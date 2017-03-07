Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Готальский Михаил
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Публикаций - 91, упоминаний - 99
Готальский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TrueConf - ТруКонф 252 17
|Microsoft Corporation 11077 9
|VideoMost - ВидеоМост 191 9
|Polymedia - Полимедиа 71 3
|Cisco Systems - Tandberg 92 2
|АйТи 751 2
|Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Oracle Corporation 3344 1
|Google LLC 7148 1
|Cisco Systems 2040 1
|Крок 1219 1
|Intel Corporation 4175 1
|RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|Микротест 177 1
|LG Electronics 1847 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Левашов Александр 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761167, в очереди разбора - 664856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761167, в очереди разбора - 664856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru