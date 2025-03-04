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Такском Taxcom

Такском - Taxcom

ООО «Такском» создает сервисы для электронных документооборота и представления отчетности с 2000 года, а также является оператором фискальных данных (ОФД) и удостоверяющим центром, выпускающим электронные подписи. Экосистема ИТ-сервисов ООО «Такском» помогает бизнесу снижать издержки, ускорять и упрощать рабочие процессы. 

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в качестве ответчика (24) на сумму 334 849 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.03.2025 Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском»

Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Такском», непосредственно из интерфейса платформы. Новый коннекто
22.05.2024 УЦ «Такском» продлил аккредитацию на выпуск электронных подписей

Удостоверяющий центр «Такском», в соответствии с решением Правительственной комиссии, которое зафиксировано в Протоколе №6пр-МШ, успешно прошел аккредитацию и продолжает выпускать Квалифицированные электронные подпи
08.09.2023 Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Такском», которая специализируется на разработке систем электронного документооборота и серви
01.09.2023 Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink

Оператор EDI Cislink — дочерняя компания «1С» и «Такском» — выполнил интеграцию с аккредитованным оператором ИС ЭПД, компанией «Такском». Теперь пользователям web-решения для EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа

05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко переда
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC   

Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного документооборо
12.12.2022 «Такском» и «1С» приобрели оператора EDI

В декабре 2022 г. компании «Такском» и «1С» приобрели Cislink – разработчика и интегратора систем автоматизации электронн
01.03.2022 Infowatch и «Такском» стали партнёрами

ГК Infowatch и компания «Такском» заключили соглашение о сотрудничестве. Организации договорились о предоставлении рынку совместных услуг и решений для оценки эффективности работы сотрудников, расследования инцидентов

21.05.2021 Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам

Удостоверяющий центр «Такском» в соответствии с решением Правительственной комиссии 18 мая 2021 г. первым в стране получил аккредитацию согласно новым требованиям № 63-ФЗ. Напомним, что в июле 2020 г. вступил в силу
16.03.2021 «Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов

«Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для торговли с системой электронного документооборота (ЭДО) и мгновенной передачи кодов маркировки товара. Пользователя
15.03.2021 «Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов

«Мойсклад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для торговли с системой электронного документооборота (ЭДО) и мгновенной передачи кодов маркировки товара. Пользователя
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных

ку до 2021 г. получили лишь предприниматели без наемных сотрудников, продающие товары собственного производства. По словам Артема Меликджаняна, руководителя департамента по развитию бизнеса компании «Такском», за три с половиной года, прошедших с момента появления первых операторов фискальных данных, ОФД из непонятной аббревиатуры превратился в полноправного помощника для бизнеса. Михаил До
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подра
26.02.2019 «Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных

Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Такском» объявили о заключении договора о стратегическом партнерстве, цель которого – объединение накопленной экспертизы в области больших данных (Big Data). В рамках соглашения компании планир
10.12.2018 На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой

ре Торгово-промышленной палаты РФ 28 ноября 2018 года состоялась практическая конференция компании «Такском» «Обязательная маркировка товаров в 2019 году: что нужно знать и как подготовиться би
11.10.2018 «Такском» дополнил «Картотеку документов» функциональностью для маркировки и прослеживания товаров

«Такском» дополнил свой продукт «Картотека документов» новой функциональностью – «Станция сканирования» − для автоматизации работы в условиях необходимости осуществления маркировки и прослеживан
01.11.2016 Первый электронный чек отправлен c кассы «Дримкас» через ОФД «Такском»

24 октября 2016 г. в Федеральную налоговую службу России был отправлен первый электронный чек с онлайн-кассы «Дримкас» через оператора фискальных данных «Такском». Как сообщили CNews в «Такском», подключение кассы состоялось в универсаме «Гости», расположенном на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. ЦТО «Велес», компания-производитель «Др
06.09.2016 «Такском» стал оператором фискальных данных

Компания «Такском», оператор электронного документооборота (ЭДО) и аккредитованный Удостоверяющий центр, получила от Федеральной налоговой службы разрешение на обработку фискальных данных. Как результат,
20.04.2016 «Такском» продолжает развивать роуминг с операторами ЭДО

Компания «Такском» уделяет большое внимание вопросу развития роуминга с другими операторами электронного документооборота (ЭДО). Как сообщили CNews в «Такском», в настоящее время компания работает
17.02.2016 «Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате

Компания «Такском», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, предлагает предприятиям и ИП воспользоваться своими сервисами для оперативной сдачи о
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском»

лиале «Кьези Фармасьютикалс» международной компании «Кьези» не имеет аналогов на ИТ-рынке. Система «Такском-Доклайнз» — облачный сервис для юридически значимого ЭДО с контрагентами — теперь поз
10.09.2015 LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском»

В 2015 г. благодаря сотрудничеству группы EleWise и оператора электронного документооборота «Такском» у предприятий, использующих учетную систему Oracle e-Business Suite (OeBS), появилась возможность обмениваться юридически значимыми электронными документами со своими контрагентами и п
21.07.2015 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики»

стных инноваций SAP Labs СНГ 14 июля 2015 г. прошел семинар «Оцифровка экономики — как это влияет на закупки, отношения с поставщиками и налоговыми органами». Организаторами выступили компании SAP и «Такском». В мероприятии приняли участие: заместитель генерального директора компании «Такском» Артем Меликджанян, руководитель направления Управления закупками SAP СНГ Андрей Полыгаев, c
14.07.2015 «Такском» разработала сервис для онлайн-сверки книг покупок и продаж с контрагентами

Компания «Такском» разработала новый сервис — «Сверься!», призванный помочь компаниям подготовить к сдаче в ИФНС декларацию по НДС в электронном виде за второй квартал 2015 г. Как сообщили CNews в «Та
04.06.2015 «Такском» обеспечил своевременную сдачу НДС-деклараций в электронном формате

Компания «Такском», оператор электронного документооборота в России, обеспечила проведение декларационн
25.05.2015 Vi перешла на ЭДО с помощью «Такском»

ехода на юридически значимый электронный документооборот. Переход реализован совместно с компанией «Такском», оператором электронного документооборота (ЭДО). Vi обслуживает телеканалы по всей Р
27.05.2014 Клиенты B2B-Center получили доступ к сервисам СЭД «Такском»

Оператор международного центра электронных торгов B2B-Center и компания «Такском», оператор электронного документооборота (ЭДО), объединили сервисы с целью предоставления своим клиентам возможности использования электронного документооборота в процессе работы на эле
22.04.2014 «Такском» рассказала о преимуществах ЭДО для бизнеса и государства

зопасность ЭДО; как влияют имеющиеся возможности на глобальные стратегии интеграции бизнеса по всему миру. В рамках международной конференции Василий Зудин, директор по маркетингу и рекламе компании «Такском», выступил на рабочем семинаре по теме электронного налогового администрирования. В своем выступлении он подробно осветил следующие вопросы: особенности представления электронных докуме
25.10.2013 Новый сервис «Такском» и TrustWeaver позволит международным и российским компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами

Компания «Такском» совместно со своим партнером TrustWeaver (Швеция) представила интегрированное решени
14.10.2013 SAP ERP интегрирована с облачным сервисом для обмена электронными документами «Такском-Доклайнз»

Компания «Такском», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, представила коннектор для интеграции стандартного функционала SAP ERP с облачным серв
04.09.2013 «Такском» и TrustWeaver обеспечат соответствие международного электронного документооборота требованиям законодательства РФ

Компании «Такском» и TrustWeaver объявили о сотрудничестве, которое позволит международным компаниям, работающим в России, отправлять и получать юридически-значимые счета-фактуры и первичные учетные доку
28.08.2013 «Систематика» разработала интеграционное решение с сервисом «Такском-Доклайнз»

Компания «Систематика» разработала интеграционное решение с сервисом «Такском-Доклайнз». Новое решение позволяет обмениваться юридически-значимыми электронными счетами-фактурами, а также другими документами между контрагентами непосредственно из интерфейса систем
19.09.2012 "Такском": Использовать электронную подпись просто

вых площадок с различными правилами работы, заказчику необходимо выбрать удостоверяющий центр, сертификаты ключей электронной подписи которого принимаются большинством. Удостоверяющий центр компании "Такском" в полной мере соответствует этому критерию. В нашем каталоге клиент сможет выбрать сертификаты ключей электронной подписи, которые позволяют ему не только торговать практических на все
31.05.2012 «1С-Такском» обеспечит электронный обмен документами прямо из «1С:Предприятия 8»

Компания «Такском» — поставщик программ для представления отчетности в контролирующие органы и фонды через интернет, а также для электронного документооборота между организациями и ведомствами — представ
29.05.2012 МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы»

связи для корпоративных клиентов. Еще один телеком-бренд присоединился к дружной семье МТС Сейчас «Такском», помимо Москвы, работает в 50 городах Подмосковья, Санкт-Петебурге и Самаре. В столи
29.05.2012 МТС приобрела московского оператора «Таском»

ТС, приобрела у компании Bester Investments Limited, главными акционерами которой выступают ЕБРР и ряд связанных с ним фондов, 100% уставного капитала московского оператора услуг фиксированной связи «Таском». Сумма сделки составила $38,3 млн, при этом по истечении 12 месяцев МТС дополнительно выплатит продавцу отложенный платеж в размере $6,9 млн, при условии выполнения ряда операционных ус
05.04.2012 «Такском» откроет новым абонентам бесплатный доступ к интернет-версии LEXPRO

Компании «Такском» и экспертная юридическая система LEXPRO заключили соглашение о партнерстве. Новое па
15.03.2012 «Таском» предоставлял каналы связи в 1100 избирательных участках Москвы для организации видеотрансляции выборов

Компания «Таском» предоставила каналы связи в 1100 избирательных участках Москвы для организации видеотрансляции выборов президента России 4 марта 2012 г. «Таском» выступил в проекте по подключени
12.03.2012 «Таском» предоставит услуги связи аптекам «Старый Лекарь» во Владимирской, Калужской, Ярославской и Рязанской областях

Компания «Таском» расширяет географию предоставления телеком-услуг за пределы Подмосковья, подключая аптеки «Старый Лекарь» во Владимирской, Калужской, Ярославской и Рязанской областях. Сотрудничество «<

Публикаций - 256, упоминаний - 287

Такском и организации, системы, технологии, персоны:

9594 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 64
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 43
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Schneider Electric 614 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 41
Rimini Street 77 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 30
Тензор 173 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 19
МегаФон 10742 18
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 17
SAP SE 5601 17
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 17
Microsoft Corporation 25775 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 15
Directum - Директум 1268 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 14
Ланит Интеграция 219 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
Ростелеком 10948 13
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
Электронный экспресс 14 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 48
ГПБ - Газпромбанк 1273 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 44
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Ингосстрах СПАО 478 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 41
OKS Group 51 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Почта России ПАО 2370 18
Абсолют Банк 249 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 14
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
Альфа-Банк 1979 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Фаберлик - Faberlic 115 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
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Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 31
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
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Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
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РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Ассоциация производителей пива 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 95
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 69
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 55
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 52
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 46
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 43
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 43
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 42
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 41
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 41
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 27
Электронный документ - Electronic document 1579 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 25
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
1С:ERP Управление предприятием 841 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 41
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 19
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Такском Файлер 10 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Такском Доклайнз ЭДО 7 7
Такском 1С 8 7
Apple iPhone 6 4861 7
Яндекс.ОФД 11 6
Такском ОФД 6 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 5
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 5
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 5 4
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 4
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 4
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 4
Яндекс.Wi-Fi 11 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
Qsoft - amoCRM 154 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 3
Microsoft Dynamics 1197 3
1С:Документооборот КОРП 90 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
VK - Mail.ru Group - ICQ WiFi Free 3 3
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 3
Галактика Diadoc 7 3
Москальков Дмитрий 43 43
Клепиков Алексей 121 42
Карпов Иван 79 42
Степченков Максим 65 42
Сыкулев Андрей 85 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Сороченков Алексей 42 42
Каюмов Шамиль 53 42
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Сотин Денис 216 41
Слышкин Василий 129 41
Семенихин Игорь 56 41
Нестеров Алексей 175 41
Соловьев Алексей 97 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 53 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Трофимова Людмила 50 41
Прохорова Алла 66 41
Чаркин Евгений 317 41
Дьяченко Валерий 96 41
Абакумов Евгений 227 41
Шадаев Максут 1210 29
Натрусов Артем 313 26
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 209 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Богданов Кирилл 112 24
Ермолаев Артем 379 23
Белоусов Максим 109 20
Россия - РФ - Российская федерация 166167 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 44
Европа Восточная 3138 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Европа 24964 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Украина 7928 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Грузия 1332 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 105
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 91
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 46
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 42
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 23
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 18
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 14
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 13
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 9
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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CNews TV 747 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Финансовая газета 24 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
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Gartner - Гартнер 3658 5
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
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Coleman Parkes 11 1
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Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Sage Research 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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