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Россия ПФО Башкортостан Стерлитамак

Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак


14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке

«Транстелеком», федеральный оператор связи, завершил масштабные работы по модернизации сети доступа в Стерлитамаке. Разработанное и воплощенное техническое решение позволило увеличить взаиморезервируемость участков сети и, как следствие, минимизировать перерывы оказываемых сервисов, улучшить ка
14.05.2015 ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске

Макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») сообщила о запуске в эксплуатацию сервиса «Электронный телегид» (EPG) для абонентов цифрового и кабельного телевидения в Стерлитамаке Республики Башкортостан и Ульяновске Ульяновской области. «Электронный телегид – это сервис, который дает возможность непосредственно в телевизоре просматривать программу текущих и
21.08.2014 ТТК запустил бесплатный Wi-Fi в городском парке Стерлитамака

одили в интернет через наши сети Wi-Fi. Уверен, что этот сервис будет широко востребован и жителями Стерлитамака», – прокомментировал директор по развитию сети доступа «ТТК-Самара» Дмитрий Асла
07.02.2013 «МегаФон» запустил 4G в Стерлитамаке и Салавате

«МегаФон» начал предоставление связи четвертого поколения в двух крупных городах Башкирии – Стерлитамаке и Салавате. Главное преимущество мобильного интернета 4G по сравнению с доступом через привычную сеть 3G – более высокая скорость передачи данных. Средняя скорость в городах, где у
29.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Уфе и Стерлитамаке

предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии Ethernet жителям Уфы и Стерлитамака Республики Башкортостан. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в
18.07.2007 «МИР» выходит в Стерлитамак

гипермаркета, позволяющем применить современные торговые технологии, многие из которых для жителей Стерлитамака и его городов-спутников в новинку: свободный доступ к любой технике, самообслужи

Публикаций - 74, упоминаний - 83

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 12
МегаФон 8891 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 7
Microsoft Corporation 24651 6
Softline - Софтлайн 2833 5
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 5
Samsung Electronics 10275 4
Huawei 3945 4
8250 3
Beltel - Белтел 144 3
Yandex - Яндекс 7382 2
Apple Inc 12124 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 2
LG Electronics 3616 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8758 2
Autodesk 609 2
Corel Corporation 336 2
Галактика - Корпорация 1469 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 2
Ростелеком 9724 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 13 2
Alibaba Group 423 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4897 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
Intel Corporation 12208 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
HP Inc. 5689 1
AMD - Advanced Micro Devices 4238 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
ESET - ESET Software 1134 1
Philips 2053 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 4
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 3
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Днепр НПП 2 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Uber 331 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Uber China 7 1
Евросеть 1404 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
Беталинк 103 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2365 1
Почта России ПАО 2118 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 198 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
БашХим Торговый дом - Транснефтехим ТД 1 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Медтехника ГУП РБ 2 1
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 1
СМЗ ГУП - Стерлитамакский машиностроительный завод - Стерлитамакский механический завод 1 1
HeidelbergCement - ХайдельбергЦемент Рус - Сырьевая компания - Цесла Сланцевый цементный завод - Гурово-Бетон 3 1
МВ-Маркет 2 1
Мадифарм 2 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 2
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2002 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1858 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
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Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 78 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5846 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 812 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 391 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 2
Образование в России 2210 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1444 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2394 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6257 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 87 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1260 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 969 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
Samsung Research 18 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 2
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 12 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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