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Россия Средний Урал
СОБЫТИЯ
|10.09.2025
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Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь
ей, могут делиться впечатлениями в режиме онлайн с близкими при помощи мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Туристическая привлекательность Среднего Урала продолжает расти. Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти
|27.01.2025
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала
ли и модернизировали более 1300 телеком-объектов в регионе. В том числе, в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» услуги «МегаФона» стали доступны более чем в 30 малых населенных пунктах Среднего Урала.
|28.08.2024
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«МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале
ьких небольших населенных пунктах, в том числе в посёлке Решеты и деревнях Курманка и Каменка. В общей сложности высокоскоростным мобильным интернетом обеспечено более 1,5 тыс. жителей сёл и деревень Среднего Урала. Несмотря на небольшое число постоянных жителей, Каменка популярна среди туристов благодаря тому, что в этом месте снималось большое количество фильмов. Уральская деревня появляе
|29.01.2024
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Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет
имой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса. Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске. «Мы фиксируем постоянный рост интернет-
|03.08.2022
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От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале
ла как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая служба оператора с помощью BigData и специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост
|19.07.2018
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«Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проект устранения цифрового неравенства позволяет ликвидировать информационный вакуум и создает равные интернет-возможности для всех жителей Среднего Урала», – сказал Дмитрий Смирнов, технический директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома». В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают желез
|21.12.2016
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«Ростелеком» подготовил объекты связи на Среднем Урале к аномальным морозам
омпании будут использованы обходные направления связи, задействована резервная аварийная радиосвязь». Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии, среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале ниже климатической нормы на 7 градусов и более. С метеорологическим предупреждением выступило и ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По
|21.11.2016
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«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала
вого неравенства (УЦН) сдал в эксплуатацию 81 точку доступа в интернет. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта свыше 26 тыс. жителей небольших сел и поселков 23 муниципалитетов Среднего Урала смогли получить возможность доступа в интернет.Цель проекта УЦН заключается в обеспечении быстрым интернетом со скоростью 10 Мбит/сек населенных пунктов с численностью населения
|30.09.2016
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Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз
рдловской области в первом полугодии 2016 г. на основе обезличенных данных бизнес-клиентов оператора в регионе. Как рассказали CNews в компании, трафик передачи данных между устройствами в сети 4G на Среднем Урале вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Существенно — на 6%, увеличилась доля 4G-трафика. Несмотря на рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС в Свердловской о
|20.09.2016
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«Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля
«Ростелеком» объявил о начале строительства первых на Среднем Урале автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля на подъезде к Березовскому, Нижнему Тагилу и Серову. Как рассказали CNews в компании, система позволит в безостановочном
|08.09.2016
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МТС назначила директора по маркетингу на Среднем Урале
ей — высококвалифицированный руководитель с многолетним опытом работы в сфере маркетинга. Уверен, его компетенции и новый взгляд на регион будут способствовать дальнейшему укреплению положения МТС на Среднем Урале», — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Попов. Андрей Мамаев работает в сфере маркетинга более 12 лет, семь из которых в группе МТС. В 2005-2008 гг. прошел путь от
|16.05.2016
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«Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры
«Ростелеком» модернизировал техническое решение, которое будет использоваться при видеонаблюдении за Единым государственным экзаменом в 2016 г.: впервые на Среднем Урале для наблюдения за испытаниями будут использованы цифровые IP-камеры. Для видеонаблюдения, организованного с помощью IP-камер, разработано специальное техническое решение, которое
|19.04.2016
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На Среднем Урале число «электронных граждан» достигло 500 тыс.
ты-Мансийский автономный округ (почти 300 тыс.), а на третьем – Тюменская область (свыше 250 тыс.). Региональных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде с портала, больше всего также на Среднем Урале – 4139. Для сравнения: в Пермском крае – чуть более двух тысяч. По статистике, наиболее популярными среди уральцев являются услуги информирования о наличии штрафов ПДД, получение
|04.09.2015
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Аналитический отчет МТС: каждая вторая компания Среднего Урала пользуется мобильными data-сервисами
гам 2 квартала 2015 г. в два раза в годовом исчислении. В целом, за год уровень проникновения data-услуг увеличился на 20 процентов и сегодня более чем каждый второй корпоративный пользователь МТС на Среднем Урале пользуется сервисами мобильной передачи данных. Представители крупного бизнеса являются самыми активными пользователями услуг мобильной передачи данных в регионе — во втором кварт
|13.07.2015
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«Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале
ек доступа в более 20-ти малых населенных пунктах области, жители которых по завершению строительства впервые получат доступ в интернет. В первый этап программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале вошли восемь городских округов - Артинский, Сысертский, Белоярский, Каменский, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Пышминский, Талицкий, муниципальное образование Красноуфимский округ и
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Женихов Алексей 61 22
|Макаров Вадим 28 12
|Пичугин Иван 36 10
|Куйвашев Евгений 21 7
|Бретцер-Портнова Ирина 9 6
|Пономарьков Михаил 9 3
|Исхизова Александра 100 3
|Цыпленков Артем 6 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Попов Андрей 116 3
|Белимов Александр 14 2
|Чернавцев Геннадий 4 2
|Ионин Дмитрий 10 2
|Штагер Виктор 2 2
|Гусев Сергей 44 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Чернышов Михаил 45 1
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|Яковлев Антон 33 1
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|Фролов Сергей 36 1
|Бояринов Андрей 17 1
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|Романченко Андрей 20 1
|Калугина Елена 6 1
|Сергеев Константин 12 1
|Мирзеев Рустам 8 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|Лапин Юрий 1 1
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