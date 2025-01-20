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Магнит Магнит Маркет KazanExpress КазаньЭкспресс маркетплейс

Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс

«Магнит» в ноябре 2023 года приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время изменят внешнее оформление и продолжат работу под новым брендом.


20.01.2025 Киберпреступники продают россиянам на онлайн-магазинах зараженную технику, используя низкие цены как приманку 1
27.12.2024 DIY-ритейл освоился в онлайн 1
26.11.2024 SIM-карты «МегаФона» появились в «Связь.ON» 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1
22.10.2024 Модульбанк запустил вывод выручки с 10 маркетплейсов без комиссий и лимитов 1
25.09.2024 Работники «Плеер.ру» уволились одним днем. Магазины закрыты, купить ничего нельзя, технику в ремонт не сдать. Опрос 2
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 2
03.09.2024 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях 2
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 3
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 3
22.08.2024 SIM-карты «МегаФона» появились в «Магнит Маркете» 3
14.08.2024 «Магнит Маркет» начал открывать круглосуточные ПВЗ 3
09.08.2024 «Магнит Маркет» запускает сервис доставки «Магнит Пост» 3
30.07.2024 «Магнит» подключил маркетплейс «Магнит Маркет» к мультиформатной программе лояльности 5
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
17.06.2024 «Магнит Маркет» объявляет о запуске в Москве 3
04.06.2024 «Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1 тыс. точек 3
23.05.2024 Маркетплейс «Магнит Маркет» появился в основном приложении «Магнита» 3
16.05.2024 «Магнит Маркет» запустил сайт mm.ru 3
25.04.2024 Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами 1
15.04.2024 «Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress 3
01.04.2024 «Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит» 4
07.03.2024 В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране 2
01.03.2024 «Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла 1
20.02.2024 «Магнит» объявляет о назначении генерального директора маркетплейса «Магнит Маркет» 3
19.02.2024 «Магнит Маркет» начал регистрацию новых продавцов 2
01.02.2024 «Магнит» открыл первый ПВЗ «Магнит Маркета» в одном из своих магазинов 3
26.01.2024 Интерес нижегородцев к онлайн-шопингу заметно вырос 1
26.01.2024 Москвичи стали чаще закупаться корейской косметикой 1
23.01.2024 Популярность онлайн-магазинов в Челябинской области выросла на 70% с начала января 1
22.01.2024 Интерес свердловчан к онлайн-шопингу с начала января вырос на 72% 1
19.01.2024 «МегаФон»: орловцы стали чаще закупаться в корейских онлайн-магазинах 1
19.01.2024 Воронежцы стали чаще интересоваться корейскими товарами 1
19.01.2024 Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины 1
10.11.2023 «Мегафон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах 1
09.11.2023 «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress 6
19.10.2023 «Магнит» поглотил крупный сервис, чтобы построить «убийцу» Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» 4
19.10.2023 «Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс 7
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда 2
15.11.2022 В преддверии больших распродаж: Yota запустила опцию безлимитного трафика для онлайн-шопинга 1

Публикаций - 45, упоминаний - 96

Магнит и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 11
Yandex - Яндекс 7339 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Alibaba Group 422 2
Telegram Group 1983 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Xiaomi 1732 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Nintendo 755 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
SAP SE 5276 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Huawei 3932 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 1
Manzana Group - Манзана 24 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Naumen - Наумен 625 1
McKinsey & Company Int 248 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Газпром ЦПС 27 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Примо РПА 12 1
Huntflow - Хантфлоу 4 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 20
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 19
GFG - Lamoda - Купишуз 164 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 9
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 6
Почта России ПАО 2112 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 3
Магнит Косметик 34 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Связной ГК 1369 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Четыре Лапы 13 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Верный - торговая сеть 291 1
LEGO 244 1
Braun GmbH 76 1
Puma - Пума 46 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Crocs 7 1
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 1 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Joom - маркетплейс 19 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Яндекс.Доставка 70 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 6
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Магнит Доставка 13 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 9
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Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 3
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
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