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Такском Файлер

Универсальный сервис электронного документооборота «Такском-Файлер»  предназначен для моментального обмена УПД, счетами-фактурами, актами и любыми другими документами с вашими контрагентами, а также для создания формализованных документов внутри сервиса или их загрузки из учётных систем. В приложении можно настраивать маршруты согласования электронных документов между сотрудниками и отделами организации. «Такском-Файлер» располагает инструментарием для работы с маркированным и прослеживаемым товаром, а также электронными перевозочными документами (ЭТрН, ЭПД).

СОБЫТИЯ

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06.11.2026 «Актив» и «Такском» обеспечили подписание ЭПД в мобильном приложении «Такском-Файлер» с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» 3
08.09.2023 Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux 2
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC    1
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями 1
01.09.2022 TerraLink xDE в версии 3.24 получил пакет обновлений 2
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 2
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» 2
10.04.2014 Клиентам B2B-Center доступен сервис электронного документооборота 1
28.08.2013 «Систематика» разработала интеграционное решение с сервисом «Такском-Доклайнз» 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Такском Файлер и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 257 10
SAP SE 5635 2
Microsoft Corporation 25919 2
9790 2
Directum - Директум 1297 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 2
Diasoft - Диасофт 1190 2
TerraLink - ТерраЛинк 293 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 2
ПрограмБанк 99 2
Парадигма 172 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Фаматек 22 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 296 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
Keynote Systems 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 332 1
Neustar 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Broadcom - VMware 2636 1
Cisco Systems 5387 1
Amazon Inc - Amazon.com 3321 1
X Corp - Twitter 2945 1
Yandex - Яндекс 9461 1
Apple Inc 13348 1
Veeam Software 346 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
InfoWatch - Инфовотч 1209 1
Softline - Софтлайн 3836 1
HP Inc. 5914 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3266 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 390 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 1
Крок - Croc 1972 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Гринфилд КБ - Гриндфилдбанк 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 1
Связной ГК 1406 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
ГПБ - Газпромбанк 1302 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1922 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 1
Альфа-Банк 1997 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Фармстандарт АО 49 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 107 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 23 1
Новард УК - Novard 73 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14149 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5816 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6742 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 112 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 386 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
CSA - Cloud Security Alliance 15 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4418 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 6
Электронный документ - Electronic document 1601 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36423 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10940 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26704 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 445 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13106 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13232 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 2
Оповещение и уведомление - Notification 6250 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5394 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6952 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17154 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5325 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1474 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3439 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 218 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14547 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2830 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13182 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3614 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 424 3
Такском Доклайнз ЭДО 7 3
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 212 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 2
Diasoft - Flextera 80 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 2
Такском 1С 8 2
Такском Визор 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 355 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 514 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 35 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 1
Neoflex GL 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 434 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 281 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 258 1
Google YouTube - Видеохостинг 3026 1
Linux OS 11748 1
Microsoft Azure 1535 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 463 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5952 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 761 1
Apple iPhone 6 4859 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 361 1
КриптоПро CSP СКЗИ 261 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
1С:CRM 81 1
Microsoft Dynamics 1200 1
Neoflex Reporting 27 1
Крок ЦОД Компрессор - Крок ЦОД Волочаевская 31 1
Занин Виталий 23 2
Мурашкинцев Игорь 6 2
Меньшиков Сергей 3 1
Зарина Сафиуллина 6 1
Служаева Марина 1 1
Бурцева Надежда 1 1
Кириенко Татьяна 2 1
Пучков Николай 5 1
Макаренко Галина 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
Кочубеев Юрий 2 1
Лященко Алексей 3 1
Аэров Олег 4 1
Гундорин Денис 2 1
Кораблева Ирина 1 1
Парунакян Мгер 3 1
Загитов Артур 2 1
Маленков Антон 1 1
Пальчиков Иван 5 1
Сайгина Наталья 2 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Бакунов Александр 1 1
Путятинский Сергей 123 1
Кириенко Владимир 149 1
Анфимов Павел 61 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Фомичев Андрей 75 1
Висящев Андрей 64 1
Романов Михаил 35 1
Лавров Виталий 22 1
Меднов Сергей 124 1
Алтухов Сергей 14 1
Нагибин Сергей 3 1
Карасев Павел 19 1
Апарина Елена 3 1
Урывская Лидия 7 1
Михайлова Мария 6 1
Прохоров Фёдор 83 1
Урусов Виктор 160 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1734 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 51 1
Европа 25064 1
Швеция - Королевство 3804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 1
Европа Восточная 3141 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Африка - Африканский регион 3658 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8221 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 1
Нидерланды 3784 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1445 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3397 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6277 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54456 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4700 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1018 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18527 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2406 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6737 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7136 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3657 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 474 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7623 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3091 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6661 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Аренда 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1566 1
Аудит - аудиторский услуги 1290 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11580 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8608 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2194 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 817 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 771 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1431 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1657 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 486 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12168 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 1
Forbes - Форбс 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 3
Gartner - Гартнер 3680 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 2
Coleman Parkes 11 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1561 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1301 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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