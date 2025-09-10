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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Средний Урал

СОБЫТИЯ


10.09.2025 Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь

ей, могут делиться впечатлениями в режиме онлайн с близкими при помощи мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Туристическая привлекательность Среднего Урала продолжает расти. Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти
27.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала

ли и модернизировали более 1300 телеком-объектов в регионе. В том числе, в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» услуги «МегаФона» стали доступны более чем в 30 малых населенных пунктах Среднего Урала.
28.08.2024 «МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале

ьких небольших населенных пунктах, в том числе в посёлке Решеты и деревнях Курманка и Каменка. В общей сложности высокоскоростным мобильным интернетом обеспечено более 1,5 тыс. жителей сёл и деревень Среднего Урала. Несмотря на небольшое число постоянных жителей, Каменка популярна среди туристов благодаря тому, что в этом месте снималось большое количество фильмов. Уральская деревня появляе
29.01.2024 Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет

имой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса. Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске. «Мы фиксируем постоянный рост интернет-
03.08.2022 От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале

ла как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая служба оператора с помощью BigData и специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост

19.07.2018 «Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проект устранения цифрового неравенства позволяет ликвидировать информационный вакуум и создает равные интернет-возможности для всех жителей Среднего Урала», – сказал Дмитрий Смирнов, технический директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома». В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают желез
21.12.2016 «Ростелеком» подготовил объекты связи на Среднем Урале к аномальным морозам

омпании будут использованы обходные направления связи, задействована резервная аварийная радиосвязь». Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии, среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале ниже климатической нормы на 7 градусов и более. С метеорологическим предупреждением выступило и ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По
21.11.2016 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала

вого неравенства (УЦН) сдал в эксплуатацию 81 точку доступа в интернет. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта свыше 26 тыс. жителей небольших сел и поселков 23 муниципалитетов Среднего Урала смогли получить возможность доступа в интернет.Цель проекта УЦН заключается в обеспечении быстрым интернетом со скоростью 10 Мбит/сек населенных пунктов с численностью населения

30.09.2016 Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз

рдловской области в первом полугодии 2016 г. на основе обезличенных данных бизнес-клиентов оператора в регионе. Как рассказали CNews в компании, трафик передачи данных между устройствами в сети 4G на Среднем Урале вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Существенно — на 6%, увеличилась доля 4G-трафика. Несмотря на рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС в Свердловской о
20.09.2016 «Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля

«Ростелеком» объявил о начале строительства первых на Среднем Урале автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля на подъезде к Березовскому, Нижнему Тагилу и Серову. Как рассказали CNews в компании, система позволит в безостановочном
08.09.2016 МТС назначила директора по маркетингу на Среднем Урале

ей — высококвалифицированный руководитель с многолетним опытом работы в сфере маркетинга. Уверен, его компетенции и новый взгляд на регион будут способствовать дальнейшему укреплению положения МТС на Среднем Урале», — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Попов. Андрей Мамаев работает в сфере маркетинга более 12 лет, семь из которых в группе МТС. В 2005-2008 гг. прошел путь от 
16.05.2016 «Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры

«Ростелеком» модернизировал техническое решение, которое будет использоваться при видеонаблюдении за Единым государственным экзаменом в 2016 г.: впервые на Среднем Урале для наблюдения за испытаниями будут использованы цифровые IP-камеры. Для видеонаблюдения, организованного с помощью IP-камер, разработано специальное техническое решение, которое

19.04.2016 На Среднем Урале число «электронных граждан» достигло 500 тыс.

ты-Мансийский автономный округ (почти 300 тыс.), а на третьем – Тюменская область (свыше 250 тыс.). Региональных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде с портала, больше всего также на Среднем Урале – 4139. Для сравнения: в Пермском крае – чуть более двух тысяч. По статистике, наиболее популярными среди уральцев являются услуги информирования о наличии штрафов ПДД, получение

04.09.2015 Аналитический отчет МТС: каждая вторая компания Среднего Урала пользуется мобильными data-сервисами

гам 2 квартала 2015 г. в два раза в годовом исчислении. В целом, за год уровень проникновения data-услуг увеличился на 20 процентов и сегодня более чем каждый второй корпоративный пользователь МТС на Среднем Урале пользуется сервисами мобильной передачи данных. Представители крупного бизнеса являются самыми активными пользователями услуг мобильной передачи данных в регионе — во втором кварт
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале

ек доступа в более 20-ти малых населенных пунктах области, жители которых по завершению строительства впервые получат доступ в интернет. В первый этап программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале вошли восемь городских округов - Артинский, Сысертский, Белоярский, Каменский, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Пышминский, Талицкий, муниципальное образование Красноуфимский округ и

Публикаций - 99, упоминаний - 110

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
МегаФон 10742 33
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Арти ГК 11 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Datark - Датарк 41 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Открытые технологии 732 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Exadel 4 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Softline - Borlas Energy - Борлас Энерджи 4 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 1
Ovision - Овижн 53 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 6 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Инновационная Экосистема - Инносфера 2 1
МТС - Телеком-900 13 1
Samsung Electronics 11064 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
Apple Inc 13154 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Telegram Group 2940 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Екатеринбургский зоопарк 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Черемушки 62 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Газпром ПАО 1493 1
Газпром нефть 725 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 8
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
УУС - Универсальные услуги связи 329 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Космодром Байконур 1072 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
Oracle Utilities 38 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Softline - Borlas Utility Solution - BUS Биллинг 4 1
Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
Avito - Авито Путешествия 60 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 18 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 1
Женихов Алексей 61 22
Макаров Вадим 28 12
Пичугин Иван 36 10
Куйвашев Евгений 21 7
Бретцер-Портнова Ирина 9 6
Пономарьков Михаил 9 3
Исхизова Александра 100 3
Цыпленков Артем 6 3
Осеевский Михаил 350 3
Попов Андрей 116 3
Белимов Александр 14 2
Чернавцев Геннадий 4 2
Ионин Дмитрий 10 2
Штагер Виктор 2 2
Гусев Сергей 44 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Чернышов Михаил 45 1
Колпаков Антон 57 1
Силин Яков 3 1
Яковлев Антон 33 1
Орлов Алексей 21 1
Шалманов Сергей 202 1
Фролов Сергей 36 1
Бояринов Андрей 17 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Романченко Андрей 20 1
Калугина Елена 6 1
Сергеев Константин 12 1
Мирзеев Рустам 8 1
Кузьмин Леонид 6 1
Лапин Юрий 1 1
Скорлыгин Владимир 4 1
Ермолов Сергей 1 1
Кокшаров Виктор 11 1
Куров Андрей 5 1
Мамаев Андрей 1 1
Филиппенков Анатолий 1 1
Флиппенков Анатолий 1 1
Деменьшин Валерий 1 1
Морозов Савва 5 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 86
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 63
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 47
Россия - РФ - Российская федерация 166167 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 12
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 47 7
Россия - Талицы 19 7
Россия - УФО - Тюменская область 1365 7
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 6
Европа 24964 6
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 20 5
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 18 4
Россия - УФО - Свердловская область - Буланаш 5 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - УФО - Свердловская область - Сухоложский район городской округ - Сухой Лог 13 3
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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