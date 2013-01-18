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GM Hughes DirecTV

СОБЫТИЯ

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18.01.2013 Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R

еменном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского спутника «Бонум-1» на зарубежный космический аппарат «DirecTV-1R». В настоящее время оба спутника размещены в орбитальной позиции, которая закреплена за Россией для предоставления услуг непосредственного телевизионного вещания. Кластерное размещен
13.12.2012 Спутник DirecTV-1R прибыл на новую позицию и готов к работе

Американский телекоммуникационный спутник DirecTV-1R после нескольких месяцев перегонки на орбите достиг заявленной орбитальной позиции 55,8 гр. E. С нее он будет предоставлять услуги клиентам в России, подстраховывая спутник Bonum 1 5
29.09.2012 Зачем России 13-летний американский спутник?

Как сообщают западные информационные агентства, телекоммуникационный спутник DirecTV-1R, находящийся под управлением американского оператора DirecTV, в настоящее в
22.08.2012 Число абонентов DirecTV сократилось на 52 тыс. человек

о сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет ее испаноязычного подразделения DirecTV Latin America, вещающего со спутника Galaxy 3C 95 гр. W. Число абонентов DirecTV

29.12.2009 С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник DirecTV 12

", которая вывела на опорную орбиту телекоммуникационный космический аппарат цифрового видеовещания DirecTV 12, сообщает пресс-служба Роскосмоса,. Пуск прошёл в штатном режиме. В 3 часа 31 мину
07.12.2009 На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" для запуска спутника DirecTV

бщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником DirecTV 12 намечается провести в конце декабря 2009 года. Космический аппарат Dire
27.11.2009 Космический аппарат DirecTV-12 доставлен на Байконур

Тяжелый грузовой самолет АН-124 «Руслан» с космическим аппаратом DirecTV-12 и вспомогательным наземным оборудованием на борту 27 ноября 2009 года приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Косми
06.06.2007 Американский космический аппарат DIRECTV-10 доставлен на Байконур

утром 6 июня 2007 года, на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур приземлился тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Полет», который доставил американский космический аппарат DIRECTV-10. DIRECTV-10 сегодня является самым тяжелым геостационарным космическим аппаратом. Он изготовлен на базе платформы Boeing 702, его масса 5893 кг. Антенна и системы полезной наг
24.05.2007 На Байконуре готовят к запуску американский спутник DirecTV-10

На Байконуре проводится подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским космическим аппаратом DirecTV-10, передает агентство Kazakhstan Today. В монтажно-испытательном корпусе площадки №92А-50 расчеты Федерального космического центра "Байконур" и Центра имени М. Хруничева проводят сборк
15.05.2007 Интернет в «розетке»: DirecTV охватит 50 городов США

Провайдер спутникового телевидения США DirecTV Group планирует начать предоставление услуг широкополосного интернета через обычные э
27.09.2006 Intel и DirecTV сближают ПК с телевизором

Представители компаний Intel и DirecTV поделились информацией о первой в мире цифровой телевизионной приставке (set-top box)
30.06.2006 EarthLink обеспечит доступ к Wi-Fi через AOL и DirecTV

Компания EarthLink рассматривает компании AOL и DirecTV Group в качестве покупателей-посредников услуг беспроводного доступа Wi-Fi в сетях, которые она сейчас возводит в крупных городах США. EarthLink предоставит право этим фирмам заключать

13.04.2006 TiVo и DirecTV расширили сотрудничество

TiVo и оператор спутникового телевидения DirecTV Group заявили о расширении своих сервисов и подписали соглашение о поддержке сроком н
09.11.2005 Comcast и DirecTV начнут продажу ТВ по запросу

Кабельный оператор Comcast и телеканал CBS, а также оператор спутникового ТВ  DirecTV и телеканал NBC договорились о продаже повторов программ по $0,99. Записи будут досту
10.04.2003 Hughes Electronics будет выделен из General Motors

Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выплатить $3,1 млрд. наличными и $700 млн. ADR. Соглашение о транзакции уже

17.12.2002 Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband

го телевидения из США Hughes Electronics закрывает свой сервис высокоскоростного доступа в интернет DirecTV Broadband из-за его убыточности. Сервисом, привязанным к спутнику DirecTV, пол
30.10.2002 EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics

Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разрешения на слияние, похоже, обретает конкретные черты. Компании расчитывают предпринять ряд шагов, которые должны привести к соз
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

сети EchoStar, а руководство EchoStar собиралось вложить полученные деньги в предстоящее слияние с DirecTV и уменьшить свое долговое бремя. Финансовое положение EchoStar начинает понемногу улу
26.02.2002 DirecTV встроила устройство цифровой записи в спутниковый ресивер

Компания спутникового телевидения DirecTV сообщила о создании ресивера нового поколения со встроенным цифрoвым видеомагнитофоном, который будет выпускаться фирмой TiVo. Новая телевизионная приставка, которую планируют представи
27.11.2001 Запущен спутник DirecTV-4S для трансляции цифрового спутникового телевидения

С космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Ariane 4 успешно запущен спутник DirecTV-4S производства компании Boeing. Спутник изготовлен компанией Boeing Space and Communications для американской фирмы DirecTV и предназначен для предоставления услуг цифрового спу
30.10.2001 General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд.

После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из расчета 0,73 акции EchoStar в обмен на 1 акцию Hughes. В резул
01.10.2001 DirecTV ввела в Латинской Америке услуги передачи электронной почты при помощи приставок интерактивного телевидения

Латиноамериканское подразделение американской компании DirecTV начала предоставлять услуги электронной почты в некоторых регионах в рамках программы развития интерактивного телевидения. Первыми возможность пользоваться этими услугами получили абоне
04.09.2001 Компания спутникового ТВ DirecTV начнет предоставлять широкополосный доступ в Сеть

lectronics, в сентябре начнет продажу услуг широкополосного доступа в интернет. Подключать к услуге DirecTV Broadband будет сеть магазинов Circuit City. Компания планирует к концу октября испол
13.08.2001 General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV

ла переговоры с EchoStar Communications, предложившей $29,8 млрд. за оператора сети спутникового ТВ DirecTV, компанию Hughes Electronics. Кроме того, GM ведет переговоры с другим претендентом -
06.08.2001 EchoStar Communications предложила $30,4 млрд. за контроль над DirecTV

г спутникового телевидения США Dish Network, предложила компании Hughes Electronics Corp. за Hughes DirecTV, провайдера спутникового телевидения, $30,4 млрд. акциями, что может превысить конкур
28.05.2001 Президент Hughes Electronics подал в отставку из-за несогласия в вопросе о слиянии с News Corporation

Майкл Смит (Michael T. Smith), президент компании Hughes Electronics, занимающейся изготовлением спутников, подал заявление об уходе в отставку со своего поста, сообщила The New York Times. Его место займет Гарри Пирс (Harry J. Pearce), которы
06.09.2000 FTC может потребовать от AOL продажи ее доли в Hughes Electronics

Как сообщил CNET, Федеральная Торговая Комиссия (FTC) может потребовать от America Online продажи ее доли в компании спутниковой связи, Hughes Electronics, которая оценивается в $1,5 млрд., в качестве необходимого условия перед выдачей разрешения на слияние с Time Warner. Если это требование не будет выполнено, то AOL Time Warn
15.06.2000 Microsoft, DIRECTV и THOMSON multimedia создали альянс по продвижению на рынок интегрированной платформы RCA DS4290RE System

Компании Microsoft Corp., DIRECTV Inc. и THOMSON multimedia объявили на этой неделе о формировании альянса по маркетинг
03.02.2000 ICO Global ведет переговоры с Hughes Electronics о покупке 12 спутников связи

Англоамериканская компания ICO Global Communications вновь ведет переговоры о покупке 12 спутников связи у компании Hughes Electronics. ICO также рассматривает возможность приобретения еще 4 спутников. В случае предоставления опциона на покупку сделка может стоить $3 млрд. Компания намерена в основном осущес
18.01.2000 Boeing приобретает за $3,75 млрд компанию Hughes Electronics

ает деятельность, связанную с сотовой мобильной связью и узкополосной связью. У компании остается только три отделения: Hughes Network Systems по беспроводной связи; компания спутникового телевещания DirecTV и 81% акций оператора спутниковой связи PanAmSat Corp.
12.08.1999 Hughes Electronics совместно с другими компаниями хочет инвестировать порядка $ 600 млн. в ICO
19.07.1999 SBC и DirecTV заключают маркетинговое соглашение

Американская телефонная компания SBC Communications заключила маркетинговое соглашение с DirecTV, подразделением фирмы Hughes Electronics. По условиям договора SBC займется продажей

22.06.1999 AOL намерена инвестировать $1,5 млрд в Hughes Electronics

Компания America Online намерена инвестировать $1,5 млрд в Hughes Electronics, отделение General Motors, и заключить соглашение для работы на рынке интерактивных услуг. Цель сотрудничества - развитие интернетовской телевизионной системы AOL TV.
12.04.1999 Wang заключила контракт на обслуживание сетей Hughes Electronics

Компания Wang Global заключила контракт стоимостью $100 млн на обслуживание спутниковой сети компании Hughes Electronics. Wang занимается обслуживанием сетей Hughes с 1994 г. и согласно новому трехлетнему договору будет обеспечивать бесперебойную работу систем для 105 тыс. клиентов компании.
22.01.1999 DirecTV намерена купить Primestar

Лидер американского рынка спутникового телевидения DirecTV намерен приобрести активы второй по величине компании в этой области Primestar, а также начать обслуживание ее клиентов. Примерная сумма сделки составит свыше $500 млн наличными. Primes

Публикаций - 123, упоминаний - 160

GM и организации, системы, технологии, персоны:

DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 40
Hughes 114 32
PanAmSat Holding 33 10
Microsoft Corporation 25775 10
AT&T Inc 1726 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Comcast 231 9
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 8
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Cisco Systems 5372 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 5
Intel Corporation 12811 5
Sony 6739 5
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 4
Yahoo! 3726 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Google LLC 12690 4
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 3
SES Networks - SES Americom 23 3
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Toshiba Corporation 2980 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
Juno Online Services 28 2
Stellant Systems - Hughes Electron Dynamics Division (EDD) 2 2
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 2
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 2
Pegasus Communications Corp - Golden Sky Holdings 5 2
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 2
Charter Communications 41 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Apple Inc 13156 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 19
Boeing 1031 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Walt Disney Company 647 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 4
Warner 540 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Thomas Weisel Partners 44 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
American Express - Amex 338 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ILS - International Launch Services 61 1
Space Transport 9 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
101Hotels.com 456 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Полёт - авиакомпания 2 1
Agency.com 18 1
Автокард холдинг 21 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Carl Zeiss AG 307 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 64
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 49
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 49
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 4
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 7
Космодром Байконур 1072 6
Xperi TiVo 84 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
AOL TV - AOL Television 20 3
Apple iPod 1553 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 2
Apple iAd 50 2
NSO Group - Pegasus 98 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Electron - фреймворк 87 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Juno Online Services - Express 2 1
Intel Viiv 30 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 1
JVC S-VHS - Super VHS 19 1
Sony u-Matic Betamax 30 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 1
Sony ImageStation 5 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
Kyocera Echo 2 1
Codec Guide - K-Lite Codec Pack 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Brown Matt - Браун Мэтт 4 2
Макаров Александр 47 2
Истомин Максим 26 1
Ковалев Андрей 43 1
Семенов Николай 26 1
Горячев Михаил 4 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Britt Glenn - Брит Гленн 2 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Turner Ted - Тернер Тед 9 1
Долгова Мария 3 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Goodell Roger - Гудл Роджер 1 1
Malone John - Малоун Джон 16 1
Куколевский Алексей 5 1
Гусь Владимир 3 1
Straw Jack - Строу Джек 6 1
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
Roberts Brian - Робертс Брайан 7 1
Panero Hugh - Панеро Хью 4 1
Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 1
Case Steve - Кейс Стив 41 1
Kubota Keiichi - Кубота Кеичи 1 1
Pearce Harry - Пирс Гарри 1 1
Carbonell Mia - Карбонелл Миа 1 1
Moonves Leslie - Мунвес Лесли 4 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Добкин Аркадий 82 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Гусинский Владимир 19 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Шарапова Мария 16 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 68
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Европа 24964 15
Япония 13807 10
Индия - Bharat 5870 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
США - Аляска 246 5
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 5
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 4
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Израиль 2856 3
Ирак - Республика 709 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Нью-Йорк 3180 2
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Африка - Африканский регион 3641 2
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Европа Западная 1496 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
США - Флорида 786 2
США - Делавэр 176 2
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