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Яковлев Антон



21.01.2025 «АБ-Трейд» повысил безопасность закупок через SRM-систему с помощью «Контур.Фокуса» 1
23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
04.12.2024 «Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов 1
29.11.2024 ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса» 1
28.11.2024 «Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С» 1
12.09.2024 В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков 1
09.09.2024 В «Фокусе» появился финансовый анализ отчетности крупных акционерных обществ ​ 1
29.08.2024 «Металлокомплект-М» настроил сплошную проверку контрагентов в «Контур.Фокусе» 1
07.08.2024 В «Контур.Фокус »добавили скоринговую оценку финансов юрлиц по методике ФНС ​ 1
29.07.2024 «Контур.Фокус» добавил готовые скоринговые модели в API-версию ​ 1
22.04.2024 «Контур» помог ТД «Аврора» снизить риски невозврата дебиторской задолженности 1
18.04.2024 В «Контур.Фокусе» стало возможно делиться чек-листами с коллегами 1
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса» 1
19.04.2023 Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать 1
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК» 1
17.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Яковлев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 12
8213 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Best-Hosting - Бест-Хостинг 1 1
Valuehost - Валуехост - Вэльюхост 12 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
ISPserver 6 1
Андэк 39 1
Темпесто - Tempesto 17 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
MoreKIT - МОРЕ КИТ 1 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Ремтехкомплект 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 12
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 10 1
Microsoft Windows 15657 1
Dropbox Paper 77 1
FreePik 980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Unicon - Юникон БС - Uniscape 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Азаров Максим 6 1
Имшенецкий Денис 6 1
Суржиков Евгений 1 1
Резниченко Алексей 2 1
Степанов Дмитрий 23 1
Черепанов Игорь 2 1
Шадаев Максут 1008 1
Орехович Александра 13 1
Дружинин Сергей 2 1
Бегтин Иван 61 1
Прозорова Светлана 1 1
Еналиев Артур 1 1
Юсупова Ольга 1 1
Георгиевский Георгий 4 1
Кознова Людмила 1 1
Личаченко Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа Западная 1481 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Ведомости 996 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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