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Boeing серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов

СОБЫТИЯ

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12.08.2020 Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео

етах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об этом сообщила ИБ-компания Pen Test Partners, эксперты которой получили дос
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

асности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятно
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi

ерез год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже
18.06.2010 Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric

олётов Boeing 787. В тот же день, 16 июня 2010 года, общий налёт участвующих в испытаниях самолётов Boeing 787 Dreamliner превысил 1 тыс. часов - примерно 40% общего объёма испытаний.
13.05.2010 Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят авиалайнеры, оснащённые исключительно авиадвигателями Rolls-Royce Trent 1000. Оба авиадвигателя полностью взаимозаменяемы. Пок
21.04.2010 Получен расширенный TIA для Boeing 787

Компания Boeing объявила о получении расширенного FAA сертификата TIA (Type Iinspection Authorization) на проходящий в настоящее время испытания авиалайнер Boeing 787. Это позволяет продолжить испытательные полёты самолёта. Первоначальный TIA на Boeing 787 был получен 11 февраля 2010 года. Он предусматривал сбор данных о флаттере. Получение
16.03.2010 Спутниковая платформа Boeing 702 прошла ребрендинг

Компания Boeing приняла рещение о формально разделении платформы Boeing 702 на две группы: Boeing 702HP (повышенная энергетика, свыше 12 кВт) и Boeing 702MP (
11.03.2010 Boeing 787 впервые покинул пределы штата Вашингтон

Как сообщает пресс-служба Boeing, самолёт Boeing 787 Dreamliner с бортовым индексом ZA002 9 марта 2010 года впервые осуществил посадку на аэродроме, расположенном за пределами 2родного" штата Вашингтон - в г. Викторвилль, штат Калифорн
24.02.2010 Во время испытательного полёта у Boeing 787 отказал двигатель

амолета, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей компании Boeing, решение посадить самолет было принято из-за "непредвиденного снижения тяги" в одном из двух двигателей. Boeing 787 способен лететь и на одном двигателе, однако при возникновении подобной проблемы "целесообразно было прервать полет". Позднее неисправность была устранена, и Boeing приземлился в аэр
08.02.2010 Грузовой Boeing 747-8 Freighter готов к испытательному полету

Испытательный полет нового грузового самолета Boeing 747-8 Freighter запланирован на 8 февраля 2010 года. Грузовой самолет, длина корпуса к
18.01.2010 Первый этап лётных испытаний Boeing 787 Dreamliner успешно завершён

Boeing объявила об успешном завершении первого этапа лётных испытаний авиалайнера нового поколения Boeing 787 Dreamliner, сделанного - впервые в новейшей истории - преимущественно из композитн
28.12.2009 Второй Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух

Как сообщила пресс-служба компании Boeing, 22 декабря 2009 года пднялся в воздух второй самолёт Boeing 787 Dreamliner, предназначенный для передачи впоследствии компании ANA (All Nippon Airways) - первому покупателю новых машин. Самолёт уже имеет фирменную окраску компании. Бортовой номер
23.12.2009 У лайнера Boeing 787 обнаружены проблемы с шасси

ов. Во время испытания были выявлены неисправности с шасси лайнера. При этом двум летчикам, пилотировавшим Boeing, ничто не угрожало, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Первый полет лайнера Boeing 787 состоялся 16 декабря с.г. Тогда машина провела в воздухе три часа, после чего испытания прекратились по причине резкого ухудшения погодных условий. Самолет нового типа будет испытыва
17.12.2009 Boeing 787 Dreamliner: первые итоги

Пресс-служба компании Boeing представила предварительные результаты первого полёта самолёта Boeing 787 Dreamliner, состоявшегося 15 декабря 2009 года. Самолёт, которому предначертано стать провозвестником наступления принципиально новой эры в мировой авиации, поднялся в воздух с завод
15.12.2009 Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух

Новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner поднялся в воздух c аэродрома компании в городе Сиэтл (США). Компания B
11.12.2009 Boeing 787 Dreamliner готовится к первому полёту

Как сообщила пресс-служба компании Boeing, с 15 декаря 2009 года открывается "окно" для начала лётных испытаний авиалайнера Boeing 787 Dreamliner - первого в истории авиации пассажирского самолёта, планер которого выполнен в основном с использованием композитных материалов. За 24 часа до планируемого вылета начнётся
25.05.2009 Boeing 787: начаты испытания двигателей

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 21 мая 2009 года проведен первый этап испытаний двигателей нового "неметаллического" авиалайнера Boeing 787. В их ходе установленный на самолёте двигатель Rolls-Royce Trent 1000 был запущен с помощью электронной системы управления и проработал на самолёте 40 минут. В рамках первого цикла и
04.05.2009 Boeing 787 Dreamliner может скоро подняться в воздух

корпорация Boeing подтвердила, что первый испытательный полет нового дальнемагистрального самолета Boeing 787 Dreamliner состоится по плану - во II квартале этого года. За последние недели сам
03.04.2009 «Эмирейтс» подвела итоги первого года использования системы AeroMobile

Патрик Браннеллли. Системой AeroMobile на сегодняшний день оборудованы самолеты «Эмирейтс» семейств Boeing 777-200 и 777-300, Airbus A340-500 и A330-200. К маю 2009 г. системой будут также обор
05.11.2008 Cнова перенесен первый тестовый полет авиалайнера Boeing-787 Dreamliner

естовый полет Dreamliner был запланирован на лето 2007 г. Boeing представила свой новый авиалайнер 787 Dreamliner в начале июля 2007 г. Компания позиционирует новый самолет как прорыв в авиастроении. Boeing-787 Dreamliner построен из современных композитных материалов на основе углеродных волокон, а не из металла, что должно обеспечить ему экономию до 20% топлива по сравнению с аналогичными
25.08.2008 Завершены испытания новых углеродных тормозов для Boeing 737 Next-Generation

спытания колес и углеродных тормозов, предназначенных для следующего поколения реактивных самолетов Boeing 737 Next-Generation. Все преимущества углеродных тормозов теперь доступны для всех вер
17.01.2008 Пассажирский Boeing 777 разрушился при посадке в аэропорту Хитроу

Как сообщает Reuters, пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, прибывший сегодня, 17 января 2008 года, в лондонский аэропорт Хитроу рейсом из Пекина, разрушился при посадке. По предварительной информации, авария про
16.01.2008 Поставка первых авиалайнеров Dreamliner вновь может быть отложена

оительный концерн Boeing Co. может объявить еще об одном переносе срока первых поставок авиалайнера Boeing-787 Dreamliner. Такая информация появилась в американских СМИ. Испытательный полет ави
25.10.2007 Узбекская авиакомпания оснастит Boeing 787 двигателями GEnx

Компания General Electric оснастит два новейших авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» двигателями GEnx. Об
12.10.2007 Boeing 787: задержка на полгода

Boeing объявила о переносе на шесть месяцев сроков начала летных испытаний первого полета аэробуса Boeing 787 Dreamliner, а также задержке на полгода поставок первых машин заказчикам. Первый п
24.08.2007 Компания Boeing провела испытания корпуса лайнера Boeing-787 Dreamliner

о соответствии заранее установленным стандартам. Компания Boeing представила свой новый авиалайнер Boeing 787 Dreamliner в начале июля 2007 года. По оценке экспертов, создание нового самолета

23.08.2007 Boeing: прогноз для России

% заказов (470 самолетов на общую сумму $30 млрд.). Относительный объем закупок авиалайнеров класса Boeing 777/787 может достичь 11% (110 машин, $20 млрд.). Доля региональных самолетов самолето
01.08.2007 Канадская компания приобретает самолеты Boeing 737 Next-Generation

Канадский авиаперевозчик WestJet подписал контракт с американским авиапроизводителем Boeing на 20 самолетов Boeing 737 Next-Generation, сообщает РБК. Согласно условиям контракта, 14 самолетов будут поставлены в 2012 г. и еще 6 - в 2013 г. Такие данные содержатся в опубликованном сообщении канадской к
04.07.2007 Неметаллический авиалайнер: новинка сезона

Корпорация Boeing объявила дату представления всему миру нового авиалайнера Boeing 787 Dreamliner. В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени человечество благодаря 35

20.02.2007 Второй DreamLifter поднялся в воздух

Второй самолет Boeing 747-400 Dreamlifter, представляющий собой "обычный" Boeing 747-400, переоборудо
12.12.2006 Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner

"Производство" Boeing 787 Dreamliner было осуществлено на программно-аппаратном комплексе, поставленном комп
12.12.2006 Завершена виртуальная сборка Boeing 787 Dreamliner

"Производство" Boeing 787 Dreamliner было осуществлено на программно-аппаратном комплексе, поставленном комп

Публикаций - 184, упоминаний - 249

Boeing и организации, системы, технологии, персоны:

AeroMobile AS - AeroMobile Communications 17 7
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 7
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 5
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 4
GM - Hughes - DirecTV 123 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Apple Inc 13156 4
BAE Systems 179 3
Samsung Electronics 11065 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
X Corp - Twitter 2938 3
Intel Corporation 12811 3
Sony 6739 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 3
Honeywell 309 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Verbatim 69 3
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 2
Аэрофлот - А-Техникс 4 2
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Huawei 4677 2
Lenovo Group 2447 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Toshiba Corporation 2980 2
AT&T Inc 1726 2
Logitech 437 2
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CMC Magnetics Corporation 15 2
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Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Этлас Софт - Atlas Soft 136 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Google LLC 12690 2
Boeing 1031 90
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Airbus Group - Airbus Industries 249 10
Deutsche Lufthansa AG 121 10
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 9
British Airways - British Midland International 127 7
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 6
Lockheed Martin 777 6
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 5
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 5
All Nippon Airways 11 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 4
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Волга-Днепр - авиакомпания 46 3
American Airlines 90 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 3
Авиапарк ТРЦ 52 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Технология здоровья 8 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Atlas Air - авиакомпания 2 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Global Security 23 2
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 2
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 10
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 2
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
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Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
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Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
GE - General Electric GEnx 4 4
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