Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь ей, могут делиться впечатлениями в режиме онлайн с близкими при помощи мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Туристическая привлекательность Среднего Урала продолжает расти. Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала ли и модернизировали более 1300 телеком-объектов в регионе. В том числе, в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» услуги «МегаФона» стали доступны более чем в 30 малых населенных пунктах Среднего Урала.

«МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале ьких небольших населенных пунктах, в том числе в посёлке Решеты и деревнях Курманка и Каменка. В общей сложности высокоскоростным мобильным интернетом обеспечено более 1,5 тыс. жителей сёл и деревень Среднего Урала. Несмотря на небольшое число постоянных жителей, Каменка популярна среди туристов благодаря тому, что в этом месте снималось большое количество фильмов. Уральская деревня появляе

Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет имой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса. Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске. «Мы фиксируем постоянный рост интернет-

От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале ла как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая служба оператора с помощью BigData и специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост

«Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проект устранения цифрового неравенства позволяет ликвидировать информационный вакуум и создает равные интернет-возможности для всех жителей Среднего Урала», – сказал Дмитрий Смирнов, технический директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома». В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают желез

«Ростелеком» подготовил объекты связи на Среднем Урале к аномальным морозам омпании будут использованы обходные направления связи, задействована резервная аварийная радиосвязь». Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии, среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале ниже климатической нормы на 7 градусов и более. С метеорологическим предупреждением выступило и ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала вого неравенства (УЦН) сдал в эксплуатацию 81 точку доступа в интернет. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта свыше 26 тыс. жителей небольших сел и поселков 23 муниципалитетов Среднего Урала смогли получить возможность доступа в интернет.Цель проекта УЦН заключается в обеспечении быстрым интернетом со скоростью 10 Мбит/сек населенных пунктов с численностью населения

Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз рдловской области в первом полугодии 2016 г. на основе обезличенных данных бизнес-клиентов оператора в регионе. Как рассказали CNews в компании, трафик передачи данных между устройствами в сети 4G на Среднем Урале вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Существенно — на 6%, увеличилась доля 4G-трафика. Несмотря на рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС в Свердловской о

«Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля «Ростелеком» объявил о начале строительства первых на Среднем Урале автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля на подъезде к Березовскому, Нижнему Тагилу и Серову. Как рассказали CNews в компании, система позволит в безостановочном

МТС назначила директора по маркетингу на Среднем Урале ей — высококвалифицированный руководитель с многолетним опытом работы в сфере маркетинга. Уверен, его компетенции и новый взгляд на регион будут способствовать дальнейшему укреплению положения МТС на Среднем Урале», — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Попов. Андрей Мамаев работает в сфере маркетинга более 12 лет, семь из которых в группе МТС. В 2005-2008 гг. прошел путь от

«Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры «Ростелеком» модернизировал техническое решение, которое будет использоваться при видеонаблюдении за Единым государственным экзаменом в 2016 г.: впервые на Среднем Урале для наблюдения за испытаниями будут использованы цифровые IP-камеры. Для видеонаблюдения, организованного с помощью IP-камер, разработано специальное техническое решение, которое

На Среднем Урале число «электронных граждан» достигло 500 тыс. ты-Мансийский автономный округ (почти 300 тыс.), а на третьем – Тюменская область (свыше 250 тыс.). Региональных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде с портала, больше всего также на Среднем Урале – 4139. Для сравнения: в Пермском крае – чуть более двух тысяч. По статистике, наиболее популярными среди уральцев являются услуги информирования о наличии штрафов ПДД, получение

Аналитический отчет МТС: каждая вторая компания Среднего Урала пользуется мобильными data-сервисами гам 2 квартала 2015 г. в два раза в годовом исчислении. В целом, за год уровень проникновения data-услуг увеличился на 20 процентов и сегодня более чем каждый второй корпоративный пользователь МТС на Среднем Урале пользуется сервисами мобильной передачи данных. Представители крупного бизнеса являются самыми активными пользователями услуг мобильной передачи данных в регионе — во втором кварт