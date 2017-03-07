Готальский Михаил

TrueConf анонсировала возможность создания единого адресного пространства между всеми своими продуктами для видеоконференцсвязи 1

Acadia Federal Credit Union внедрила сервер видеоконференций TrueConf 1

Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан 1

TrueConf анонсировал единое качество общения на всех ОС 1

TrueConf поддержал отображение до 25 одновременных участников в видеоконференциях 1

Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными 1

TrueConf Server объединил 84 нотариальных палаты России для оперативного взаимодействия 3856 сотрудников 1

TrueConf представил 3D видеоконференции 1

В облачных видеоконференциях TrueConf появилась поддержка телефонии 1

Пользователи ВКС выбирают видеосвязь за пределами переговорных комнат 1

TrueConf представил новый тариф для госзаказчиков 1

Российская компания выпустила бесплатный сервер видеоконференций 3

TrueConf представил бесплатную корпоративную ВКС 1

В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы 1

TrueConf поддержал передачу видеоконтента на любые ВКС терминалы и обновил интерфейс 1

Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса 1

Выпущена новая версия клиентского приложения TrueConf для Linux 1

Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 2

Rima Group выбрала TrueConf для проведения видеоконференций между офисами в Бразилии 1

TrueConf представил свои решения в США 1

TrueConf сравнил отношения пользователей к видеоконференцсвязи в Польше и России 1

Elfab организовал видеоконференцсвязь между офисами в Великобритании и Сингапуре с помощью TrueConf 1