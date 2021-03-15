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Средний Урал


15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
16.07.2020 «Ланит» и Свердловская область будут сотрудничать в рамках проекта по цифровой трансформации региона 3
27.11.2019 «Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге 1
19.07.2018 «Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале 1
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 3
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства 2
05.06.2017 «Ростелеком» и Свердловская область договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности 1
19.04.2017 «Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин» 1
30.01.2017 «Ростелеком» закончил тестирование электронной госуслуги «Зачисление в образовательное учреждение» 2
20.01.2017 «Ростелеком» подготовил портал госуслуг к записи детей в первый класс 1
21.12.2016 «Ростелеком» подготовил объекты связи на Среднем Урале к аномальным морозам 2
21.11.2016 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала 1
20.10.2016 МТС назначил технического директора в Свердловской области 2
30.09.2016 Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз 2
27.09.2016 «Ростелеком» ускорил интернет подразделениям «Уральской базы авиационной охраны лесов» 1
20.09.2016 «Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля 1
08.09.2016 МТС назначила директора по маркетингу на Среднем Урале 1
24.08.2016 МТС назначила директора филиала в Свердловской области 1
02.08.2016 «Ростелеком» укрепил магистраль федерального значения «Екатеринбург – Тюмень» 1
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 2
16.05.2016 «Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры 1
25.04.2016 Видеотрансляция процесса сдачи экзаменов пройдет в 159 школах Свердловской области 1
19.04.2016 На Среднем Урале число «электронных граждан» достигло 500 тыс. 1
21.03.2016 «Ростелеком» в Свердловской области инвестирует в развитие оптических сетей связи свыше 150 млн руб. 1
06.10.2015 «Ростелеком» организовал свободный Wi-Fi в офисах «Сбербанка» в Свердловской области 1
30.09.2015 «Ростелеком» фиксирует рост потребления интернет-трафика в Свердловской области 2
23.09.2015 «Ростелеком» в Екатеринбурге подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ 1
04.09.2015 Аналитический отчет МТС: каждая вторая компания Среднего Урала пользуется мобильными data-сервисами 1
28.07.2015 «Ростелеком» за 6 месяцев 2015 г. подключил по технологии «оптика в квартиру» 113 тыс. домохозяйств Свердловской области 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 2
07.07.2015 За 1 полугодие 2015 г. на Едином портале госуслуг зарегистрировались свыше 100 тыс. жителей Свердловской области 2
23.07.2013 «Акадо» направит порядка 12 млн руб. на строительство сети в центре Екатеринбурга 1
15.07.2013 «Ростелеком» сократит сроки выдачи технических условий на подключение к сетям связи для уральских компаний 1
12.07.2013 «Ростелеком» снизит стоимость интернета для школ Свердловской области 2
30.05.2013 РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге 1
20.05.2008 В Екатеринбурге ликвидирован цех по производству контрафакта 1
15.02.2008 В Екатеринбурге запустят цифровое телевидение 1
09.11.2007 ЖКХ на грани коллапса: вся надежда на ИТ 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 27
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Ланит ГК 1160 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
UMC - United Microelectronics Corporation 52 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром нефть 382 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Президент Российской Федерации 1442 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Правительство РФ 2208 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Big Data - Большие данные 1136 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МТС 3G-сеть 86 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Макаров Вадим 25 8
Бретцер-Портнова Ирина 9 6
Осеевский Михаил 221 3
Попов Андрей 72 3
Белимов Александр 14 2
Кравченко Кирилл 2 1
Колпаков Антон 42 1
Чернышов Михаил 32 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Кузьмин Сергей 29 1
Гусев Сергей 22 1
Куйвашев Евгений 10 1
Гурарий Евгений 4 1
Гущин Юрий 9 1
Цуканов Николай 7 1
Каплунов Павел 27 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 23
Россия - Свердловская область 807 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - Нижний Тагил 114 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - Каменск-Уральский 47 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 5
Россия - Первоуральск 19 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Сухой Лог 7 1
Россия - Новоуральск 13 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Япония 2811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Челябинск 777 1
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769888, в очереди разбора - 673571.
Создано именных указателей - 46354.
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