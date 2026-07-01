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Кредитование Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) Risk-Weighted Assets RWA

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 «Скорозвон» запустил инструмент для снижения затрат на исходящий обзвон

Сервис «Скорозвон» запустил скоринг контактных баз для исходящего обзвона. В пилотных проектах новый инструмент позволил

09.06.2026 «Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак

явления киберугроз и ускорение расследования инцидентов. В продукте реализованы автоматический риск-скоринг хостов и обнаружение аномальных отклонений в их поведении с помощью ML-кластеризации.
28.11.2025 ML модуль для скоринга от компании «БПС Инновационные программные решения»

им оценку риска в режимах предотвращения и обнаружения мошеннических действий. Как это работает: ML‑скоринг реализован как один из типов проверок в механизме правил Системы предотвращения мошен
12.09.2024 В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков

В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков. Это шаблон от экспертов, с помощью которого можно определить насколько контрагент зависит от внешних источников финансирования, его уровень закр
21.02.2024 «Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска

Компания «Диасофт» разрабатывает новый продукт «RWA-калькулятор» для расчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

«Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Резуль
01.11.2022 Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»

2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д
26.09.2019 В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов

ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива

18.01.2018 ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст
18.05.2017 Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро»

инятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании дан
28.09.2016 Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов

Меткомбанк внедрил индустриальный скоринг «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в собственную систему принятия решений

27.01.2016 Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро»

Банк «Открытие» подключил сервис «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии «
15.12.2015 «Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности»

скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности з
19.06.2015 «Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

(НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных да
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

инятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщи
07.11.2014 FF.ru запустил социодемографический скоринг

ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг, запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност
25.08.2014 «Московский Кредитный Банк» оптимизировал кросс-продажи с внедрением «Экспресс Скоринга»

«Московский Кредитный Банк» (МКБ) подключился к сервису «Экспресс Скоринг» от «Объединенного Кредитного Бюро». Об этом CNews сообщили в МКБ. «Экспресс Скоринг» разработан для принятия быстрого решения по заявке на кредит непосредственно в момент ее под
09.07.2014 НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси
15.03.2014 Big Data Scoring поможет выявлять неблагонадежных кредитных заемщиков

На выставке CeBIT 2014 в Ганновере был представлен эстонский стартап Big Data Scoring. Он предлагает решения для финансовых и кредитных организаций, помогая им в оценке кредитных рисков на основе профилей в социальных сетях. Big Data Scoring подключается к профилю
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись

нстве банков используются различные виды скоринга: Application scoring для оценки кредитной заявки, скоринг поведения, или Behavioral scoring, для анализа действий заемщика и его платежеспособн
04.09.2013 Кредитный скоринг: реальные возможности

этом некоторым российским банкам данная технология позволяет вообще обходиться без розничной сети. Скоринговая модель содержит основные принципы оценки заемщиков; если модель «пропускает» мног
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро

. Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»
28.01.2009 ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг

с клиентами и предоставления им различных услуг, а также каналом продаж услуг клиентам, в основном, розничным и малому бизнесу. Еще один проект «Сбербанка» - это так называемая «кредитная фабрика» и скоринг, то есть централизованное принятие решений по кредитам и централизованный процессинг – от момента предоставления заявки клиентом до момента выдачи клиенту кредита. «Этот проект, о котор
10.07.2008 «Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS

Успешно завершен первый совместный проект «Банка Москвы» и компании SAS Россия/СНГ – более 150 специалистов «Банка Москвы» используют систему анализа розничных кредитных рисков SAS Credit Scoring for Banking, построенную на аналитической банковской платформе SAS Banking Intelligence Architecture. Применение этой системы приведет к упрощению и ускорению процесса принятия решений


Публикаций - 410, упоминаний - 477

Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:

9567 35
Oracle Corporation 7069 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4936 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2398 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 801 27
Microsoft Corporation 25748 26
Т1 Иннотех 213 23
IBM - International Business Machines Corp 9693 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1339 22
Ростелеком 10920 19
SAS Institute 1080 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 18
SAP SE 5592 17
Yandex - Яндекс 9171 17
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 16
ММК Информсервис 69 16
Газинформсервис - ГИС 492 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5633 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3332 14
Diasoft - Диасофт 1137 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 12
Softline - Софтлайн 3721 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 319 11
VK - Mail.ru Group 3599 11
МегаФон 10693 10
Telegram Group 2922 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1436 10
SafeTech - СэйфТек 129 10
Google LLC 12656 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1757 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1761 9
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 9
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 183 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 508 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 35
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 255 35
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 621 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 21
РЖД - Российские железные дороги 2092 20
Альфа-Банк 1971 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 17
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1737 13
ГПБ - Газпромбанк 1266 13
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 11
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2932 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Северсталь ПАО - Severstal 625 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1627 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 624 8
Почта России ПАО 2362 7
МКБ - Московский кредитный банк 654 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1232 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1055 6
ПСБ - Промсвязьбанк 957 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 208 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1120 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1288 5
Абсолют Банк 249 5
ВТБ - ВТБ24 672 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 56
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Сотин Денис 216 18
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CNews AWARDS - награда 571 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 7
CNews FORUM Кейсы 312 5
День молодёжи - 27 июня 1078 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 3
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Microsoft Inspire 4 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
MIPS Securika 10 1
CNews Большие данные 4 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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