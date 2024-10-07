Получите все материалы CNews по ключевому слову
MIRO RealtimeBoard платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)
|07.10.2024
Российский сервис видеосвязи запустил онлайн-доски
В сервис «Толк» можно перенести все доски из Miro Онлайн-доски встроены в сервис бесшовно. ИТ-отделу организации не придется вкладывать ресурсы в интеграцию решений, а сотрудникам — создавать новые учетные записи и тратить рабочее время,
|18.09.2024
Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst
Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты по
|05.09.2024
Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли
версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой. Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид де
|21.08.2024
«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спрос
|16.08.2024
В России запущен сервис – аналог Miro
ментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в Dion.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России. «Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управле
|15.08.2024
Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами
Россиянам работать по одиночке Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы дан
|21.03.2024
Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис
доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro. Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управл
|14.03.2024
Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь
а разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску. За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции: Импорт досок из
|11.04.2022
В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro
. Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий. Огромная доска — альтернатива Miro Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются
|10.01.2022
Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд
Российский стартап заметили ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $
|25.09.2012
Смартфон Sony Xperia miro появился в России
Sony Xperia miro - смартфон в классическом корпусе. От предыдущих моделей линейки новинку отличает небольшой изгиб в нижней части корпуса. Размеры Sony Xperia miro – 113 x 59,4 x 9,9 мм. Модель пред
