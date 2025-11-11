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Bending Spoons MIRO RealtimeBoard платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.11.2025
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Видеосервис Rutube перешел с Miro на российскую онлайн-доску «Эсборд»
Видеоплатформа Rutube полностью перевела свои Discovery-процессы с западного сервиса Miro на отечественную платформу «Эсборд» (Sboard). Под замену попали все артефакты этапа Discovery — CJ, User Flow, Service Blueprint — которые ранее хранились на досках Miro. Об этом CN
|12.09.2025
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«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst
В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов,
|11.08.2025
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Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro
бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела опрос, посвященный состоянию рынка онлайн-досок в России спустя год после отключения самого распространенного сервиса в сегменте — Miro. Треть пользователей уже перешла или находится в процессе перехода с зарубежных решений на отечественные аналоги. Главные причины — санкционные ограничения, невозможность оплачивать подпис
|18.04.2025
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Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса
осструктур и университетов», — отмечает руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян. Ранее в «Досках» от «МТС Линк» появилась возможность полного импорта проектов из зарубежного сервиса Miro: сегодня функциональность последнего для российских пользователей ограничена. Доски включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Заказчикам доступны серверная и облачная
|18.03.2025
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Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro
человек. «По функциональным возможностям "Мой офис Доска" схожа с такими иностранными решениями как Miro, однако принципиальное отличие заключается в том, что приложение входит в состав продукт
|06.02.2025
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«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro
с 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию ИТ-сервиса «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками, об этом CNews рассказали разработчики. ИТ-инструмент представляется как отечественный аналог Miro, при этом является частью системы «Яндекс 360». 6 февраля 2025 г. «Яндекс Концепт» доступен по модели on-premise т.е. классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая
|18.09.2024
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Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst
Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты по
|05.09.2024
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Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли
версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой. Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид де
|21.08.2024
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«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спрос
|16.08.2024
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В России запущен сервис – аналог Miro
ментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в Dion.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России. «Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управле
|15.08.2024
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Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами
Россиянам работать по одиночке Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы дан
|21.03.2024
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Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис
доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro. Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управл
|14.03.2024
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Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь
а разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску. За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции: Импорт досок из
|11.04.2022
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В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro
. Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий. Огромная доска — альтернатива Miro Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются
|10.01.2022
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Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд
Российский стартап заметили ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $
|25.09.2012
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Смартфон Sony Xperia miro появился в России
Sony Xperia miro - смартфон в классическом корпусе. От предыдущих моделей линейки новинку отличает небольшой изгиб в нижней части корпуса. Размеры Sony Xperia miro – 113 x 59,4 x 9,9 мм. Модель пред
Bending Spoons и организации, системы, технологии, персоны:
|Басеян Тигран 14 8
|Хусид Андрей 4 4
|Шардин Олег 3 3
|Перов Евгений 97 3
|Богатов Иван 6 3
|Юдин Виктор 4 3
|Головин Дмитрий 51 3
|Василенко Петр 16 2
|Богатов Александр 2 2
|Коблов Илья 5 2
|Кузякина Анна 28 2
|Гладун Владимир 2 2
|Ахметчанов Павел 3 2
|Глазков Александр 151 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 2
|Мантуров Денис 127 2
|Щеглов Петр 87 2
|Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
|Закоржевский Вячеслав 96 2
|Войтик Мария 8 2
|Котовский Денис 3 2
|Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
|Семенов Михаил 43 1
|Масляный Константин 20 1
|Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
|Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
|Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
|Соловьева Екатерина 7 1
|Максимова Марина 12 1
|Дмитрук Сергей 2 1
|Прокудин Сергей 15 1
|Ионов Андрей 15 1
|Калякин Павел 80 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Рагушин Дмитрий 5 1
|Коломоец Иван 3 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Быков Станислав 12 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Волошин Юрий 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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