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«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спросом после объявления Miro об отключении аккаунтов в России и Белоруссии с 12 сентября.

За неделю после уведомления разработчики улучшили качество импортируемых изображений, увеличили скорость импорта, а также добавили поиск по названию проектов Miro. Эта функция поможет пользователям, у которых много досок Miro, быстрее сохранить необходимые проекты. Для переноса достаточно будет кликнуть на кнопку «Импорт Miro» на главной странице сервиса, ввести название доски Miro в строку поиска и выбрать нужный проект. Одновременно можно импортировать до трех досок. Поддерживается перенос стикеров, фигур, стрелок, текста, фреймов и разных видов изображений.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

«После новости об отключении Miro количество активных пользователей нашего сервиса в сутки (DAU) выросло в шесть раз, а импорт из Miro стал самой используемой функцией. Сейчас мы направляем все ресурсы команды на повышение производительности импорта, чтобы клиенты не потеряли доски, в которые вложили так много усилий. Уверен, что в МТС Линк Досках они не только продолжат работу над старыми проектами, но и создадут новые, оценив преимущества нашего решения: интеграцию с онлайн-встречами, удобные виджеты и шаблоны, простой и яркий интерфейс и круглосуточную техподдержку», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Доски» Иван Богатов.

C 13 августа пользователи онлайн-доски Miro в России и Белоруссии получают письма о скором отключении аккаунтов. С 12 сентября они не смогут работать в сервисе, а с 11 октября проекты будут недоступны не только для редактирования, но и для просмотра.

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