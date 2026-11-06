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Такском Файлер
Универсальный сервис электронного документооборота «Такском-Файлер» предназначен для моментального обмена УПД, счетами-фактурами, актами и любыми другими документами с вашими контрагентами, а также для создания формализованных документов внутри сервиса или их загрузки из учётных систем. В приложении можно настраивать маршруты согласования электронных документов между сотрудниками и отделами организации. «Такском-Файлер» располагает инструментарием для работы с маркированным и прослеживаемым товаром, а также электронными перевозочными документами (ЭТрН, ЭПД).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Такском Файлер и организации, системы, технологии, персоны:
|Занин Виталий 23 2
|Мурашкинцев Игорь 6 2
|Меньшиков Сергей 3 1
|Зарина Сафиуллина 6 1
|Служаева Марина 1 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Кириенко Татьяна 2 1
|Пучков Николай 5 1
|Макаренко Галина 1 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Лященко Алексей 3 1
|Аэров Олег 4 1
|Гундорин Денис 2 1
|Кораблева Ирина 1 1
|Парунакян Мгер 3 1
|Загитов Артур 2 1
|Маленков Антон 1 1
|Пальчиков Иван 5 1
|Сайгина Наталья 2 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Бакунов Александр 1 1
|Путятинский Сергей 123 1
|Кириенко Владимир 149 1
|Анфимов Павел 61 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Фомичев Андрей 75 1
|Висящев Андрей 64 1
|Романов Михаил 35 1
|Лавров Виталий 22 1
|Меднов Сергей 124 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Карасев Павел 19 1
|Апарина Елена 3 1
|Урывская Лидия 7 1
|Михайлова Мария 6 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Урусов Виктор 160 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Forbes - Форбс 1033 1
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