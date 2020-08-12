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Boeing серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов
СОБЫТИЯ
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|12.08.2020
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Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео
етах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об этом сообщила ИБ-компания Pen Test Partners, эксперты которой получили дос
|09.08.2019
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В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
асности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятно
|24.01.2013
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В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi
ерез год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже
|18.06.2010
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Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric
олётов Boeing 787. В тот же день, 16 июня 2010 года, общий налёт участвующих в испытаниях самолётов Boeing 787 Dreamliner превысил 1 тыс. часов - примерно 40% общего объёма испытаний.
|13.05.2010
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Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят авиалайнеры, оснащённые исключительно авиадвигателями Rolls-Royce Trent 1000. Оба авиадвигателя полностью взаимозаменяемы. Пок
|21.04.2010
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Получен расширенный TIA для Boeing 787
Компания Boeing объявила о получении расширенного FAA сертификата TIA (Type Iinspection Authorization) на проходящий в настоящее время испытания авиалайнер Boeing 787. Это позволяет продолжить испытательные полёты самолёта. Первоначальный TIA на Boeing 787 был получен 11 февраля 2010 года. Он предусматривал сбор данных о флаттере. Получение
|16.03.2010
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Спутниковая платформа Boeing 702 прошла ребрендинг
Компания Boeing приняла рещение о формально разделении платформы Boeing 702 на две группы: Boeing 702HP (повышенная энергетика, свыше 12 кВт) и Boeing 702MP (
|11.03.2010
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Boeing 787 впервые покинул пределы штата Вашингтон
Как сообщает пресс-служба Boeing, самолёт Boeing 787 Dreamliner с бортовым индексом ZA002 9 марта 2010 года впервые осуществил посадку на аэродроме, расположенном за пределами 2родного" штата Вашингтон - в г. Викторвилль, штат Калифорн
|24.02.2010
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Во время испытательного полёта у Boeing 787 отказал двигатель
амолета, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей компании Boeing, решение посадить самолет было принято из-за "непредвиденного снижения тяги" в одном из двух двигателей. Boeing 787 способен лететь и на одном двигателе, однако при возникновении подобной проблемы "целесообразно было прервать полет". Позднее неисправность была устранена, и Boeing приземлился в аэр
|08.02.2010
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Грузовой Boeing 747-8 Freighter готов к испытательному полету
Испытательный полет нового грузового самолета Boeing 747-8 Freighter запланирован на 8 февраля 2010 года. Грузовой самолет, длина корпуса к
|18.01.2010
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Первый этап лётных испытаний Boeing 787 Dreamliner успешно завершён
Boeing объявила об успешном завершении первого этапа лётных испытаний авиалайнера нового поколения Boeing 787 Dreamliner, сделанного - впервые в новейшей истории - преимущественно из композитн
|28.12.2009
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Второй Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух
Как сообщила пресс-служба компании Boeing, 22 декабря 2009 года пднялся в воздух второй самолёт Boeing 787 Dreamliner, предназначенный для передачи впоследствии компании ANA (All Nippon Airways) - первому покупателю новых машин. Самолёт уже имеет фирменную окраску компании. Бортовой номер
|23.12.2009
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У лайнера Boeing 787 обнаружены проблемы с шасси
ов. Во время испытания были выявлены неисправности с шасси лайнера. При этом двум летчикам, пилотировавшим Boeing, ничто не угрожало, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Первый полет лайнера Boeing 787 состоялся 16 декабря с.г. Тогда машина провела в воздухе три часа, после чего испытания прекратились по причине резкого ухудшения погодных условий. Самолет нового типа будет испытыва
|17.12.2009
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Boeing 787 Dreamliner: первые итоги
Пресс-служба компании Boeing представила предварительные результаты первого полёта самолёта Boeing 787 Dreamliner, состоявшегося 15 декабря 2009 года. Самолёт, которому предначертано стать провозвестником наступления принципиально новой эры в мировой авиации, поднялся в воздух с завод
|15.12.2009
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Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух
Новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух c аэродрома компании в городе Сиэтл (США). Компания B
|11.12.2009
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Boeing 787 Dreamliner готовится к первому полёту
Как сообщила пресс-служба компании Boeing, с 15 декаря 2009 года открывается "окно" для начала лётных испытаний авиалайнера Boeing 787 Dreamliner - первого в истории авиации пассажирского самолёта, планер которого выполнен в основном с использованием композитных материалов. За 24 часа до планируемого вылета начнётся
|25.05.2009
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Boeing 787: начаты испытания двигателей
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 21 мая 2009 года проведен первый этап испытаний двигателей нового "неметаллического" авиалайнера Boeing 787. В их ходе установленный на самолёте двигатель Rolls-Royce Trent 1000 был запущен с помощью электронной системы управления и проработал на самолёте 40 минут. В рамках первого цикла и
|04.05.2009
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Boeing 787 Dreamliner может скоро подняться в воздух
корпорация Boeing подтвердила, что первый испытательный полет нового дальнемагистрального самолета Boeing 787 Dreamliner состоится по плану - во II квартале этого года. За последние недели сам
|03.04.2009
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«Эмирейтс» подвела итоги первого года использования системы AeroMobile
Патрик Браннеллли. Системой AeroMobile на сегодняшний день оборудованы самолеты «Эмирейтс» семейств Boeing 777-200 и 777-300, Airbus A340-500 и A330-200. К маю 2009 г. системой будут также обор
|05.11.2008
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Cнова перенесен первый тестовый полет авиалайнера Boeing-787 Dreamliner
естовый полет Dreamliner был запланирован на лето 2007 г. Boeing представила свой новый авиалайнер 787 Dreamliner в начале июля 2007 г. Компания позиционирует новый самолет как прорыв в авиастроении. Boeing-787 Dreamliner построен из современных композитных материалов на основе углеродных волокон, а не из металла, что должно обеспечить ему экономию до 20% топлива по сравнению с аналогичными
|25.08.2008
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Завершены испытания новых углеродных тормозов для Boeing 737 Next-Generation
спытания колес и углеродных тормозов, предназначенных для следующего поколения реактивных самолетов Boeing 737 Next-Generation. Все преимущества углеродных тормозов теперь доступны для всех вер
|17.01.2008
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Пассажирский Boeing 777 разрушился при посадке в аэропорту Хитроу
Как сообщает Reuters, пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, прибывший сегодня, 17 января 2008 года, в лондонский аэропорт Хитроу рейсом из Пекина, разрушился при посадке. По предварительной информации, авария про
|16.01.2008
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Поставка первых авиалайнеров Dreamliner вновь может быть отложена
оительный концерн Boeing Co. может объявить еще об одном переносе срока первых поставок авиалайнера Boeing-787 Dreamliner. Такая информация появилась в американских СМИ. Испытательный полет ави
|25.10.2007
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Узбекская авиакомпания оснастит Boeing 787 двигателями GEnx
Компания General Electric оснастит два новейших авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» двигателями GEnx. Об
|12.10.2007
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Boeing 787: задержка на полгода
Boeing объявила о переносе на шесть месяцев сроков начала летных испытаний первого полета аэробуса Boeing 787 Dreamliner, а также задержке на полгода поставок первых машин заказчикам. Первый п
|24.08.2007
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Компания Boeing провела испытания корпуса лайнера Boeing-787 Dreamliner
о соответствии заранее установленным стандартам. Компания Boeing представила свой новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner в начале июля 2007 года. По оценке экспертов, создание нового самолета
|23.08.2007
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Boeing: прогноз для России
% заказов (470 самолетов на общую сумму $30 млрд.). Относительный объем закупок авиалайнеров класса Boeing 777/787 может достичь 11% (110 машин, $20 млрд.). Доля региональных самолетов самолето
|01.08.2007
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Канадская компания приобретает самолеты Boeing 737 Next-Generation
Канадский авиаперевозчик WestJet подписал контракт с американским авиапроизводителем Boeing на 20 самолетов Boeing 737 Next-Generation, сообщает РБК. Согласно условиям контракта, 14 самолетов будут поставлены в 2012 г. и еще 6 - в 2013 г. Такие данные содержатся в опубликованном сообщении канадской к
|04.07.2007
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Неметаллический авиалайнер: новинка сезона
Корпорация Boeing объявила дату представления всему миру нового авиалайнера Boeing 787 Dreamliner. В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени человечество благодаря 35
|20.02.2007
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Второй DreamLifter поднялся в воздух
Второй самолет Boeing 747-400 Dreamlifter, представляющий собой "обычный" Boeing 747-400, переоборудо
|12.12.2006
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Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner
"Производство" Boeing 787 Dreamliner было осуществлено на программно-аппаратном комплексе, поставленном комп
|12.12.2006
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Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner
"Производство" Boeing 787 Dreamliner было осуществлено на программно-аппаратном комплексе, поставленном комп
Boeing и организации, системы, технологии, персоны:
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