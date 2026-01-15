Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия УФО Свердловская область Первоуральск

Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск

СОБЫТИЯ


15.01.2026 Новые возможности: теперь для свердловчан доступен фиксированный интернет от «МегаФона» 1
18.08.2025 Свердловчане не расстаются с питомцами: регион в тройке лидеров по pet-бронированиям 1
14.05.2025 «Ростелеком» подключил к интернету все ЗАГСы Свердловской области 1
17.03.2025 «Магнит Маркет» запускает кросс-докинг на базе РЦ «Магнита» 1
03.03.2025 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в распределительных центрах «Магнита» 1
27.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала 1
15.01.2025 Связисты «МегаФона» улучшили интернет для любителей горнолыжных склонов на Среднем Урале 1
19.11.2024 «Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге 1
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 1
27.03.2024 «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк» 3
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
29.01.2024 Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет 2
21.08.2023 «Ростелеком» в Свердловской области создает новый единый цифровой контур городского видеонаблюдения 2
11.07.2023 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО 1
27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий 2
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 1
19.04.2018 «Яндекс» запустил обучающую платформу для школьников 1
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
28.04.2016 МТС в 2,5 раза расширила франчайзинговую сеть на Среднем Урале 1
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
30.09.2015 «Ростелеком» фиксирует рост потребления интернет-трафика в Свердловской области 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 1
17.08.2015 Совокупный доход «ТТК-Урал» за первые 6 месяцев 2015 г. увеличился до 557,8 млн руб. 1
28.07.2015 «Ростелеком» за 6 месяцев 2015 г. подключил по технологии «оптика в квартиру» 113 тыс. домохозяйств Свердловской области 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
27.03.2015 МТС запустила на Урале сеть LTE-800 1
05.03.2015 МТС обновила сотовую сеть на Урале 1
25.02.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
18.03.2014 МТС запустила сеть LTE в Свердловской области 1
26.03.2013 Торговая компания «Олми» выбрала «ВымпелКом» основным поставщиком услуг связи 1
18.01.2013 «Ростелеком» предоставит услуг связи УФМС по Свердловской области 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
18.10.2010 «Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann 1

Публикаций - 51, упоминаний - 59

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10361 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 7
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 6
МегаФон 9975 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 5
9049 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Компас 20 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Арти ГК 11 1
Катков и партнеры - КИП 7 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Yandex - Яндекс 8524 1
Microsoft Corporation 25283 1
Meta Platforms - Facebook 4542 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Directum - Директум 1175 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 910 1
Код Безопасности 707 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 986 3
Исток-реал 2 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Слобода 31 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
ТМК - ЧТПЗ - ЭСК - Энергосетевая компания 1 1
Тройка сталь 3 1
Медента 1 1
Тутафэ 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - Тобольский Кремль - Губернский музей - музейный комплекс 5 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 577 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 56 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Microsoft Windows 365 21 1
Актив - Рутокен Guardant 65 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CBS - Bercut Cell Broadcast System 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bersut IS - Bercut Information Server 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SM - Bercut Service Manager 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Televoting 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Conference 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CSC - Bercut Customer Self Care - система самообслуживания абонентов управления абонентскими профилями 3 1
Avito - Авито Путешествия 51 1
Новые облачные технологии - МойОфис 901 1
Microsoft Windows 16380 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
Microsoft Outlook 1424 1
1С:ERP Управление предприятием 723 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 692 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 609 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
Коваль Валерий 38 5
Женихов Алексей 56 4
Исхизова Александра 93 4
Исламова Людмила 4 3
Макаров Вадим 28 2
Бретцер-Портнова Ирина 9 2
Красноюрченко Иван 4 2
Сергеев Константин 12 2
Пичугин Иван 36 2
Кабец Игорь 2 2
Шолохов Андрей 13 1
Орлов Алексей 21 1
Павин Алексей 2 1
Шикинов Александр 28 1
Носик Антон 106 1
Шамзон Светлана 32 1
Катков Павел 31 1
Киркоров Филипп 9 1
Непочатова Елена 18 1
Матреницкий Тимофей 9 1
Вознюк Александр 2 1
Блинов Олег 5 1
Малышев Денис 11 1
Ташлыков Дмитрий 6 1
Каменсков Михаил 6 1
Виноградов Николай 10 1
Хрусталев Даниил 7 1
Башмакова Надежда 1 1
Бельков Дмитрий 1 1
Орехович Александра 13 1
Никитина Лада 1 1
Украинцев Иван 1 1
Олейник Татьяна 1 1
Шефлер Юрий 1 1
Ишанова Руслана 1 1
Крылосова Лариса 1 1
Попова Любовь 2 1
Таракин Евгений 1 1
Писцов Евгений 1 1
Казанцева Алевтина 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1766 34
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 24
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 22
Россия - РФ - Российская федерация 157622 20
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 17
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 31 8
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 8
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 7
Россия - Средний Урал 92 7
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 6
Россия - УФО - Тюменская область 1265 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 124 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 5
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1603 4
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 3
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 3
Россия - УФО - Челябинская область 1405 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 3
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 2
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 103 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 115 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 41 2
Россия - УФО - Свердловская область - Дегтярск 6 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 361 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Золотое кольцо России 56 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
УралПолит.Ru 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще