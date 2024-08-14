«Магнит Маркет» начал открывать круглосуточные ПВЗ

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал открывать круглосуточные пункты выдачи заказов. Такие ПВЗ расположены в магазинах «Магнит», работающих 24 часа в сутки. На сегодняшний день открыто 170 круглосуточных ПВЗ, большинство из них расположено в Москве и Московской области.

Всего сеть ПВЗ «Магнит Маркет» объединяет свыше 1,8 тыс. точек. Круглосуточные ПВЗ будут открываться во всех городах присутствия маркетплейса при наличии в них работающих 24 часа «Магнитов». Такие ПВЗ уже появились более чем в 20 региональных городах, по количеству открытых круглосуточных ПВЗ лидируют Уфа, Воронеж, Пермь, Казань и Липецк.

Сделать заказ на «Магнит Маркете» можно в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка», на сайте mm.ru и в собственном приложении маркетплейса с бесплатной доставкой в ПВЗ на следующий день. Пользователи «Магнит Маркета» могут получать еще больше выгод благодаря единой программе лояльности «Магнит Плюс», которая охватывает все форматы ритейлера.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет», сказал: «Мы продолжаем развивать сервис и стремимся предоставлять нашим покупателям новые возможности. Круглосуточный режим работы ПВЗ будет особенно актуальным для жителей крупных городов, где быстрый ритм жизни не всегда позволяет успеть все запланированное. ПВЗ в магазинах «Магнит» уже работают до 23:00 – это дольше часов работы ПВЗ других маркетплейсов. Теперь же у нас появились круглосуточные ПВЗ, альтернативой которым можно назвать разве что постаматы, но даже в крупных городах доступных круглосуточно постаматов немного».