26 1
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 1
Apple iPhone 14 151 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
Nokia Nseries 538 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
JawBone Up 17 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Midjourney - нейросеть 96 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Bosch StyLine 3 1
Geely Monjaro 9 1
Apple Vision Pro 28 1
Braun Satin Hair - фен 2 1
Microsoft ADF - Microsoft Azure Data Factory 4 1
Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 1
CTI IoT Platform 3 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 4
Каспаров Гарри 56 4
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 2
Farrant Nick - Фаррант Ник 2 2
Evans Jonathan - Эванс Джонатан 2 2
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 32 1
Спиридонов Иван 26 1
Тимошкин Андрей 8 1
Туманян Давид 3 1
Бражников Дмитрий 2 1
Крупин Андрей 2 1
Славинский Сергей 1 1
Китов Сергей 17 1
Малышева Елена 5 1
Шек Лоран 1 1
Маркин Денис 1 1
Крупин Александр 5 1
Худагулян Арутюн 1 1
Андриевский Иван 1 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 13 1
Чевагин Александр 1 1
Зейбот Роман 3 1
Ramanathan Venkatesh - Раманатан Венкатеш 1 1
Wintour Anna - Винтур Анна 1 1
Firth-Butterfield Kay - Ферт-Баттерфилд Кей 1 1
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 1
Couric Katie - Курик Кати 3 1
Чудаков Владимир 1 1
Pieper Juergen - Пайпер Юрген 1 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1159 1
Чаркин Евгений 314 1
Паршин Максим 323 1
Бадалов Андрей 66 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 120 1
Яппаров Тагир 105 1
Морозов Сергей 59 1
Солопов Вячеслав 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 25
Россия - РФ - Российская федерация 157957 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 16
Франция - Французская Республика 7990 8
Европа 24665 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 5
Германия - Федеративная Республика 12952 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
Нидерланды 3640 3
США - Техас 1015 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 2
Израиль 2785 2
Ближний Восток 3045 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Украина 7804 2
Испания - Королевство 3766 2
Иран - Исламская Республика Иран 1123 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Катар 174 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 578 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Франция - Тулуза 77 1
США - Индианаполис 36 1
США - Вашингтон штат 128 1
Катар - Доха 7 1
Казахстан - Республика 5829 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1157 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Спорт - Шахматы - Chess 255 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Закон Мура - Moore's law 210 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Flight Global 79 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 2
Space Daily 528 2
Mercury Center 309 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
F-16.net 126 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Flight International 64 2
Times 644 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Register - The Register Hardware 1713 1
Bloomberg 1429 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Gizmodo 131 1
Vogue 23 1
Re/code 40 1
Quartz 25 1
Forrester Research 828 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 27 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 108 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 2
Международный женский день - 8 марта 372 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще