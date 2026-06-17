Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем ений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам. Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для

«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети тр нежелательного контента. Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между

В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная инфор

Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений. Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устро

Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии одъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза о

В Sigur реализована интеграция с «Макс» В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно по

Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google ). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций зна

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскры

Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений имер, цифровой рубль, заставляют компании пересматривать подход к доставке уведомлений. Если раньше уведомления воспринимались как второстепенный инструмент маркетинга, то сегодня эта система н

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте –

«ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск». «Могу с точностью

Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт» нно важно для проектов цифрового рубля. Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а п

Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» К «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре.

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей me и поддерживает управление через Алису от Яндекса. Устройство подключается к умному дому через мобильное приложение Mi Home. В нем можно отрегулировать температуру, удаленно менять режимы, получать уведомления в режиме онлайн, например, об открытой дверце или перепадах напряжения в сети. Некоторые режимы, в частности, «Умная заморозка», когда система сама адаптирует настройки под колич

«2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений й профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям

«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management м — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски. Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-пере

От контроля материалов до мгновенных уведомлений: что изменилось в «1С:ТОиР Корп» редакции 3.0.18.1 мя на подготовку к ремонтам и облегчается работа специалистов при выездном характере работы. Помимо этого, возобновлена работа push-уведомлений. Теперь при назначении заявки на ремонт соответствующее уведомление мгновенно поступает на мобильные устройства исполнителей. Функция позволяет ускорить время реакции обходчиков на неисправность и повысить дисциплину выполнения плановых работ за сче

В «Чатах» от «МТС Линк» появились чат-боты для рабочих уведомлений s сообщили представители «МТС Линк». Благодаря чат-ботам пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от других сервисов, которые они используют в работе. Например, подключить напомин

SimpleOne внедрила систему автоматических уведомлений и управления зависимостями задач в SDLC 1.5.0 рограммных продуктов SimpleOne SDLC. Версия 1.5.0 предлагает новую функциональность: автоматические уведомления о ключевых изменениях в проектах и управление зависимостями между задачами. В нов

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику 25 минут, чтобы вернуться к исходной задаче и восстановить прежний уровень концентрации. Постоянные уведомления заставляют мозг переключаться между различными видами деятельности, что снижает э

«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 г. Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением по

От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics ал «Как устроены российские медиа» сообщил, что Роскомнадзор начал направлять в редакции онлайн-СМИ уведомления о необходимости прекратить использование счетчика посещения сайтов Google Analyti

Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных пуш-уведомлений давцы, которые торгуют на «Яндекс Маркете», теперь могут самостоятельно создавать и настраивать пуш-уведомления. Партнеры смогут выбрать аудиторию, которая их получит, и посмотреть статистику п

«Диасофт» обновил продукт для автоматизации выплат и уведомлений по корпоративным действиям по реестру держателей ценных бумаг. Для информирования о корпоративных действиях продукт также позволяет: осуществлять e-mail рассылку о событиях для держателей ценных бумаг; вести протокол отправки уведомлений, в котором можно увидеть текст и получателя письма; автоматически регистрировать исходящие документы в депозитарии по каждому отправленному письму. Обновления коснулись продукта и в

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль Ключевые сложности в настройке нотификаций Сегодня уведомления стали неотъемлемой частью взаимодействия бизнеса с клиентами. От своевременной ин

«Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК ном месте. Это позволяет быть в курсе последних изменений по всем доступным модулям приложения. Все уведомления в «Центре» упорядочиваются во временные группы: сегодня, вчера, на этой неделе, в

Теперь push-уведомления от «Сбера» можно сделать менее формальными приложения «СберБанк Онлайн» на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах х контент-мейкеров легко потерять действительно важные чаты: с коллегами, родственниками, друзьями. Уведомления от блогеров, которые стали использовать каналы в Telegram для записи «видео-кругл

Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом ала им лишь около недели на перенос всей налаженной инфраструктуры в другое облако. Mikhail Nilov / Pexels Пользоваться Slack россияне больше не смогут. Возможно, другие сервисы возьмут с него пример Уведомление о приближающейся блокировке профиля Slack разослал официально. Его должны получить все российские пользователи мессенджера. «Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле

Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов легко масштабируется и позволяет подключить любого провайдера: система получает запрос на отправку уведомления и «умный» алгоритм определяет подходящего локального провайдера для его отправки.

Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу в тесной связке с сервисом уведомлений «А3_Notification» и позволяет подписать всю базу клиентов на уведомления по начислениям ЖКХ по адресу регистрации или проживания пользователя. «А3_Househo

Почему беззвучный режим стал основным для смартфонов? ый режим на смартфонах дает пользователям возможность отключить звуковые сигналы, такие как звонки, уведомления и звуки нажатия клавиш, не прибегая к полному отключению устройства. В настоящее

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно Биометрия в опасности Банк «Тинькофф» начал рассылать уведомления своим клиентам о передаче биометрических данных в государственную Единую биометри

ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качествен

«Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram попытке отправить такое письмо, DLP-система даст предупреждение – в виде автоматического почтового уведомления – о том, что передача содержащихся в письме данных может нарушить политики ИБ. Эт

В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные «Серым» SIM-картам – бой Операторы связи начали рассылать своим абонентам уведомления о необходимости проверки паспортных данных. Сообщения приходят установившим фирме

В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителям по обращениям, связанным с работой наземного городского транспорта. Теперь во время звонка на горячую линию контакт-центра «Московский транспорт» оператор, по желанию жителя

«Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint выявили более 1,6 тыс. таких писем. Как выглядит фишинг через SharePoint. Злоумышленники рассылают уведомления от имени легитимного сервиса, которые обходят спам-фильтры и не вызывают сомнений