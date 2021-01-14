Россия ПФО Башкортостан Стерлитамак
|14.01.2021
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«Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке
«Транстелеком», федеральный оператор связи, завершил масштабные работы по модернизации сети доступа в Стерлитамаке. Разработанное и воплощенное техническое решение позволило увеличить взаиморезервируемость участков сети и, как следствие, минимизировать перерывы оказываемых сервисов, улучшить ка
|14.05.2015
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ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске
Макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») сообщила о запуске в эксплуатацию сервиса «Электронный телегид» (EPG) для абонентов цифрового и кабельного телевидения в Стерлитамаке Республики Башкортостан и Ульяновске Ульяновской области. «Электронный телегид – это сервис, который дает возможность непосредственно в телевизоре просматривать программу текущих и
|21.08.2014
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ТТК запустил бесплатный Wi-Fi в городском парке Стерлитамака
одили в интернет через наши сети Wi-Fi. Уверен, что этот сервис будет широко востребован и жителями Стерлитамака», – прокомментировал директор по развитию сети доступа «ТТК-Самара» Дмитрий Асла
|07.02.2013
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«МегаФон» запустил 4G в Стерлитамаке и Салавате
«МегаФон» начал предоставление связи четвертого поколения в двух крупных городах Башкирии – Стерлитамаке и Салавате. Главное преимущество мобильного интернета 4G по сравнению с доступом через привычную сеть 3G – более высокая скорость передачи данных. Средняя скорость в городах, где у
|29.01.2013
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ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Уфе и Стерлитамаке
предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии Ethernet жителям Уфы и Стерлитамака Республики Башкортостан. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в
|18.07.2007
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«МИР» выходит в Стерлитамак
гипермаркета, позволяющем применить современные торговые технологии, многие из которых для жителей Стерлитамака и его городов-спутников в новинку: свободный доступ к любой технике, самообслужи
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Коротин Павел 31 8
|Асланов Дмитрий 41 3
|Сидоров Сергей 24 2
|Гудзенко Дмитрий 10 2
|Курносов Евгений 2 2
|Тагиров Рамиль 2 2
|Низакаев Мансаф 3 2
|Тимошенко Любовь 19 2
|Кульмухаметов Энгельс 2 2
|Гайсин Салават 3 2
|Грибов Сергей 3 2
|Ибрагимов Рафаиль 3 2
|Иванова Наталья 4 2
|Смирнов Вячеслав 41 2
|Стукаленко Денис 2 2
|Квашнин Петр 2 2
|Чесский Владимир 2 2
|Величко Валерий 16 1
|Готальский Михаил 95 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Зайцева Анна 69 1
|Гущина Ирина 3 1
|Петин Даниил 1 1
|Ратников Виктор 20 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Шагалин Ринат 8 1
|Шадрин Олег 5 1
|Козадеров Николай 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Солодухин Константин 119 1
|Назаров Алексей 71 1
|Колесник Андрей 23 1
|Романов Олег 5 1
|Путин Владимир 3184 1
|Тимофеев Евгений 7 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Хомякова Галина 2 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Шикинов Александр 21 1
|ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|Samsung Research 18 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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