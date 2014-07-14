H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding)

История провала многолетнего проекта WebRTC л, а браузеры Microsoft IE и Apple Safari так и не поддерживают эту технологию. Такие компании, как Microsoft, Apple, Cisco, Polycom и международные операторы связи, продвигают мировой видео стандарт H.264 и его развитие – H.265. Особенности технологии WebRTC, использующий нестандартный видеокодек VP8, требует транскодирование видео для совместимости с уже установленными на предприятиях ВКС

Spirit продемонстрировал на MWC транскодинг сервер H.264/VP8 и мобильные клиенты для видеоконферениций олжающейся конкуренцией между Google, которая продвигает свои видео кодеки VP8/VP9, и Microsoft, Apple, Cisco, а также операторами связи, которые продолжают использовать стандарт на базе видео кодека H.264. Также до сих пор нет совместимости между программными продуктами для передачи HD голоса через IP, которые используют разные голосовые кодеки. Конечные пользователи, не могут полноценно о

Skype для iPhone теперь поддерживает стандарт H.264 Популярный VoIP-сервис Skype объявил о том, что приложение Skype для iPhone теперь поддерживает H.264 - один из самых распространенных стандартов записи, сжатия и передачи видео высокого качества. Это нововведение позволяет пользователям iPhone звонить по Skype на широкий ряд устройств, п

Microsoft добавит поддержку H.264 в Chrome Пользователи браузера Chrome от Google не останутся без популярного, но закрытого, видео-кодека H.264 благодаря Microsoft. Но это касается только владельцев Windows 7. В среду крупнейшая корпорация-разработчик ПО представила плагин для браузера Chrome, которой позволит воспроизводить в не

Google убивает популярный видео-формат e готовится произвести небольшую революцию на интернет-рынке, отказавшись от поддержки видеоформата H.264, одного из самых распространенных форматов потокового интернет-видео. «Хотя H.264

Cisco анонсировала сетевую поворотную камеру «день/ночь» с функцией автослежения ведения ±0,1º. Она способна передавать аналоговый и цифровой видеосигналы, поддерживает видеокодеки H.264, MPEG-4 или M-JPEG и двунаправленную аудиопередачу. Настраивается поворотная камера по

Microsoft обеспечит поддержку видео H.264 в Firefox Компания Microsoft, продвигающая H.264 в качестве стандарта для видео в интернете, выпустила специальное расширение для Firefox. Это послужило ответом на позицию некоммерческой организации Mozilla Foundation, разработчика брау

H.264 останется бесплатным и после 2015 г., опасения развеяны Компания MPEG-LA объявила о том, что планирует сделать формат H.264 бесплатным и после 2015 г. H.264 - это лицензируемый стандарт сжатия видео, обеспечивающий высокую степень сжатия при сохранении достаточно высокого качества изображения. Имеет шир

Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы ии Cisco для медиасетей, в том числе современные системы видеокодирования и транскодирования MPEG-4 AVC, решения Cisco TelePresence и системы унифицированных коммуникаций. С помощью систем MPEG

Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0 elco представила новые видеокамеры IXS0 серии Sarix-Based IX, которые поддерживают 3 формата сжатия H.264, MPEG-4 и M-JPEG и способны передавать по IP-сети одновременно два видеопотока. Pelco I

Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения вые миниатюрные IP-камеры Axis M1011, которые формируют и передают по сети цветное видео в форматах H.264, M-JPEG и MPEG-4 Part-2 при освещенности до 1 лк. Высококачественное цветное изображени

Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 Компания «АРМО-Системы» представила новинку от Smartec - видеорегистратор STR-1682, который преобразует видео от 16-ти аналоговых камер в цифровой формат MPEG-4 и записывает его на встроенный жесткий диск с разрешением от CIF до Full D1 и скоростью от 400 до 100 к/с. Безопасность видеоинформации и ее сохранность обеспечивается применением в STR-

Axis представила новое поколение продуктов на форуме «Технологии Безопасности 2009» Компания Axis Communications представила новые сетевые камеры с поддержкой стандарта H.264, новые процессоры для обработки изображения, видеокодер Q7401, блейд-видеокодер Q7406 и шасси Q7900 в рамках 14-го международного форума «Технологии Безопасности 2009». Новое поколение се

NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала TB236, обеспечивающие оптимальные решения для приема ТВ-потока форматов MPEG2 и MPEG4 с компрессией H.264 разрешения HD/SD. Все платформы представляют собой полностью готовые решения для произв

Axis представила новую сетевую видеокамеру с поддержкой H.264 зицией. Формирование качественных цифровых видеопотоков Р1311 осуществляет с использованием процессора нового поколения Axis ARTREC-B, который обеспечивает одновременное сжатие изображения в форматах H.264 и M-JPEG и передачу двух цветных видеопотоков по IP-сети с разрешением от 160×120 до 640×480 пикс. и скоростью 30 к/с. Благодаря применению алгоритма сжатия H.264 цветная видеокаме

Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade вый 6-канальный IP-видеосервер Axis Q7406 blade, который использует высокоэффективный формат сжатия H.264 и традиционный М-JPEG. Новинка выполнена в виде платы (blade), которую необходимо устан

Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь» ильтра и поддержка технологии LowLight делает эти видеокамеры эффективными для круглосуточного видеонаблюдения. При этом поворотная видеокамера передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в стальном термокожухе. Главное отличие Spectra IV IP от ана

«Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету головной станции IP-телевидения для поддержки возможности кодирования и транскодирования в формате Mpeg-4 AVC. Проект осуществлен на основе решения iPflex от производителя Tandberg Television,

«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию л головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирования и транскодирования в формате MPEG-4 AVC. Партнером в данном проекте выступает компания Tandberg Television, которая является пост

Sony анонсировала линейку ЖК-телевизоров с поддержкой MPEG-4 ку ЖК-телевизоров – Bravia V4500, в которую вошли модели с диагональю экрана 26, 32 и 37 дюймов. Особенностями Sony Bravia V4500 являются интегрированный тюнер высокой четкости с поддержкой стандарта MPEG-4 AVC HD, инновационный дизайн draw the LINE с глянцевым корпусом черного цвета, поддержка технологии Bravia Engine 2 и функция отображения фотографий в режиме сниженного потребления элект

ZyXEL выпустил новые ресиверы IP-телевидения с поддержкой MPEG-4 ерез сети интернет-доступа. Ресивер IP-телевидения ZyXEL STB-1001S Ресивер STB-1001S отличают компактные размеры, поддержка распространенных и перспективных стандартов передачи видео — MPEG2, MPEG4 и H.264. Современная элементная база и использование кодека H.264 позволили не менее чем вдвое в сравнении с MPEG2 сократить требуемую скорость передачи видеоданных. STB-1001S обеспечивает

Компьютер для монтажа HD-видео - тест и и монтажа используют два типа сжатия – MPEG2 (в основном камеры HDV) и MPEG4 (для HD в версии AVC/H.264). Последний более требователен к ресурсам и гарантированное воспроизведение «без тормоз

Видеорекордеры Toshiba будут поддерживать новый кодек способность конвертировать записанное в формате MPEG-2 видео высокой четкости в формат MPEG-4 AVC (H.264) в режиме реального времени. Это позволяет вместить на оптический диск или винчестер бо

Выбираем камеру высокого разрешения asonic. Этот новейший формат представляет собой разновидность хорошо известного формата MPEG-4 AVC (H.264), он же MPEG-4 Part 10. Только не стоит путать этот формат с его очень популярным в наш

ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL оздание Playlist(ов) без использования компьютера по исполнителям, жанрам, названиям и времени создания. ВИДЕО РЕКОРДЕР: запись напрямую с TV, видеомагнитофона, DVD плеера или спутникового ресивера в MPEG-4 (высокого качества), программируемый таймер записи через DVR Station (опция); ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: поддержка всех стандартных видео форматов (MPEG-4, Windows Media Video5 и MPEG-4<

Adobe добавит поддержку H.264 во Flash Player товит новую версию Flash Player под кодовым названием Moviestar, в которой добавит поддержку кодека H.264, ныне используемого в приводах Blu-ray, HD DVD и цифровых ТВ-тюнерах. Выход обновления

"СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем Устройство поддерживает протоколы H.323, SIP, MGCP. Аудиокодеки G.7xx, MP3, AAC. Видеокодеки H.263, H.264, MPEG4, JPEG. Видеотелефон имеет порты для подключения периферийного аудио-/видеооборуд

Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение и следовало ожидать, большой поток эффективно сжимается. Кодируется сигнал по алгоритму MPEG-4 AVC (H.264). Этот алгоритм сжимает поток еще сильнее, чем MPEG2, и естественно записи AVCHD нельзя

General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4 телевидения стандартного разрешения. Модели других производителей, поддерживающие формат компрессии MPEG-4, построены на дорогостоящей элементной базе телевидения высокой чёткости. Оптимизация

General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4 телевидения стандартного разрешения. Модели других производителей, поддерживающие формат компрессии MPEG-4, построены на дорогостоящей элементной базе телевидения высокой чёткости. Оптимизация

Шедевр в миниатюре: уникальная видеокамера Panasonic SD1 рвая камера стандарта AVCHD с записью на флэш-карту При записи видео кодируется в формате MPEG4 AVC/H.264 – это новейший и самый эффективный способ сжатия видео, который, кстати, применяется не

General Satellite представила ресивер с поддержкой MPEG4 ала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. GS ТЕ-8310 MPEG4 Таким образом, использование в качестве абонентского приемника ресив

Строительство HD-мира. Часть 2 могиле, так как требует высокой скорости потока, поэтому в любительском видео надо использовать AVC/H.264. Sony также поддержала эту идею (правда, не отказавшись от HDV), формат получил названи

Строительство HD-мира. Часть1 ковым каналам применяется вариант вот с таким официальным обозначением: ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4. Для удобства этот тип кодирования часто называют просто H.264, хотя внутр

Xoro представила новый HDMI/MPEG-4 DVD-проигрыватель Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о выходе в продажу нового HDMI/MPEG-4 DVD-проигрывателя Xoro HSD 8500. Новая модель на базе инновационного чипсета EM8620L о

Prology оснастила новые продукты поддержкой MPEG4 logy обновила модельный ряд DVD-устройств. Проигрыватели DVD-200 MKIII и DVD-200A MKIII, система DVD-300BFM MKII и ресивер Prology DVD-510 получили дополнительную функцию — возможность поддержки MPEG-4. Проигрыватели поддерживают форматы MP3, СD, DVD, SVCD, VCD, CD-R и JPEG, обладают многоязычным экранным меню и повышенной виброустойчивостью. Устройство DVD-300BFM MKII совместимо со вс

Intelsat представил сервис для передачи MPEG4 ехнологии Ampiage sm, нового спутникового поставщика контента и административных услуг, которая позволит американским мультисистемным операторам экономически выгодно перейти к использованию стандарта MPEG 4 и приведет к сокращению расходов телекоммуникационных операторов при выходе на рынок IPTV. Передовая технология передачи контента Ampiage позволит мультисистемным операторам осуществить

i-mate SmartFlip: эксклюзивный тест самого тонкого смартфона необходимо открыть. Поддерживаются аудиоформаты: WMA / AMR / MP3 stereo и видео в форматах MPEG-4 и H.263. За звук отвечает 40-голосная полифония, которая показала себя с лучшей стороны. Возмож

i-mate SP5m - мультимедиа-центр в телефоне раммы (Skype , MMC , Camera , Album (video & audio) , Photo contacts / photo caller ID , Camcorder: H.263, MPEG4 , Wireless modem , SIM Manager , xBackup, Microsoft Windows Media Player, MSN Me