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TerraLink xDE в версии 3.24 получил пакет обновлений

Компания «Терралинк» продолжает активное развитие направления по автоматизации ЮЗЭДО и представляет пакет обновлений платформы TerraLink xDE 3.24 SP1. В данном релизе были учтены законодательные изменения, которые коснулись работы с маркированными и прослеживаемыми товарами с начала 2022 г., а также доработана функциональность пользовательских сервисов продукта (веб-портал и работа в учетной системе SAP). Об этом CNews сообщили представители «Терралинк».

Продавцам товаров с маркировкой необходимо подключаться к электронному документообороту, чтобы оформлять поступления от поставщиков в электронном виде, иначе с 1 января законно принять товары не получится. Оператор ЭДО сам сообщает в «Честный знак», кто и кому передал товар — участникам товарного оборота не нужно делать это вручную. Раньше продавцы маркированных товаров, кроме тех, кто торгует табаком, могли обходиться без ЭДО. Они передавали данные напрямую в «Честный знак». С 1 января 2022 г. это запрещено тем, кто продает обувь, товары легпрома, шины и покрышки, фототехнику, духи и туалетную воду. С 1 сентября 2022 г. продавцы молочных продуктов также должны будут использовать электронный документооборот в работе с поставщиками. Продолжает расширяться и список прослеживаемых товаров в соответствии с постановлением Правительства России от 01.07.2021 № 1110. С 1 июля 2022 г. за нарушения при работе в системе прослеживаемости появились административные штрафы.

Для поддержки законодательных требований, а также в продолжение реализации концепции сквозной автоматизации процессов юридически-значимого электронного документооборота и работы с документами в одном окне, был выпущен очередной пакет обновлений платформы TerraLink xDE 3.24 SP1. Основные изменения, благодаря которым компании могут упростить документооборот с маркированными и прослеживаемыми товарами, включают:

• Проверка кодов РНПТ для прослеживаемых товаров через сервис ФНС. Для входящих УПД и УКД, составленных на прослеживаемые товары, TerraLink xDE напрямую обращается к сервису ФНС с целью проверки кодов РНПТ, перечисленных в электронных документах. Этот функционал будет полезен для обеспечения всех операций обработки и проверки документов в одном окне, когда исключается необходимость переключаться между учетной системой и сервисом ФНС.

• Возможность получения квитанций из ГИС «Честный Знак» через сервисы операторов ЭДО. Для УПД и УКД, составленных на маркируемые товары, TerraLink xDE поддерживает возможность получения квитанций из системы «Честный знак» через сервисы операторов ЭДО («Диадок», «Такском-файлер», на данный момент). Теперь квитанцию со всеми статусами передачи данных в ГИС (факт смены собственника товара, ошибка обработки и др.) можно просмотреть и отправить поставщику в случае необходимости.

• Обмен УПД и УКД с функциями для посреднических операций (реализация или закупка товара комиссионером) через сервис оператора ЭДО «Такском-файлер». Теперь TerraLink xDE поддерживает возможность обмена УПД с функциями СвРК, СвЗК, а также УКД с функциями СвИСРК, СвИСЗК через сервисы двух операторов «Диадок» и «Такском-файлер».

• Сохранение кодов РНПТ в стандартный реестр системы SAP при автофактурировании и предзаполнении транзакций MIGO и MIRO. При выполнении процедуры автоматического фактурирования и предзаполнения транзакций MIGO и MIRO для УПД и УКД, составленных на прослеживаемые товары, TerraLink xDE записывает коды РНПТ, перечисленные в электронных документах, в стандартный реестр РНПТ системы SAP для удобства работы пользователей.

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Дополнительные усовершенствования реализованы и для пользователей веб-портала TerraLink xDE. Теперь выгрузить документы можно в нескольких различных форматах. Для работы с архивами появилась возможность их выгрузить в формате ФНС для удобного формирования отчетности регулятору. Для работы как с отдельными документами, так и с архивами, пользователям веб-портала TerraLink xDE доступно массовое формирование различных выгрузок, когда в интерфейсе можно выделить интересующие документы и по ним скачать выделенную пользователем выгрузку в нужном формате.

В xDE для SAP ERP модифицирован механизм предзаполнения транзакций MIGO и MIRO для того, чтобы пользователь мог совершать проводки по нескольким заказам или поставкам. Если раньше брался только один номер заказа, передаваемый в документе, и проводка совершалась только по нему, то сейчас функционал расширился, и проводка происходит по всем номерам заказа или поставки, которые перечислены во входящем электронном документе. Дополнительно добавлена возможность передачи не только номера заказа, но и номера позиции для совершения проводок только по указанным позициям.

Согласно дорожной карте развития продукта в планах на IV квартал 2022 г. запланирован выпуск обновлений с поддержкой функционала для работы с электронными транспортными накладными и машиночитаемыми доверенностями. Переход на новую версию TerraLink xDE 3.24 уже доступен всем текущим и новым клиентам.

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Безопасность

«Терралинк» – российский системный интегратор. Одна из специализаций компании — комплексная автоматизация процессов обработки электронных документов. Решения компании уже помогли перевести в цифровой формат до 90% коммерческих операций крупных производственных, ритейловых, нефтегазовых и других компаний. В команде «Терралинк» работает более 400 сотрудников, офисы расположены в Москве, Перми и Ростове-на-Дону.

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