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Такском
Taxcom


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.05.2021 Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам 4
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2
16.03.2021 «Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 1
15.03.2021 «Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
27.08.2020 «Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 3
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО 2
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 1
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
25.03.2019 «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1

Публикаций - 119, упоминаний - 146

Такском упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Ситилабс 25 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Центр2М - Center2М 47 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Schneider Electric 408 13
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 8
Microsoft Corporation 11077 7
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 7
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 6
SAP SE 3212 6
Дримкас - Dreamkas 14 6
ОФД-Я - Ярус 18 5
3738 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Veeam Software 250 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
Dynatrace 46 3
Калуга Астрал 41 3
МойСклад - Логнекс 85 3
Электронный экспресс 10 3
ИнитПро 6 3
Летограф - Letograf 63 3
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 3
СКБ Контур 416 3
Naumen - Наумен 341 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Элемент ГК - Elementec 49 3
АйТи 751 2
Газпромбанк - ГПБ 692 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Аэрофлот 493 14
МТС банк 254 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
X5 Group 599 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Интер РАО ПАО 158 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Уралсиб Банк 389 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Альфа-Банк 1123 6
Совкомбанк ПАО 147 4
Почта России ПАО 1572 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Газпром нефть 382 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Модульбанк - Modulbank 95 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 18
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2203 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
Big Data - Большие данные 1136 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Проверка контрагентов 53 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
2D - 2-Dimensional 297 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
ВТБ Мультикарта 147 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
OFD.RU Venda 5 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Контур.ОФД 6 2
OFD.RU Ferma 8 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
Rakuten Viber 429 2
Калуга Астрал.ОФД 2 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Такском Картотека документов 1 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Калуга Астрал-М 1 1
EleWise LegalDoc 8 1
Такском ОФД 4 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
1С:Отчетность 5 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Docrobot EXite 22 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Яндекс.ОФД 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
1С:Розница 55 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Бухгалтерия 396 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
OpenText Documentum 189 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 26 1
1С:Касса 5 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
Ямщиков Владимир 32 15
Сыкулев Андрей 57 14
Сороченков Алексей 23 14
Урьяс Вадим 76 14
Клепиков Алексей 77 14
Соловьев Алексей 60 14
Смык Виталий 27 14
Емелин Александр 25 14
Карпов Иван 41 14
Мискевич Евгений 29 14
Москальков Дмитрий 23 14
Нестеров Алексей 79 14
Портной Михаил 23 14
Степченков Максим 36 14
Каюмов Шамиль 34 14
Васильев Владислав 39 13
Бурилов Андрей 25 13
Егоров Владимир 52 13
Слышкин Василий 54 13
Семенихин Игорь 37 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Сотин Денис 102 13
Сирота Юрий 38 13
Платонов Михаил 38 13
Дьяченко Валерий 66 13
Хасин Михаил 26 13
Трофимова Людмила 31 13
Прохорова Алла 45 13
Вахнин Павел 51 13
Чаркин Евгений 182 13
Богданов Кирилл 91 13
Шевченко Владимир 135 13
Федечкин Сергей 19 13
Абакумов Евгений 103 13
Антонов Александр 73 13
Путятинский Сергей 53 13
Халматов Максим 45 13
Генкина Екатерина 24 13
Лебедев Антон 28 13
Рубин Адар 28 13
Россия - Российская федерация - РФ 57350 65
Восточная Европа 1678 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Казахстан - Республика 2629 7
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Грузия 691 5
Украина 3365 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Европа 3752 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Калужская область 571 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Хорватия - Республика 118 1
Индия - Республика 2169 1
Япония 2780 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Румыния 343 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Венгрия 293 1
Россия - Севастополь 420 1
Швеция - Королевство 752 1
Южная Корея - Республика 1459 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 18
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Человеческий фактор 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1988 14
CNews Мишень ОФД 4 4
CNews Мишень 7 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 18
CNews AWARDS 291 15
CNews Баттл 34 13
Docflow 58 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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