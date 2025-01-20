Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс

«Магнит» в ноябре 2023 года приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время изменят внешнее оформление и продолжат работу под новым брендом.