Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео етах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об этом сообщила ИБ-компания Pen Test Partners, эксперты которой получили дос

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет асности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятно

В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi ерез год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже

Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric олётов Boeing 787. В тот же день, 16 июня 2010 года, общий налёт участвующих в испытаниях самолётов Boeing 787 Dreamliner превысил 1 тыс. часов - примерно 40% общего объёма испытаний.

Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят авиалайнеры, оснащённые исключительно авиадвигателями Rolls-Royce Trent 1000. Оба авиадвигателя полностью взаимозаменяемы. Пок

Получен расширенный TIA для Boeing 787 Компания Boeing объявила о получении расширенного FAA сертификата TIA (Type Iinspection Authorization) на проходящий в настоящее время испытания авиалайнер Boeing 787. Это позволяет продолжить испытательные полёты самолёта. Первоначальный TIA на Boeing 787 был получен 11 февраля 2010 года. Он предусматривал сбор данных о флаттере. Получение

Спутниковая платформа Boeing 702 прошла ребрендинг Компания Boeing приняла рещение о формально разделении платформы Boeing 702 на две группы: Boeing 702HP (повышенная энергетика, свыше 12 кВт) и Boeing 702MP (

Boeing 787 впервые покинул пределы штата Вашингтон Как сообщает пресс-служба Boeing, самолёт Boeing 787 Dreamliner с бортовым индексом ZA002 9 марта 2010 года впервые осуществил посадку на аэродроме, расположенном за пределами 2родного" штата Вашингтон - в г. Викторвилль, штат Калифорн

Во время испытательного полёта у Boeing 787 отказал двигатель амолета, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей компании Boeing, решение посадить самолет было принято из-за "непредвиденного снижения тяги" в одном из двух двигателей. Boeing 787 способен лететь и на одном двигателе, однако при возникновении подобной проблемы "целесообразно было прервать полет". Позднее неисправность была устранена, и Boeing приземлился в аэр

Грузовой Boeing 747-8 Freighter готов к испытательному полету Испытательный полет нового грузового самолета Boeing 747-8 Freighter запланирован на 8 февраля 2010 года. Грузовой самолет, длина корпуса к

Первый этап лётных испытаний Boeing 787 Dreamliner успешно завершён Boeing объявила об успешном завершении первого этапа лётных испытаний авиалайнера нового поколения Boeing 787 Dreamliner, сделанного - впервые в новейшей истории - преимущественно из композитн

Второй Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух Как сообщила пресс-служба компании Boeing, 22 декабря 2009 года пднялся в воздух второй самолёт Boeing 787 Dreamliner, предназначенный для передачи впоследствии компании ANA (All Nippon Airways) - первому покупателю новых машин. Самолёт уже имеет фирменную окраску компании. Бортовой номер

У лайнера Boeing 787 обнаружены проблемы с шасси ов. Во время испытания были выявлены неисправности с шасси лайнера. При этом двум летчикам, пилотировавшим Boeing, ничто не угрожало, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Первый полет лайнера Boeing 787 состоялся 16 декабря с.г. Тогда машина провела в воздухе три часа, после чего испытания прекратились по причине резкого ухудшения погодных условий. Самолет нового типа будет испытыва

Boeing 787 Dreamliner: первые итоги Пресс-служба компании Boeing представила предварительные результаты первого полёта самолёта Boeing 787 Dreamliner, состоявшегося 15 декабря 2009 года. Самолёт, которому предначертано стать провозвестником наступления принципиально новой эры в мировой авиации, поднялся в воздух с завод

Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух Новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух c аэродрома компании в городе Сиэтл (США). Компания B

Boeing 787 Dreamliner готовится к первому полёту Как сообщила пресс-служба компании Boeing, с 15 декаря 2009 года открывается "окно" для начала лётных испытаний авиалайнера Boeing 787 Dreamliner - первого в истории авиации пассажирского самолёта, планер которого выполнен в основном с использованием композитных материалов. За 24 часа до планируемого вылета начнётся

Boeing 787: начаты испытания двигателей Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 21 мая 2009 года проведен первый этап испытаний двигателей нового "неметаллического" авиалайнера Boeing 787. В их ходе установленный на самолёте двигатель Rolls-Royce Trent 1000 был запущен с помощью электронной системы управления и проработал на самолёте 40 минут. В рамках первого цикла и

Boeing 787 Dreamliner может скоро подняться в воздух корпорация Boeing подтвердила, что первый испытательный полет нового дальнемагистрального самолета Boeing 787 Dreamliner состоится по плану - во II квартале этого года. За последние недели сам

«Эмирейтс» подвела итоги первого года использования системы AeroMobile Патрик Браннеллли. Системой AeroMobile на сегодняшний день оборудованы самолеты «Эмирейтс» семейств Boeing 777-200 и 777-300, Airbus A340-500 и A330-200. К маю 2009 г. системой будут также обор

Cнова перенесен первый тестовый полет авиалайнера Boeing-787 Dreamliner естовый полет Dreamliner был запланирован на лето 2007 г. Boeing представила свой новый авиалайнер 787 Dreamliner в начале июля 2007 г. Компания позиционирует новый самолет как прорыв в авиастроении. Boeing-787 Dreamliner построен из современных композитных материалов на основе углеродных волокон, а не из металла, что должно обеспечить ему экономию до 20% топлива по сравнению с аналогичными

Завершены испытания новых углеродных тормозов для Boeing 737 Next-Generation спытания колес и углеродных тормозов, предназначенных для следующего поколения реактивных самолетов Boeing 737 Next-Generation. Все преимущества углеродных тормозов теперь доступны для всех вер

Пассажирский Boeing 777 разрушился при посадке в аэропорту Хитроу Как сообщает Reuters, пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, прибывший сегодня, 17 января 2008 года, в лондонский аэропорт Хитроу рейсом из Пекина, разрушился при посадке. По предварительной информации, авария про

Поставка первых авиалайнеров Dreamliner вновь может быть отложена оительный концерн Boeing Co. может объявить еще об одном переносе срока первых поставок авиалайнера Boeing-787 Dreamliner. Такая информация появилась в американских СМИ. Испытательный полет ави

Узбекская авиакомпания оснастит Boeing 787 двигателями GEnx Компания General Electric оснастит два новейших авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» двигателями GEnx. Об

Boeing 787: задержка на полгода Boeing объявила о переносе на шесть месяцев сроков начала летных испытаний первого полета аэробуса Boeing 787 Dreamliner, а также задержке на полгода поставок первых машин заказчикам. Первый п

Компания Boeing провела испытания корпуса лайнера Boeing-787 Dreamliner о соответствии заранее установленным стандартам. Компания Boeing представила свой новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner в начале июля 2007 года. По оценке экспертов, создание нового самолета

Boeing: прогноз для России % заказов (470 самолетов на общую сумму $30 млрд.). Относительный объем закупок авиалайнеров класса Boeing 777/787 может достичь 11% (110 машин, $20 млрд.). Доля региональных самолетов самолето

Канадская компания приобретает самолеты Boeing 737 Next-Generation Канадский авиаперевозчик WestJet подписал контракт с американским авиапроизводителем Boeing на 20 самолетов Boeing 737 Next-Generation, сообщает РБК. Согласно условиям контракта, 14 самолетов будут поставлены в 2012 г. и еще 6 - в 2013 г. Такие данные содержатся в опубликованном сообщении канадской к

Неметаллический авиалайнер: новинка сезона Корпорация Boeing объявила дату представления всему миру нового авиалайнера Boeing 787 Dreamliner. В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени человечество благодаря 35

Второй DreamLifter поднялся в воздух Второй самолет Boeing 747-400 Dreamlifter, представляющий собой "обычный" Boeing 747-400, переоборудо

Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner "Производство" Boeing 787 Dreamliner было осуществлено на программно-аппаратном комплексе, поставленном комп