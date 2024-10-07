MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)

Российский сервис видеосвязи запустил онлайн-доски В сервис «Толк» можно перенести все доски из Miro Онлайн-доски встроены в сервис бесшовно. ИТ-отделу организации не придется вкладывать ресурсы в интеграцию решений, а сотрудникам — создавать новые учетные записи и тратить рабочее время,

Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты по

Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой. Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид де

«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спрос

В России запущен сервис – аналог Miro ментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в Dion.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России. «Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управле

Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами Россиянам работать по одиночке Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы дан

Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro. Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управл

Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь а разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску. За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции: Импорт досок из

В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro . Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий. Огромная доска — альтернатива Miro Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются

Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд Российский стартап заметили ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $