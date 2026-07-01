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Кредитование Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) Risk-Weighted Assets RWA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.07.2026
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«Скорозвон» запустил инструмент для снижения затрат на исходящий обзвон
Сервис «Скорозвон» запустил скоринг контактных баз для исходящего обзвона. В пилотных проектах новый инструмент позволил
|09.06.2026
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«Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак
явления киберугроз и ускорение расследования инцидентов. В продукте реализованы автоматический риск-скоринг хостов и обнаружение аномальных отклонений в их поведении с помощью ML-кластеризации.
|28.11.2025
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ML модуль для скоринга от компании «БПС Инновационные программные решения»
им оценку риска в режимах предотвращения и обнаружения мошеннических действий. Как это работает: ML‑скоринг реализован как один из типов проверок в механизме правил Системы предотвращения мошен
|12.09.2024
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В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков
В «Контур.Фокусе» появилась готовая скоринговая модель для оценки финансовых рисков. Это шаблон от экспертов, с помощью которого можно определить насколько контрагент зависит от внешних источников финансирования, его уровень закр
|21.02.2024
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«Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска
Компания «Диасофт» разрабатывает новый продукт «RWA-калькулятор» для расчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития
|17.01.2023
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В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов
«Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Резуль
|01.11.2022
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Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»
2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д
|26.09.2019
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В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов
ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз
|31.08.2018
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«Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»
«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива
|18.01.2018
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ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов
Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст
|18.05.2017
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Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро»
инятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании дан
|28.09.2016
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Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов
Меткомбанк внедрил индустриальный скоринг «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в собственную систему принятия решений
|27.01.2016
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Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро»
Банк «Открытие» подключил сервис «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии «
|15.12.2015
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«Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности»
скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности з
|19.06.2015
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«Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
(НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных да
|27.01.2015
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«ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
инятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщи
|07.11.2014
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FF.ru запустил социодемографический скоринг
ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг, запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност
|25.08.2014
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«Московский Кредитный Банк» оптимизировал кросс-продажи с внедрением «Экспресс Скоринга»
«Московский Кредитный Банк» (МКБ) подключился к сервису «Экспресс Скоринг» от «Объединенного Кредитного Бюро». Об этом CNews сообщили в МКБ. «Экспресс Скоринг» разработан для принятия быстрого решения по заявке на кредит непосредственно в момент ее под
|09.07.2014
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НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси
|15.03.2014
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Big Data Scoring поможет выявлять неблагонадежных кредитных заемщиков
На выставке CeBIT 2014 в Ганновере был представлен эстонский стартап Big Data Scoring. Он предлагает решения для финансовых и кредитных организаций, помогая им в оценке кредитных рисков на основе профилей в социальных сетях. Big Data Scoring подключается к профилю
|05.09.2013
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Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись
нстве банков используются различные виды скоринга: Application scoring для оценки кредитной заявки, скоринг поведения, или Behavioral scoring, для анализа действий заемщика и его платежеспособн
|04.09.2013
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Кредитный скоринг: реальные возможности
этом некоторым российским банкам данная технология позволяет вообще обходиться без розничной сети. Скоринговая модель содержит основные принципы оценки заемщиков; если модель «пропускает» мног
|20.08.2009
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БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро
. Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»
|28.01.2009
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ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг
с клиентами и предоставления им различных услуг, а также каналом продаж услуг клиентам, в основном, розничным и малому бизнесу. Еще один проект «Сбербанка» - это так называемая «кредитная фабрика» и скоринг, то есть централизованное принятие решений по кредитам и централизованный процессинг – от момента предоставления заявки клиентом до момента выдачи клиенту кредита. «Этот проект, о котор
|10.07.2008
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«Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS
Успешно завершен первый совместный проект «Банка Москвы» и компании SAS Россия/СНГ – более 150 специалистов «Банка Москвы» используют систему анализа розничных кредитных рисков SAS Credit Scoring for Banking, построенную на аналитической банковской платформе SAS Banking Intelligence Architecture. Применение этой системы приведет к упрощению и ускорению процесса принятия решений
Кредитование и организации, системы, технологии, персоны:
|Шойтов Александр 116 20
|Шадаев Максут 1209 20
|Сергеев Сергей 179 19
|Харитонов Дмитрий 78 18
|Сотин Денис 216 18
|Натрусов Артем 313 17
|Свиридов Владимир 28 17
|Чурсин Дмитрий 87 17
|Теплицкий Дмитрий 88 17
|Кубарев Алексей 59 16
|Верисов Михаил 25 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 63 16
|Тятюшев Максим 210 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 32 16
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 21 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Абакумов Евгений 226 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Богданов Андрей 47 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Александров Александр 86 16
|Пустарнаков Роман 54 16
|Чаркин Евгений 317 15
|Верестникова Дарья 43 8
|Мясников Николай 9 7
|Яковлев Антон 33 6
|Кирьянова Александра 169 6
|Катаева Елена 32 6
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