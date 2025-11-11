Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)

Видеосервис Rutube перешел с Miro на российскую онлайн-доску «Эсборд» Видеоплатформа Rutube полностью перевела свои Discovery-процессы с западного сервиса Miro на отечественную платформу «Эсборд» (Sboard). Под замену попали все артефакты этапа Discovery — CJ, User Flow, Service Blueprint — которые ранее хранились на досках Miro. Об этом CN

«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов,

Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела опрос, посвященный состоянию рынка онлайн-досок в России спустя год после отключения самого распространенного сервиса в сегменте — Miro. Треть пользователей уже перешла или находится в процессе перехода с зарубежных решений на отечественные аналоги. Главные причины — санкционные ограничения, невозможность оплачивать подпис

Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса осструктур и университетов», — отмечает руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян. Ранее в «Досках» от «МТС Линк» появилась возможность полного импорта проектов из зарубежного сервиса Miro: сегодня функциональность последнего для российских пользователей ограничена. Доски включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Заказчикам доступны серверная и облачная

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro человек. «По функциональным возможностям "Мой офис Доска" схожа с такими иностранными решениями как Miro, однако принципиальное отличие заключается в том, что приложение входит в состав продукт

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro с 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию ИТ-сервиса «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками, об этом CNews рассказали разработчики. ИТ-инструмент представляется как отечественный аналог Miro, при этом является частью системы «Яндекс 360». 6 февраля 2025 г. «Яндекс Концепт» доступен по модели on-premise т.е. классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая

Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты по

Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой. Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид де

«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спрос

В России запущен сервис – аналог Miro ментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в Dion.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России. «Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управле

Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами Россиянам работать по одиночке Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы дан

Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro. Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управл

Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь а разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску. За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции: Импорт досок из

В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro . Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий. Огромная доска — альтернатива Miro Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются

Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд Российский стартап заметили ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $