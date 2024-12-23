MoreKIT МОРЕ КИТ
Мультисервисная no-code платформа MoreKIT позволяет выстраивать взаимосвязи между различными сторонними решениями. Например, импортировать данные между сайтом, CRM, сервисами email и SMS-рассылок, IP-телефонии и популярными аналитическими системами.
|23.12.2024
|«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
MoreKIT и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Яковлев Антон 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.