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Готальский Михаил


07.03.2017 TrueConf купила интегратора, оцененного в 200 млн 1
26.11.2015 TrueConf анонсировала возможность создания единого адресного пространства между всеми своими продуктами для видеоконференцсвязи 1
11.11.2015 TrueConf и «ИнфоТеКС» обеспечат пользователей РФ безопасной видеосвязью 1
09.09.2015 TrueConf для iOS: новый дизайн и работа в фоне 1
19.08.2015 Acadia Federal Credit Union внедрила сервер видеоконференций TrueConf 1
04.08.2015 «Росводоканал» выбрал видеосвязь от TrueConf 1
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан 1
07.07.2015 TrueConf анонсировал единое качество общения на всех ОС 1
18.06.2015 TrueConf: компании Казахстана ищут альтернативы аппаратным ВКС 1
09.06.2015 TrueConf первым в мире представил видеозвонки 1-на-1 в разрешении UltraHD 1
26.05.2015 TrueConf поддержал отображение до 25 одновременных участников в видеоконференциях 1
13.05.2015 TrueConf поддержал аппаратное ускорение кодирования видео и 3D-звонки на Android-смартфонах 1
28.04.2015 TrueConf предлагает альтернативу заказчикам, пострадавшим от отказа поддержки NPAPI 1
31.03.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными 1
11.03.2015 TrueConf Server объединил 84 нотариальных палаты России для оперативного взаимодействия 3856 сотрудников 1
10.02.2015 TrueConf представил 3D видеоконференции 1
03.02.2015 В облачных видеоконференциях TrueConf появилась поддержка телефонии 1
27.01.2015 Видеоконференцсвязь: 5 прогнозов на 2015 г. от TrueConf 1
20.01.2015 Пользователи ВКС выбирают видеосвязь за пределами переговорных комнат 1
16.12.2014 TrueConf представил новый тариф для госзаказчиков 1
10.12.2014 R. Christopher Goodwin & Associates внедрила TrueConf Server для проведения видеоконференций между офисами в США 1
03.12.2014 TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323 1
24.11.2014 Российская компания выпустила бесплатный сервер видеоконференций 3
24.11.2014 TrueConf представил бесплатную корпоративную ВКС 1
19.11.2014 В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы 1
13.11.2014 TrueConf поддержал передачу видеоконтента на любые ВКС терминалы и обновил интерфейс 1
12.11.2014 Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса 1
16.10.2014 Выпущена новая версия клиентского приложения TrueConf для Linux 1
07.10.2014 TrueConf обновил Android-приложение для видеосвязи TrueConf Mobile 1
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 2
18.09.2014 TrueConf вступил в НП «Руссофт» 1
28.08.2014 Видеособеседования стали обычным делом для трети всех HR-специалистов 1
14.08.2014 Rima Group выбрала TrueConf для проведения видеоконференций между офисами в Бразилии 1
23.07.2014 Медведев поручил Минобрнауки рассмотреть возможность использования онлайн-обучения в вузах 1
17.07.2014 TrueConf Server теперь поддерживает чат в веб-конференциях 1
11.07.2014 TrueConf представил свои решения в США 1
25.06.2014 TrueConf сравнил отношения пользователей к видеоконференцсвязи в Польше и России 1
21.05.2014 Elfab организовал видеоконференцсвязь между офисами в Великобритании и Сингапуре с помощью TrueConf 1
29.04.2014 Рынок видеоконференцсвязи в России быстро меняется 1
29.04.2014 Рынок ВКС России сократился в 2013 г. до $86 млн 1

Публикаций - 91, упоминаний - 99

Готальский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 252 17
Microsoft Corporation 11077 9
VideoMost - ВидеоМост 191 9
Polymedia - Полимедиа 71 3
Cisco Systems - Tandberg 92 2
АйТи 751 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Oracle Corporation 3344 1
Google LLC 7148 1
Cisco Systems 2040 1
Крок 1219 1
Intel Corporation 4175 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Микротест 177 1
LG Electronics 1847 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Росводоканал 44 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Flash 474 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Smartphone - Смартфон 773 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Google Android 10751 24
Apple iOS 5742 18
Microsoft Windows 10 6635 16
Apple macOS X 901 11
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 9
Linux OS 4257 4
Microsoft Skype 1467 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Microsoft ActiveX 47 1
TrueConf Online 29 1
Microsoft Silverlight 138 1
TrueConf Enterprise 6 1
Apple iPad mini 375 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Nokia N - серия 241 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Java - Язык программирования 1176 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 9 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Opera - Браузер 632 1
Microsoft Lync 272 1
Apple iPhone 5 710 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Apple Safari - Браузер 602 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Chromium - Браузер 166 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Смирнов Алексей 142 1
Чапчаев Андрей 33 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Левашов Александр 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Украина 3365 4
Восточная Европа 1678 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Европа 3752 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Россия - Салават 18 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Хабаровск 622 1
Россия - Калининград 664 1
Россия - Уфа 641 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Краснодар 1039 1
Россия - Тверь 325 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - Омск 627 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Барнаул 360 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Казахстан - Республика 2629 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761167, в очереди разбора - 664856.
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