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H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) лицензируемый стандарт сжатия видео

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC

л, а браузеры Microsoft IE и Apple Safari так и не поддерживают эту технологию. Такие компании, как Microsoft, Apple, Cisco, Polycom и международные операторы связи, продвигают мировой видео стандарт H.264 и его развитие – H.265. Особенности технологии WebRTC, использующий нестандартный видеокодек VP8, требует транскодирование видео для совместимости с уже установленными на предприятиях ВКС
06.03.2014 Spirit продемонстрировал на MWC транскодинг сервер H.264/VP8 и мобильные клиенты для видеоконферениций

олжающейся конкуренцией между Google, которая продвигает свои видео кодеки VP8/VP9, и Microsoft, Apple, Cisco, а также операторами связи, которые продолжают использовать стандарт на базе видео кодека H.264. Также до сих пор нет совместимости между программными продуктами для передачи HD голоса через IP, которые используют разные голосовые кодеки. Конечные пользователи, не могут полноценно о
14.02.2011 Skype для iPhone теперь поддерживает стандарт H.264

Популярный VoIP-сервис Skype объявил о том, что приложение Skype для iPhone теперь поддерживает H.264 - один из самых распространенных стандартов записи, сжатия и передачи видео высокого качества. Это нововведение позволяет пользователям iPhone звонить по Skype на широкий ряд устройств, п
07.02.2011 Microsoft добавит поддержку H.264 в Chrome

Пользователи браузера Chrome от Google не останутся без популярного, но закрытого, видео-кодека H.264 благодаря Microsoft. Но это касается только владельцев Windows 7. В среду крупнейшая корпорация-разработчик ПО представила плагин для браузера Chrome, которой позволит воспроизводить в не
12.01.2011 Google убивает популярный видео-формат

e готовится произвести небольшую революцию на интернет-рынке, отказавшись от поддержки видеоформата H.264, одного из самых распространенных форматов потокового интернет-видео. «Хотя H.264

20.12.2010 Cisco анонсировала сетевую поворотную камеру «день/ночь» с функцией автослежения

ведения ±0,1º. Она способна передавать аналоговый и цифровой видеосигналы, поддерживает видеокодеки H.264, MPEG-4 или M-JPEG и двунаправленную аудиопередачу. Настраивается поворотная камера по

16.12.2010 Microsoft обеспечит поддержку видео H.264 в Firefox

Компания Microsoft, продвигающая H.264 в качестве стандарта для видео в интернете, выпустила специальное расширение для Firefox. Это послужило ответом на позицию некоммерческой организации Mozilla Foundation, разработчика брау
27.08.2010 H.264 останется бесплатным и после 2015 г., опасения развеяны

Компания MPEG-LA объявила о том, что планирует сделать формат H.264 бесплатным и после 2015 г. H.264 - это лицензируемый стандарт сжатия видео, обеспечивающий высокую степень сжатия при сохранении достаточно высокого качества изображения. Имеет шир
20.04.2009 Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы

ии Cisco для медиасетей, в том числе современные системы видеокодирования и транскодирования MPEG-4 AVC, решения Cisco TelePresence и системы унифицированных коммуникаций. С помощью систем MPEG
12.03.2009 Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0

elco представила новые видеокамеры IXS0 серии Sarix-Based IX, которые поддерживают 3 формата сжатия H.264, MPEG-4 и M-JPEG и способны передавать по IP-сети одновременно два видеопотока. Pelco I
10.03.2009 Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения

вые миниатюрные IP-камеры Axis M1011, которые формируют и передают по сети цветное видео в форматах H.264, M-JPEG и MPEG-4 Part-2 при освещенности до 1 лк. Высококачественное цветное изображени
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4

Компания «АРМО-Системы» представила новинку от Smartec - видеорегистратор STR-1682, который преобразует видео от 16-ти аналоговых камер в цифровой формат MPEG-4 и записывает его на встроенный жесткий диск с разрешением от CIF до Full D1 и скоростью от 400 до 100 к/с. Безопасность видеоинформации и ее сохранность обеспечивается применением в STR-
06.02.2009 Axis представила новое поколение продуктов на форуме «Технологии Безопасности 2009»

Компания Axis Communications представила новые сетевые камеры с поддержкой стандарта H.264, новые процессоры для обработки изображения, видеокодер Q7401, блейд-видеокодер Q7406 и шасси Q7900 в рамках 14-го международного форума «Технологии Безопасности 2009». Новое поколение се
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала

TB236, обеспечивающие оптимальные решения для приема ТВ-потока форматов MPEG2 и MPEG4 с компрессией H.264 разрешения HD/SD. Все платформы представляют собой полностью готовые решения для произв
15.01.2009 Axis представила новую сетевую видеокамеру с поддержкой H.264

зицией. Формирование качественных цифровых видеопотоков Р1311 осуществляет с использованием процессора нового поколения Axis ARTREC-B, который обеспечивает одновременное сжатие изображения в форматах H.264 и M-JPEG и передачу двух цветных видеопотоков по IP-сети с разрешением от 160×120 до 640×480 пикс. и скоростью 30 к/с. Благодаря применению алгоритма сжатия H.264 цветная видеокаме
19.11.2008 Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade

вый 6-канальный IP-видеосервер Axis Q7406 blade, который использует высокоэффективный формат сжатия H.264 и традиционный М-JPEG. Новинка выполнена в виде платы (blade), которую необходимо устан
26.09.2008 Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь»

ильтра и поддержка технологии LowLight делает эти видеокамеры эффективными для круглосуточного видеонаблюдения. При этом поворотная видеокамера передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в стальном термокожухе. Главное отличие Spectra IV IP от ана
12.09.2008 «Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету

головной станции IP-телевидения для поддержки возможности кодирования и транскодирования в формате Mpeg-4 AVC. Проект осуществлен на основе решения iPflex от производителя Tandberg Television,
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию

л головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирования и транскодирования в формате MPEG-4 AVC. Партнером в данном проекте выступает компания Tandberg Television, которая является пост
12.05.2008 Sony анонсировала линейку ЖК-телевизоров с поддержкой MPEG-4

ку ЖК-телевизоров – Bravia V4500, в которую вошли модели с диагональю экрана 26, 32 и 37 дюймов. Особенностями Sony Bravia V4500 являются интегрированный тюнер высокой четкости с поддержкой стандарта MPEG-4 AVC HD, инновационный дизайн draw the LINE с глянцевым корпусом черного цвета, поддержка технологии Bravia Engine 2 и функция отображения фотографий в режиме сниженного потребления элект
09.01.2008 ZyXEL выпустил новые ресиверы IP-телевидения с поддержкой MPEG-4

ерез сети интернет-доступа. Ресивер IP-телевидения ZyXEL STB-1001S Ресивер STB-1001S отличают компактные размеры, поддержка распространенных и перспективных стандартов передачи видео — MPEG2, MPEG4 и H.264. Современная элементная база и использование кодека H.264 позволили не менее чем вдвое в сравнении с MPEG2 сократить требуемую скорость передачи видеоданных. STB-1001S обеспечивает
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест

и и монтажа используют два типа сжатия – MPEG2 (в основном камеры HDV) и MPEG4 (для HD в версии AVC/H.264). Последний более требователен к ресурсам и гарантированное воспроизведение «без тормоз
09.10.2007 Видеорекордеры Toshiba будут поддерживать новый кодек

способность конвертировать записанное в формате MPEG-2 видео высокой четкости в формат MPEG-4 AVC (H.264) в режиме реального времени. Это позволяет вместить на оптический диск или винчестер бо
05.09.2007 Выбираем камеру высокого разрешения

asonic. Этот новейший формат представляет собой разновидность хорошо известного формата MPEG-4 AVC (H.264), он же MPEG-4 Part 10. Только не стоит путать этот формат с его очень популярным в наш
04.09.2007 ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL

оздание Playlist(ов) без использования компьютера по исполнителям, жанрам, названиям и времени создания. ВИДЕО РЕКОРДЕР: запись напрямую с TV, видеомагнитофона, DVD плеера или спутникового ресивера в MPEG-4 (высокого качества), программируемый таймер записи через DVR Station (опция); ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: поддержка всех стандартных видео форматов (MPEG-4, Windows Media Video5 и MPEG-4<
21.08.2007 Adobe добавит поддержку H.264 во Flash Player

товит новую версию Flash Player под кодовым названием Moviestar, в которой добавит поддержку кодека H.264, ныне используемого в приводах Blu-ray, HD DVD и цифровых ТВ-тюнерах. Выход обновления

15.05.2007 "СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем

Устройство поддерживает протоколы H.323, SIP, MGCP. Аудиокодеки G.7xx, MP3, AAC. Видеокодеки H.263, H.264, MPEG4, JPEG. Видеотелефон имеет порты для подключения периферийного аудио-/видеооборуд
20.04.2007 Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение

и следовало ожидать, большой поток эффективно сжимается. Кодируется сигнал по алгоритму MPEG-4 AVC (H.264). Этот алгоритм сжимает поток еще сильнее, чем MPEG2, и естественно записи AVCHD нельзя
19.04.2007 General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4

телевидения стандартного разрешения. Модели других производителей, поддерживающие формат компрессии MPEG-4, построены на дорогостоящей элементной базе телевидения высокой чёткости. Оптимизация

29.03.2007 General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4

телевидения стандартного разрешения. Модели других производителей, поддерживающие формат компрессии MPEG-4, построены на дорогостоящей элементной базе телевидения высокой чёткости. Оптимизация

29.03.2007 Шедевр в миниатюре: уникальная видеокамера Panasonic SD1

рвая камера стандарта AVCHD с записью на флэш-карту При записи видео кодируется в формате MPEG4 AVC/H.264 – это новейший и самый эффективный способ сжатия видео, который, кстати, применяется не
27.03.2007 General Satellite представила ресивер с поддержкой MPEG4

ала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. GS ТЕ-8310 MPEG4 Таким образом, использование в качестве абонентского приемника ресив
31.01.2007 Строительство HD-мира. Часть 2

могиле, так как требует высокой скорости потока, поэтому в любительском видео надо использовать AVC/H.264. Sony также поддержала эту идею (правда, не отказавшись от HDV), формат получил названи
29.01.2007 Строительство HD-мира. Часть1

ковым каналам применяется вариант вот с таким официальным обозначением: ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4. Для удобства этот тип кодирования часто называют просто H.264, хотя внутр
26.10.2006 Xoro представила новый HDMI/MPEG-4 DVD-проигрыватель

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о выходе в продажу нового HDMI/MPEG-4 DVD-проигрывателя Xoro HSD 8500. Новая модель на базе инновационного чипсета EM8620L о
15.06.2006 Prology оснастила новые продукты поддержкой MPEG4

logy обновила модельный ряд DVD-устройств. Проигрыватели DVD-200 MKIII и DVD-200A MKIII, система DVD-300BFM MKII и ресивер Prology DVD-510 получили дополнительную функцию — возможность поддержки MPEG-4. Проигрыватели поддерживают форматы MP3, СD, DVD, SVCD, VCD, CD-R и JPEG, обладают многоязычным экранным меню и повышенной виброустойчивостью. Устройство DVD-300BFM MKII совместимо со вс
14.04.2006 Intelsat представил сервис для передачи MPEG4

ехнологии Ampiage sm, нового спутникового поставщика контента и административных услуг, которая позволит американским мультисистемным операторам экономически выгодно перейти к использованию стандарта MPEG 4 и приведет к сокращению расходов телекоммуникационных операторов при выходе на рынок IPTV. Передовая технология передачи контента Ampiage позволит мультисистемным операторам осуществить

11.04.2006 i-mate SmartFlip: эксклюзивный тест самого тонкого смартфона

необходимо открыть. Поддерживаются аудиоформаты: WMA / AMR / MP3 stereo и видео в форматах MPEG-4 и H.263. За звук отвечает 40-голосная полифония, которая показала себя с лучшей стороны. Возмож
30.01.2006 i-mate SP5m - мультимедиа-центр в телефоне

раммы (Skype , MMC , Camera , Album (video & audio) , Photo contacts / photo caller ID , Camcorder: H.263, MPEG4 , Wireless modem , SIM Manager , xBackup, Microsoft Windows Media Player, MSN Me
05.12.2005 Россия: полноценное IPTV готово к запуску

е, откуда осуществляется трансляция IP-потока через спутник «Экспресс-АМ2». Использование стандарта MPEG-4 AVC (H.264/Part 10) и применение способа обработки аудиоданных ААС позволяют уменьшить

Публикаций - 1316, упоминаний - 1630

H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 156
Sony 6739 148
Microsoft Corporation 25775 101
Apple Inc 13154 91
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 86
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 78
BBK Electronics Corp 332 72
Smartec 168 64
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 62
Google LLC 12688 58
Intel Corporation 12811 54
Canon 1439 51
Cisco Systems 5372 46
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 46
STC 106 45
LG Electronics 3735 42
Philips 2099 39
Xoro Eectronics 81 37
АРМО ГК 185 37
Nvidia Corp 4002 35
Toshiba Corporation 2980 34
Lenovo Motorola 3566 34
Nikon 646 31
JVC Kenwood 422 30
Huawei 4676 26
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 26
Adobe Systems 1597 25
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 24
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 22
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 22
Spirit DSP - Спирит Корп 482 22
Sharp Corporation 1062 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 21
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 21
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 20
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 18
Motorola Solutions - Pelco 69 17
VideoMost - ВидеоМост 285 17
Casio 338 16
Россети Ленэнерго 1699 18
Carl Zeiss AG 307 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
Композит 99 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
101Hotels.com 456 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
РАВИС 11 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
Верный - торговая сеть 326 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 3
Эра HD - Эра ХД 54 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
Связной ГК 1401 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Евросеть 1421 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Белый Ветер 365 2
Daewoo 103 2
Резонанс НПП 407 2
Swarovski AG 74 2
American Dynamics 14 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
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GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 448
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 352
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 347
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 323
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 295
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 291
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 291
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 279
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 273
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 269
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 268
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 247
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 232
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 231
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 202
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 188
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 188
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 184
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 183
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 180
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 179
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 179
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 174
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 172
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 165
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 162
DivX - видеокодек 431 161
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 161
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 159
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 157
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 151
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 144
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 140
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 140
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 139
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 137
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 130
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 129
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 129
Microsoft Windows 16882 99
Google Android 15243 84
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 83
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 76
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 73
Linux OS 11533 67
Google YouTube - Видеохостинг 3002 63
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 59
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 43
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 42
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 41
Samsung SVR-диктофон 464 40
Oracle Java - язык программирования 3469 39
Apple iOS 8583 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 38
Apple iPod 1553 38
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 37
Microsoft Windows 2000 8678 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 34
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 33
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 33
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 31
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 31
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 29
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 29
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 27
Apple iPad 4011 27
Microsoft Office 4170 27
Mozilla Firefox - браузер 1951 26
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 25
Apple iTunes Store 1118 24
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 24
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 24
JavaScript - JS - язык программирования 1425 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 24
Microsoft DirectX 723 23
Canon DIGIC - серия процессоров 199 23
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Ксенин Алекс 311 10
Наумов Максим 100 9
Ширшов Павел 76 9
Свириденко Андрей 99 8
Сергеев Иван 74 8
Овсянников Денис 23 8
Евдокимов Андрей 95 5
Сорокин Андрей 23 4
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 4
Дворкович Александр 7 3
Грищенков Александр 17 3
Малафеев Андрей 52 3
Князева Мария 16 3
Готальский Михаил 95 3
Мякишева Марина 84 3
Лаптева Марина 114 3
Газаров Артур 77 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Никитин Николай 24 3
Урусов Александр 17 3
Блохнин Сергей 10 3
Наумов Станислав 30 3
Рейман Леонид 1065 3
Дворкович Аркадий 216 3
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Захаров Дмитрий 46 2
Тихонов Александр 69 2
Белов Виктор 60 2
Попов Алексей 339 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Серый Дмитрий 18 2
Дворкович Виктор 5 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Холодов Алексей 12 2
Чебатко Алексей 7 2
Демидов Михаил 134 2
Симонов Игорь 103 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 420
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 115
Япония 13807 102
Европа 24964 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Южная Корея - Республика 7052 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 34
Азия - Азиатский регион 5920 26
Франция - Французская Республика 8177 25
Китай - Тайвань 4245 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Швеция - Королевство 3782 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Канада 5081 13
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 12
Испания - Каталония - Барселона 752 11
Казахстан - Республика 6048 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Индия - Bharat 5869 9
Европа Восточная 3138 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Сингапур - Республика 1953 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
США - Калифорния 4829 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Дания - Королевство 1337 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 84
Видеокамера - Видеосъёмка 720 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 68
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 57
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 57
Ergonomics - Эргономика 1755 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 50
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 48
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 45
Английский язык 7030 39
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 14
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 48
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 12
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
NE Asia Online 313 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Electronista 166 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Ars Technica 450 4
Рен ТВ - телеканал 82 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Радио России - радиостанция 49 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Reg Hardware 91 3
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
MobileMag - Mobile Magazine 49 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Inquirer 463 2
Gizmodo 133 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
EE Times 160 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
TG Daily 98 2
MacWorld 134 2
Cellular News 234 2
NewsFactor 127 2
HPC.ru 117 2
allNetDevices 160 2
Первый информационный кавказский - телеканал 7 2
TMCnet 6 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
IDC - International Data Corporation 4975 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
HFS Research 49 3
Gartner - Гартнер 3658 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Strategy Analytics 285 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
In-Stat 115 1
Wainhouse Research 40 1
Davies Hickman Partners 1 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 1000 51 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Avaya Online University 6 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
CeBIT 614 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Intel Developer Forum - IDF 317 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
Связь-Экспокомм 276 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CSTB Telecom & Media 83 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Photokina 60 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
MacWorld Expo 35 2
CEATEC 45 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
Лига 1 - Ligue 1 4 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Битва роботов 14 1
DevCon 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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