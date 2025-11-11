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Bending Spoons MIRO RealtimeBoard платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)

Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников)

СОБЫТИЯ

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11.11.2025 Видеосервис Rutube перешел с Miro на российскую онлайн-доску «Эсборд»

Видеоплатформа Rutube полностью перевела свои Discovery-процессы с западного сервиса Miro на отечественную платформу «Эсборд» (Sboard). Под замену попали все артефакты этапа Discovery — CJ, User Flow, Service Blueprint — которые ранее хранились на досках Miro. Об этом CN
12.09.2025 «АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst

В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов,

11.08.2025 Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro

бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела опрос, посвященный состоянию рынка онлайн-досок в России спустя год после отключения самого распространенного сервиса в сегменте — Miro. Треть пользователей уже перешла или находится в процессе перехода с зарубежных решений на отечественные аналоги. Главные причины — санкционные ограничения, невозможность оплачивать подпис
18.04.2025 Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса

осструктур и университетов», — отмечает руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян. Ранее в «Досках» от «МТС Линк» появилась возможность полного импорта проектов из зарубежного сервиса Miro: сегодня функциональность последнего для российских пользователей ограничена. Доски включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Заказчикам доступны серверная и облачная

18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

человек. «По функциональным возможностям "Мой офис Доска" схожа с такими иностранными решениями как Miro, однако принципиальное отличие заключается в том, что приложение входит в состав продукт
06.02.2025 «Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

с 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию ИТ-сервиса «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками, об этом CNews рассказали разработчики. ИТ-инструмент представляется как отечественный аналог Miro, при этом является частью системы «Яндекс 360». 6 февраля 2025 г. «Яндекс Концепт» доступен по модели on-premise т.е. классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая
18.09.2024 Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst

Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты по
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли

версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой. Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид де
21.08.2024 «МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», усовершенствовала импорт проектов из Miro в собственный сервис «МТС Линк Доски». В продукте повышена производительность импорта и добавлен поиск по проектам Miro. Шаги предприняты в связи с повышенным пользовательским спрос
16.08.2024 В России запущен сервис – аналог Miro

ментарии и проводить голосования. Кроме того, в будущем в Dion.Whiteboard можно будет перенести проекты из других сервисов. Разработчики уверены, что функциональность сможет стать эффективной заменой Miro, который в сентябре прекратит работу на территории России. «Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управле
15.08.2024 Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами

Россиянам работать по одиночке Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы дан
21.03.2024 Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис

доска Pruffme появилась на рынке три года назад как дополнение к вебинарной комнате. Но сейчас это не просто самостоятельный продукт, а то решение, которое помогает бизнесу перейти с зарубежной доски Miro. Для этого команда разработки в довольно быстрые строки сделала: импорт досок из Miro для быстрого переноса контента, коробочное решение (on-premise) для безопасности данных, управл
14.03.2024 Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь

а разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску. За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции: Импорт досок из

11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro

. Это облегчит работу методистов и руководителей — они смогут в любой момент увидеть, что сейчас проводят их коллеги. Также можно будет увидеть и все записи мероприятий. Огромная доска — альтернатива Miro Большинство крупных компаний организовывали рабочие процессы на доске Miro. Но в марте сервис объявил, что больше не принимает оплаты из России. Активные пользователи доски задаются
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд

Российский стартап заметили ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $
25.09.2012 Смартфон Sony Xperia miro появился в России

Sony Xperia miro - смартфон в классическом корпусе. От предыдущих моделей линейки новинку отличает небольшой изгиб в нижней части корпуса. Размеры Sony Xperia miro – 113 x 59,4 x 9,9 мм. Модель пред

Публикаций - 108, упоминаний - 114

Bending Spoons и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 662 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15993 26
Microsoft Corporation 25837 23
Adobe Figma 73 16
Yandex - Яндекс 9315 12
Google LLC 12758 12
SAP SE 5624 8
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 18 7
sBoard - Эсборд 7 7
Holst - Холст 10 7
9661 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5025 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5695 6
Cisco Systems 5377 6
Canva 39 6
GetPayAll 29 5
Oracle Corporation 7099 5
Microsoft Corporation - GitHub 1091 5
VK - Mail.ru Group 3611 5
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 5
Dropbox 528 5
Atlassian 158 5
Runway AI - Runway - RunwayML 24 4
Broadcom - VMware 2621 4
Apple Inc 13245 4
Intel Corporation 12855 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3145 4
Telegram Group 2973 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1361 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 483 4
ГрафТех - Графические Технологии 20 3
ElevenLabs 15 3
Ростелеком 11015 3
Amazon Inc - Amazon.com 3296 3
Meta Platforms - Facebook 4628 3
Новые облачные технологии (НОТ) 492 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 956 3
Citrix Systems 871 3
Diasoft - Диасофт 1168 3
Red Hat 1380 3
Coursera 65 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 538 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 301 3
Airbnb 102 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 3
Iconiq Capital 5 2
Четыре Лапы 18 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1801 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1280 2
eBay Inc 1642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 2
Альфа-Банк 1985 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1728 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 326 2
Эксмо-АСТ - издательство 80 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 2
Salesforce Ventures 7 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 39 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 1
Spark Capital 20 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 1
Кофемания 85 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 4 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 1
Friendly VC - Френдли ВиСи УК 1 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 95 1
DV Consulting - Алхена 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1150 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5779 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3986 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9385 37
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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