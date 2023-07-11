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«Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города

«Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились внедрять в городскую инфраструктуру умные решения. Подписи под официальным документом поставили глава уральской столицы Алексей Орлов и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин.

Сформированное соглашение призвано закрепить договоренности о сотрудничестве между провайдером и властями в интересах экономического и социального развития Екатеринбурга. Документ содержит пункты, которые нацелены на формирование комфортной городской среды в уральской столице.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, сказал: «Екатеринбург сегодня – быстроразвивающийся мегаполис, который нуждается в новых решениях и идеях для дальнейшей стремительной модернизации. Подписанное с "Ростелекомом" соглашение позволит разрабатывать и реализовывать проекты для управления транспортной, жилищной и иной инженерной инфраструктурой города. К примеру, такое партнерство поможет внедрить системы управления транспортными и пассажирскими потоками. Важно, что соглашение подписано именно в год 300-летия Екатеринбурга. В новое столетие уральская столица входит с новыми задачами и инновационными проектами».

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале, сказал: «Наша компания имеет большой опыт внедрения умных сервисов в городскую инфраструктуру. Одним из проектов, который в будущем предстоит реализовать "Ростелекому" и администрации Екатеринбурга, является развитие уличного освещения. Проект по установке умных фонарей уже состоялся в Арти, Верхней Салде, Качканаре и Первоуральске. Там с окончания модернизации освещения по апрель 2023 года светильники помогли сэкономить более 12 млн кВт электроэнергии, что эквивалентно почти 96 млн руб. И теперь мы готовы применять эту практику в столице Среднего Урала. Уверен, что плотная совместная работа с администрацией Екатеринбурга позволит в короткое время внедрить в городскую среду интеллектуальные решения».

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