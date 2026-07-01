«Скорозвон» запустил инструмент для снижения затрат на исходящий обзвон Сервис «Скорозвон» запустил скоринг контактных баз для исходящего обзвона. В пилотных проектах новый инструмент позволил

«Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак явления киберугроз и ускорение расследования инцидентов. В продукте реализованы автоматический риск-скоринг хостов и обнаружение аномальных отклонений в их поведении с помощью ML-кластеризации.

ML модуль для скоринга от компании «БПС Инновационные программные решения» им оценку риска в режимах предотвращения и обнаружения мошеннических действий. Как это работает: ML‑скоринг реализован как один из типов проверок в механизме правил Системы предотвращения мошен

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков. Это шаблон от экспертов, с помощью которого можно определить насколько контрагент зависит от внешних источников финансирования, его уровень закр

«Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска Компания «Диасофт» разрабатывает новый продукт «RWA-калькулятор» для расчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития

В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов «Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Резуль

Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года» 2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д

В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз

«Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс» «Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива

ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст

Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро» инятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании дан

Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов Меткомбанк внедрил индустриальный скоринг «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в собственную систему принятия решений

Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро» Банк «Открытие» подключил сервис «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии «

«Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности» скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности з

«Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков (НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных да

«ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков инятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщи

FF.ru запустил социодемографический скоринг ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг, запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност

«Московский Кредитный Банк» оптимизировал кросс-продажи с внедрением «Экспресс Скоринга» «Московский Кредитный Банк» (МКБ) подключился к сервису «Экспресс Скоринг» от «Объединенного Кредитного Бюро». Об этом CNews сообщили в МКБ. «Экспресс Скоринг» разработан для принятия быстрого решения по заявке на кредит непосредственно в момент ее под

НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси

Big Data Scoring поможет выявлять неблагонадежных кредитных заемщиков На выставке CeBIT 2014 в Ганновере был представлен эстонский стартап Big Data Scoring. Он предлагает решения для финансовых и кредитных организаций, помогая им в оценке кредитных рисков на основе профилей в социальных сетях. Big Data Scoring подключается к профилю

Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись нстве банков используются различные виды скоринга: Application scoring для оценки кредитной заявки, скоринг поведения, или Behavioral scoring, для анализа действий заемщика и его платежеспособн

Кредитный скоринг: реальные возможности этом некоторым российским банкам данная технология позволяет вообще обходиться без розничной сети. Скоринговая модель содержит основные принципы оценки заемщиков; если модель «пропускает» мног

БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро . Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»

ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг с клиентами и предоставления им различных услуг, а также каналом продаж услуг клиентам, в основном, розничным и малому бизнесу. Еще один проект «Сбербанка» - это так называемая «кредитная фабрика» и скоринг, то есть централизованное принятие решений по кредитам и централизованный процессинг – от момента предоставления заявки клиентом до момента выдачи клиенту кредита. «Этот проект, о котор