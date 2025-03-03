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«Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в распределительных центрах «Магнита»

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в распределительных центрах (РЦ) ритейлера. Теперь сотрудники РЦ могут делать заказы на маркетплейсе и забирать их в удобной локации – прямо на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В 2024 г. «Магнит Маркет» начал использовать шесть РЦ «Магнита»: в Тольятти, Перми, Ижевске, Первоуральске, Челябинске и Дзержинске. ПВЗ уже открыты в первых двух РЦ.

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Использование РЦ «Магнита» помогает маркетплейсу расширять географию и мощности по обработке заказов без строительства собственной инфраструктуры. Благодаря этому за 2024 г. география маркетплейса расширилась со 120 населенных пунктов до 270, а число ПВЗ выросло в восемь раз — до 4,6 тыс.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «В сети «Магнит» работает больше 360 тыс. сотрудников. Это один из крупнейших российских работодателей, штат которого значительно превышает штат других маркетплейсов. Так что сотрудники сети — важная для нас аудитория. Мы открываем новые ПВЗ в магазинах, для их сотрудников «Магнит Маркет» сразу же становится самым близким маркетплейсом. Теперь мы хотим стать им же для сотрудников распределительных центров, которые, как правило, находятся в отдалении от населенных пунктов».

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