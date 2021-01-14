Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак

«Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке «Транстелеком», федеральный оператор связи, завершил масштабные работы по модернизации сети доступа в Стерлитамаке. Разработанное и воплощенное техническое решение позволило увеличить взаиморезервируемость участков сети и, как следствие, минимизировать перерывы оказываемых сервисов, улучшить ка

ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске Макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») сообщила о запуске в эксплуатацию сервиса «Электронный телегид» (EPG) для абонентов цифрового и кабельного телевидения в Стерлитамаке Республики Башкортостан и Ульяновске Ульяновской области. «Электронный телегид – это сервис, который дает возможность непосредственно в телевизоре просматривать программу текущих и

ТТК запустил бесплатный Wi-Fi в городском парке Стерлитамака одили в интернет через наши сети Wi-Fi. Уверен, что этот сервис будет широко востребован и жителями Стерлитамака», – прокомментировал директор по развитию сети доступа «ТТК-Самара» Дмитрий Асла

«МегаФон» запустил 4G в Стерлитамаке и Салавате «МегаФон» начал предоставление связи четвертого поколения в двух крупных городах Башкирии – Стерлитамаке и Салавате. Главное преимущество мобильного интернета 4G по сравнению с доступом через привычную сеть 3G – более высокая скорость передачи данных. Средняя скорость в городах, где у

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Уфе и Стерлитамаке предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии Ethernet жителям Уфы и Стерлитамака Республики Башкортостан. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в