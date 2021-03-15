Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Средний Урал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 53
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Газпром нефть 382 1
|Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
|Макаров Вадим 25 8
|Бретцер-Портнова Ирина 9 6
|Осеевский Михаил 221 3
|Попов Андрей 72 3
|Белимов Александр 14 2
|Кравченко Кирилл 2 1
|Колпаков Антон 42 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Гусев Сергей 22 1
|Куйвашев Евгений 10 1
|Гурарий Евгений 4 1
|Гущин Юрий 9 1
|Цуканов Николай 7 1
|Каплунов Павел 27 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769888, в очереди разбора - 673571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769888, в очереди разбора - 673571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru