Магнит Магнит Маркет KazanExpress КазаньЭкспресс маркетплейс
«Магнит» в ноябре 2023 года приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время изменят внешнее оформление и продолжат работу под новым брендом.
Магнит и организации, системы, технологии, персоны:
|Измайлов Константин 13 13
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 5
|Хуснуллин Линар 4 4
|Ханда Кевин 4 4
|Шакиров Марат 61 2
|Еремеев Сергей 25 2
|Федоров Алексей 116 2
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Назаровский Антон 7 1
|Усманов Алишер 301 1
|Гречин Сергей 2 1
|Бодров Андрей 3 1
|Тулубьев Павел 24 1
|Орловский Виктор 379 1
|Мудрецов Александр 18 1
|Грачев Дмитрий 7 1
|Женихов Алексей 36 1
|Куликов Роман 30 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Герц Никита 1 1
|Смагина Наталья 1 1
|Крутько Иван 21 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Кудашев Михаил 26 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Глазков Александр 137 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 80 1
|Врацкий Андрей 135 1
|INFOLine-Аналитика 53 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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