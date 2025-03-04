Такском - Taxcom

Платформа Docsvision получила бесшовную интеграцию с оператором ЭДО «Такском» Компания «ДоксВижн» разработала коннектор к сервису ЭДО от компании «Такском». Теперь пользователи Docsvision могут обмениваться электронными документами с контрагентами, работающими через «Такском», непосредственно из интерфейса платформы. Новый коннекто

УЦ «Такском» продлил аккредитацию на выпуск электронных подписей Удостоверяющий центр «Такском», в соответствии с решением Правительственной комиссии, которое зафиксировано в Протоколе №6пр-МШ, успешно прошел аккредитацию и продолжает выпускать Квалифицированные электронные подпи

Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux ГК «Астра» и компания «Такском», которая специализируется на разработке систем электронного документооборота и серви

Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink Оператор EDI Cislink — дочерняя компания «1С» и «Такском» — выполнил интеграцию с аккредитованным оператором ИС ЭПД, компанией «Такском». Теперь пользователям web-решения для EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко переда

Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного документооборо

«Такском» и «1С» приобрели оператора EDI В декабре 2022 г. компании «Такском» и «1С» приобрели Cislink – разработчика и интегратора систем автоматизации электронн

Infowatch и «Такском» стали партнёрами ГК Infowatch и компания «Такском» заключили соглашение о сотрудничестве. Организации договорились о предоставлении рынку совместных услуг и решений для оценки эффективности работы сотрудников, расследования инцидентов

Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам Удостоверяющий центр «Такском» в соответствии с решением Правительственной комиссии 18 мая 2021 г. первым в стране получил аккредитацию согласно новым требованиям № 63-ФЗ. Напомним, что в июле 2020 г. вступил в силу

«Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов «Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для торговли с системой электронного документооборота (ЭДО) и мгновенной передачи кодов маркировки товара. Пользователя

«Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов «Мойсклад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для торговли с системой электронного документооборота (ЭДО) и мгновенной передачи кодов маркировки товара. Пользователя

CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных ку до 2021 г. получили лишь предприниматели без наемных сотрудников, продающие товары собственного производства. По словам Артема Меликджаняна, руководителя департамента по развитию бизнеса компании «Такском», за три с половиной года, прошедших с момента появления первых операторов фискальных данных, ОФД из непонятной аббревиатуры превратился в полноправного помощника для бизнеса. Михаил До

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подра

«Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Такском» объявили о заключении договора о стратегическом партнерстве, цель которого – объединение накопленной экспертизы в области больших данных (Big Data). В рамках соглашения компании планир

На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой ре Торгово-промышленной палаты РФ 28 ноября 2018 года состоялась практическая конференция компании «Такском» «Обязательная маркировка товаров в 2019 году: что нужно знать и как подготовиться би

«Такском» дополнил «Картотеку документов» функциональностью для маркировки и прослеживания товаров «Такском» дополнил свой продукт «Картотека документов» новой функциональностью – «Станция сканирования» − для автоматизации работы в условиях необходимости осуществления маркировки и прослеживан

Первый электронный чек отправлен c кассы «Дримкас» через ОФД «Такском» 24 октября 2016 г. в Федеральную налоговую службу России был отправлен первый электронный чек с онлайн-кассы «Дримкас» через оператора фискальных данных «Такском». Как сообщили CNews в «Такском», подключение кассы состоялось в универсаме «Гости», расположенном на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. ЦТО «Велес», компания-производитель «Др

«Такском» стал оператором фискальных данных Компания «Такском», оператор электронного документооборота (ЭДО) и аккредитованный Удостоверяющий центр, получила от Федеральной налоговой службы разрешение на обработку фискальных данных. Как результат,

«Такском» продолжает развивать роуминг с операторами ЭДО Компания «Такском» уделяет большое внимание вопросу развития роуминга с другими операторами электронного документооборота (ЭДО). Как сообщили CNews в «Такском», в настоящее время компания работает

«Такском» поможет сдать отчетность в Росстат в электронном формате Компания «Такском», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, предлагает предприятиям и ИП воспользоваться своими сервисами для оперативной сдачи о

«Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» лиале «Кьези Фармасьютикалс» международной компании «Кьези» не имеет аналогов на ИТ-рынке. Система «Такском-Доклайнз» — облачный сервис для юридически значимого ЭДО с контрагентами — теперь поз

LegalDoc расширяет возможности обмена электронными документами в Oracle e-Business Suite через оператора «Такском» В 2015 г. благодаря сотрудничеству группы EleWise и оператора электронного документооборота «Такском» у предприятий, использующих учетную систему Oracle e-Business Suite (OeBS), появилась возможность обмениваться юридически значимыми электронными документами со своими контрагентами и п

SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» стных инноваций SAP Labs СНГ 14 июля 2015 г. прошел семинар «Оцифровка экономики — как это влияет на закупки, отношения с поставщиками и налоговыми органами». Организаторами выступили компании SAP и «Такском». В мероприятии приняли участие: заместитель генерального директора компании «Такском» Артем Меликджанян, руководитель направления Управления закупками SAP СНГ Андрей Полыгаев, c

«Такском» разработала сервис для онлайн-сверки книг покупок и продаж с контрагентами Компания «Такском» разработала новый сервис — «Сверься!», призванный помочь компаниям подготовить к сдаче в ИФНС декларацию по НДС в электронном виде за второй квартал 2015 г. Как сообщили CNews в «Та

«Такском» обеспечил своевременную сдачу НДС-деклараций в электронном формате Компания «Такском», оператор электронного документооборота в России, обеспечила проведение декларационн

Vi перешла на ЭДО с помощью «Такском» ехода на юридически значимый электронный документооборот. Переход реализован совместно с компанией «Такском», оператором электронного документооборота (ЭДО). Vi обслуживает телеканалы по всей Р

Клиенты B2B-Center получили доступ к сервисам СЭД «Такском» Оператор международного центра электронных торгов B2B-Center и компания «Такском», оператор электронного документооборота (ЭДО), объединили сервисы с целью предоставления своим клиентам возможности использования электронного документооборота в процессе работы на эле

«Такском» рассказала о преимуществах ЭДО для бизнеса и государства зопасность ЭДО; как влияют имеющиеся возможности на глобальные стратегии интеграции бизнеса по всему миру. В рамках международной конференции Василий Зудин, директор по маркетингу и рекламе компании «Такском», выступил на рабочем семинаре по теме электронного налогового администрирования. В своем выступлении он подробно осветил следующие вопросы: особенности представления электронных докуме

Новый сервис «Такском» и TrustWeaver позволит международным и российским компаниям обмениваться юридически значимыми электронными документами Компания «Такском» совместно со своим партнером TrustWeaver (Швеция) представила интегрированное решени

SAP ERP интегрирована с облачным сервисом для обмена электронными документами «Такском-Доклайнз» Компания «Такском», специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, представила коннектор для интеграции стандартного функционала SAP ERP с облачным серв

«Такском» и TrustWeaver обеспечат соответствие международного электронного документооборота требованиям законодательства РФ Компании «Такском» и TrustWeaver объявили о сотрудничестве, которое позволит международным компаниям, работающим в России, отправлять и получать юридически-значимые счета-фактуры и первичные учетные доку

«Систематика» разработала интеграционное решение с сервисом «Такском-Доклайнз» Компания «Систематика» разработала интеграционное решение с сервисом «Такском-Доклайнз». Новое решение позволяет обмениваться юридически-значимыми электронными счетами-фактурами, а также другими документами между контрагентами непосредственно из интерфейса систем

"Такском": Использовать электронную подпись просто вых площадок с различными правилами работы, заказчику необходимо выбрать удостоверяющий центр, сертификаты ключей электронной подписи которого принимаются большинством. Удостоверяющий центр компании "Такском" в полной мере соответствует этому критерию. В нашем каталоге клиент сможет выбрать сертификаты ключей электронной подписи, которые позволяют ему не только торговать практических на все

«1С-Такском» обеспечит электронный обмен документами прямо из «1С:Предприятия 8» Компания «Такском» — поставщик программ для представления отчетности в контролирующие органы и фонды через интернет, а также для электронного документооборота между организациями и ведомствами — представ

МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы» связи для корпоративных клиентов. Еще один телеком-бренд присоединился к дружной семье МТС Сейчас «Такском», помимо Москвы, работает в 50 городах Подмосковья, Санкт-Петебурге и Самаре. В столи

МТС приобрела московского оператора «Таском» ТС, приобрела у компании Bester Investments Limited, главными акционерами которой выступают ЕБРР и ряд связанных с ним фондов, 100% уставного капитала московского оператора услуг фиксированной связи «Таском». Сумма сделки составила $38,3 млн, при этом по истечении 12 месяцев МТС дополнительно выплатит продавцу отложенный платеж в размере $6,9 млн, при условии выполнения ряда операционных ус

«Такском» откроет новым абонентам бесплатный доступ к интернет-версии LEXPRO Компании «Такском» и экспертная юридическая система LEXPRO заключили соглашение о партнерстве. Новое па

«Таском» предоставлял каналы связи в 1100 избирательных участках Москвы для организации видеотрансляции выборов Компания «Таском» предоставила каналы связи в 1100 избирательных участках Москвы для организации видеотрансляции выборов президента России 4 марта 2012 г. «Таском» выступил в проекте по подключени