Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический роуминг с использованием обмена приглашениями к электронному документообороту между своими клиентами. Технология «РОСЭУ», лежащая в основе автороуминга, предусматривает автоматизированную процедуру установки связей между пользователями сервисов ЭДО разных операторов.

При существовавшей процедуре настройки роуминга нужно было отправить заявку оператору ЭДО и дождаться её выполнения. При большом количестве заявок их обработка требует значительных ресурсов, а значит, и времени.

Автоматическая настройка межоператорского роуминга позволяет значительно сократить время на установку соединения практически с нескольких дней до нескольких минут. Ещё одно из преимуществ автоматической настройки – это отсутствие необходимости обращаться к оператору ЭДО. Все действия пользователь выполняет сам, используя стандартные функции интерфейса своего прикладного решения.

Теперь абоненты компаний «Такском» и СКБ «Контур» смогут обмениваться приглашениями в режиме онлайн. Пользователям сервисов «Такском-Файлер» и «Контур.Диадок» достаточно зайти в раздел «Контрагенты» в сервисе. Чтобы найти компанию, нужно ввести её ИНН на соответствующей вкладке («Пригласить контрагента» - в «Такском-Файлере», «Поиск и приглашение контрагентов» - в Диадоке). Когда контрагент примет приглашение, можно начать обмен электронными документами. При этом приглашаемой стороне не требуется регистрироваться в системе ЭДО другого оператора.

Елена Апарина, руководитель Департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами компании «Такском», отметила: «Компании, активно использующие электронный документооборот, не должны испытывать затруднений в расширении возможностей обмена документами со своими контрагентами. В соответствии с требованиями ФНС операторы ЭДО обязаны обеспечить взаимодействие продавца и покупателя при выставлении и получении счетов-фактур в электронной форме, при необходимости – путём заключения договора с другими операторами. Автоматическая настройка роуминга упрощает переход компаний на ЭДО, давая свободу в установлении связей с контрагентами, повышая доступность и оперативность сервисов, предоставляемых операторам, и снимая ограничения при их выборе. Такском планирует и дальше развивать взаимодействие с другими операторами в этом направлении».

Лидия Урывская, коммерческий директор направления ЭДО СКБ Контур, сказала: «Технология автоматического роуминга стирает границы между двумя операторами ЭДО. Когда вы хотите позвонить абоненту другого оператора связи, вам не нужно писать заявление на соединение и ждать, когда его обработают. Для пользователей Диадока настройка роуминга с клиентами Такскома становится такой же незаметной. Бизнесу важно наращивать темп и снижать издержки. При переходе на ЭДО компании стремятся меньше времени тратить на рутину и оперативно взаимодействовать с контрагентами — автоматический роуминг отвечает этим задачам».

Другие материалы рубрики

«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника