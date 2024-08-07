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В «Контур.Фокус »добавили скоринговую оценку финансов юрлиц по методике ФНС ​

​Теперь в «Контур.Фокусе» можно получить скоринговую оценку финансового состояния компании в соответствии с рекомендациями ФНС. Для этого в решение добавили 13 новых маркеров. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Фокуса».

Сервис сопоставит показатель компании с пороговыми значениями из рекомендаций ФНС и выведет оценку. Каждый сработавший маркер риска будет понижать рейтинг контрагента. Компания получит высокий рейтинг в том случае, если ни один из рисковых маркеров не сработал.

Новая возможность позволит быстро оценить уровень налоговой нагрузки, текущей ликвидности, коэффициент автономии, рентабельность активов и другие важные параметры деятельности контрагента.

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Новые маркеры не входят в готовые скоринговые модели, но их можно добавлять в собственные модели проверки.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «При разработке маркеров мы отталкивались от методики оценки юридических лиц разработанной ФНС и утвержденной Приказом ФНС России от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@. Конечно, повторить в точности всю Методику невозможно — в ней используются и закрытые данные, которые есть только в распоряжении ФНС. Однако нам удалось включить в скоринг критерии оценки, которые максимально приближены к методике налогового ведомства».

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