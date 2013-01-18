Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R еменном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского спутника «Бонум-1» на зарубежный космический аппарат «DirecTV-1R». В настоящее время оба спутника размещены в орбитальной позиции, которая закреплена за Россией для предоставления услуг непосредственного телевизионного вещания. Кластерное размещен

Спутник DirecTV-1R прибыл на новую позицию и готов к работе Американский телекоммуникационный спутник DirecTV-1R после нескольких месяцев перегонки на орбите достиг заявленной орбитальной позиции 55,8 гр. E. С нее он будет предоставлять услуги клиентам в России, подстраховывая спутник Bonum 1 5

Зачем России 13-летний американский спутник? Как сообщают западные информационные агентства, телекоммуникационный спутник DirecTV-1R, находящийся под управлением американского оператора DirecTV, в настоящее в

Число абонентов DirecTV сократилось на 52 тыс. человек о сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет ее испаноязычного подразделения DirecTV Latin America, вещающего со спутника Galaxy 3C 95 гр. W. Число абонентов DirecTV

С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник DirecTV 12 ", которая вывела на опорную орбиту телекоммуникационный космический аппарат цифрового видеовещания DirecTV 12, сообщает пресс-служба Роскосмоса,. Пуск прошёл в штатном режиме. В 3 часа 31 мину

На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" для запуска спутника DirecTV бщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником DirecTV 12 намечается провести в конце декабря 2009 года. Космический аппарат Dire

Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур Тяжелый грузовой самолет АН-124 «Руслан» с космическим аппаратом DirecTV-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Косми

Американский космический аппарат DIRECTV-10 доставлен на Байконур утром 6 июня 2007 года, на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур приземлился тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Полет», который доставил американский космический аппарат DIRECTV-10. DIRECTV-10 сегодня является самым тяжелым геостационарным космическим аппаратом. Он изготовлен на базе платформы Boeing 702, его масса 5893 кг. Антенна и системы полезной наг

На Байконуре готовят к запуску американский спутник DirecTV-10 На Байконуре проводится подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским космическим аппаратом DirecTV-10, передает агентство Kazakhstan Today. В монтажно-испытательном корпусе площадки №92А-50 расчеты Федерального космического центра "Байконур" и Центра имени М. Хруничева проводят сборк

Интернет в «розетке»: DirecTV охватит 50 городов США Провайдер спутникового телевидения США DirecTV Group планирует начать предоставление услуг широкополосного интернета через обычные э

Intel и DirecTV сближают ПК с телевизором Представители компаний Intel и DirecTV поделились информацией о первой в мире цифровой телевизионной приставке (set-top box)

EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV Компания EarthLink рассматривает компании AOL и DirecTV Group в качестве покупателей-посредников услуг беспроводного доступа Wi-Fi в сетях, которые она сейчас возводит в крупных городах США. EarthLink предоставит право этим фирмам заключать

TiVo и DirecTV расширили сотрудничество TiVo и оператор спутникового телевидения DirecTV Group заявили о расширении своих сервисов и подписали соглашение о поддержке сроком н

Comcast и DirecTV начнут продажу ТВ по запросу Кабельный оператор Comcast и телеканал CBS, а также оператор спутникового ТВ DirecTV и телеканал NBC договорились о продаже повторов программ по $0,99. Записи будут досту

Hughes Electronics будет выделен из General Motors Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выплатить $3,1 млрд. наличными и $700 млн. ADR. Соглашение о транзакции уже

Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband го телевидения из США Hughes Electronics закрывает свой сервис высокоскоростного доступа в интернет DirecTV Broadband из-за его убыточности. Сервисом, привязанным к спутнику DirecTV, пол

EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разрешения на слияние, похоже, обретает конкретные черты. Компании расчитывают предпринять ряд шагов, которые должны привести к соз

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике сети EchoStar, а руководство EchoStar собиралось вложить полученные деньги в предстоящее слияние с DirecTV и уменьшить свое долговое бремя. Финансовое положение EchoStar начинает понемногу улу

DirecTV встроила устройство цифровой записи в спутниковый ресивер Компания спутникового телевидения DirecTV сообщила о создании ресивера нового поколения со встроенным цифрoвым видеомагнитофоном, который будет выпускаться фирмой TiVo. Новая телевизионная приставка, которую планируют представи

Запущен спутник DirecTV-4S для трансляции цифрового спутникового телевидения С космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Ariane 4 успешно запущен спутник DirecTV-4S производства компании Boeing. Спутник изготовлен компанией Boeing Space and Communications для американской фирмы DirecTV и предназначен для предоставления услуг цифрового спу

General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд. После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из расчета 0,73 акции EchoStar в обмен на 1 акцию Hughes. В резул

DirecTV ввела в Латинской Америке услуги передачи электронной почты при помощи приставок интерактивного телевидения Латиноамериканское подразделение американской компании DirecTV начала предоставлять услуги электронной почты в некоторых регионах в рамках программы развития интерактивного телевидения. Первыми возможность пользоваться этими услугами получили абоне

Компания спутникового ТВ DirecTV начнет предоставлять широкополосный доступ в Сеть lectronics, в сентябре начнет продажу услуг широкополосного доступа в интернет. Подключать к услуге DirecTV Broadband будет сеть магазинов Circuit City. Компания планирует к концу октября испол

General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV ла переговоры с EchoStar Communications, предложившей $29,8 млрд. за оператора сети спутникового ТВ DirecTV, компанию Hughes Electronics. Кроме того, GM ведет переговоры с другим претендентом -

EchoStar Communications предложила $30,4 млрд. за контроль над DirecTV г спутникового телевидения США Dish Network, предложила компании Hughes Electronics Corp. за Hughes DirecTV, провайдера спутникового телевидения, $30,4 млрд. акциями, что может превысить конкур

Президент Hughes Electronics подал в отставку из-за несогласия в вопросе о слиянии с News Corporation Майкл Смит (Michael T. Smith), президент компании Hughes Electronics, занимающейся изготовлением спутников, подал заявление об уходе в отставку со своего поста, сообщила The New York Times. Его место займет Гарри Пирс (Harry J. Pearce), которы

FTC может потребовать от AOL продажи ее доли в Hughes Electronics Как сообщил CNET, Федеральная Торговая Комиссия (FTC) может потребовать от America Online продажи ее доли в компании спутниковой связи, Hughes Electronics, которая оценивается в $1,5 млрд., в качестве необходимого условия перед выдачей разрешения на слияние с Time Warner. Если это требование не будет выполнено, то AOL Time Warn

Microsoft, DIRECTV и THOMSON multimedia создали альянс по продвижению на рынок интегрированной платформы RCA DS4290RE System Компании Microsoft Corp., DIRECTV Inc. и THOMSON multimedia объявили на этой неделе о формировании альянса по маркетинг

ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи Англоамериканская компания ICO Global Communications вновь ведет переговоры о покупке 12 спутников связи у компании Hughes Electronics. ICO также рассматривает возможность приобретения еще 4 спутников. В случае предоставления опциона на покупку сделка может стоить $3 млрд. Компания намерена в основном осущес

Boeing приобретает за $3,75 млрд компанию Hughes Electronics ает деятельность, связанную с сотовой мобильной связью и узкополосной связью. У компании остается только три отделения: Hughes Network Systems по беспроводной связи; компания спутникового телевещания DirecTV и 81% акций оператора спутниковой связи PanAmSat Corp.

SBC и DirecTV заключают маркетинговое соглашение Американская телефонная компания SBC Communications заключила маркетинговое соглашение с DirecTV, подразделением фирмы Hughes Electronics. По условиям договора SBC займется продажей

AOL намерена инвестировать $1,5 млрд в Hughes Electronics Компания America Online намерена инвестировать $1,5 млрд в Hughes Electronics, отделение General Motors, и заключить соглашение для работы на рынке интерактивных услуг. Цель сотрудничества - развитие интернетовской телевизионной системы AOL TV.

Wang заключила контракт на обслуживание сетей Hughes Electronics Компания Wang Global заключила контракт стоимостью $100 млн на обслуживание спутниковой сети компании Hughes Electronics. Wang занимается обслуживанием сетей Hughes с 1994 г. и согласно новому трехлетнему договору будет обеспечивать бесперебойную работу систем для 105 тыс. клиентов компании.