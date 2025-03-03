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Измайлов Константин


03.03.2025 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в распределительных центрах «Магнита» 1
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 1
03.09.2024 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях 1
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 1
14.08.2024 «Магнит Маркет» начал открывать круглосуточные ПВЗ 1
09.08.2024 «Магнит Маркет» запускает сервис доставки «Магнит Пост» 1
30.07.2024 «Магнит» подключил маркетплейс «Магнит Маркет» к мультиформатной программе лояльности 1
17.06.2024 «Магнит Маркет» объявляет о запуске в Москве 1
04.06.2024 «Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1 тыс. точек 1
23.05.2024 Маркетплейс «Магнит Маркет» появился в основном приложении «Магнита» 1
16.05.2024 «Магнит Маркет» запустил сайт mm.ru 1
15.04.2024 «Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress 1
01.04.2024 «Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит» 1
20.02.2024 «Магнит» объявляет о назначении генерального директора маркетплейса «Магнит Маркет» 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Измайлов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 50 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 864 13
Магнит Косметик 34 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4526 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 451 2
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2408 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 529 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1770 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 1
Магнит Пост 5 1
Яндекс.Лавка 232 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 1
Хуснуллин Линар 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 7
Россия - РФ - Российская федерация 145709 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 6
Узбекистан - Республика 1748 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1491 3
Россия - ПФО - Самарская область 1330 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 417 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1242 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 617 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 90 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 116 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 702 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 591 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 464 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1565 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 445 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - УФО - Свердловская область 1523 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Россия - ПФО - Саратовская область 735 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 615 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1474 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 66 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 12
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 242 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2277 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 379 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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