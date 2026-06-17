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Оповещение и уведомление Notification

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.06.2026 Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем

ений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам. Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для
11.06.2026 «У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети

тр нежелательного контента. Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между

20.05.2026 В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления

ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная инфор
18.05.2026 Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных

также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений. Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устро
29.04.2026 Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии

одъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза о
27.04.2026 В Sigur реализована интеграция с «Макс»

В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно по
24.04.2026 Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google

). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций зна
10.04.2026 ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскры
01.04.2026 Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным

системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой.
26.02.2026 Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

имер, цифровой рубль, заставляют компании пересматривать подход к доставке уведомлений. Если раньше уведомления воспринимались как второстепенный инструмент маркетинга, то сегодня эта система н
03.12.2025 Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах

Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте –

07.11.2025 «ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне

В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск». «Могу с точностью
30.10.2025 Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»

нно важно для проектов цифрового рубля. Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а п
23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»

К «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре.
18.09.2025 Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

me и поддерживает управление через Алису от Яндекса. Устройство подключается к умному дому через мобильное приложение Mi Home. В нем можно отрегулировать температуру, удаленно менять режимы, получать уведомления в режиме онлайн, например, об  открытой дверце или  перепадах напряжения в сети.  Некоторые режимы, в частности, «Умная заморозка», когда система сама адаптирует настройки под колич
21.08.2025 «2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений

й профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям
19.08.2025 «Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management

м — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски. Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-пере
18.07.2025 От контроля материалов до мгновенных уведомлений: что изменилось в «1С:ТОиР Корп» редакции 3.0.18.1

мя на подготовку к ремонтам и облегчается работа специалистов при выездном характере работы. Помимо этого, возобновлена работа push-уведомлений. Теперь при назначении заявки на ремонт соответствующее уведомление мгновенно поступает на мобильные устройства исполнителей. Функция позволяет ускорить время реакции обходчиков на неисправность и повысить дисциплину выполнения плановых работ за сче
04.07.2025 В «Чатах» от «МТС Линк» появились чат-боты для рабочих уведомлений

s сообщили представители «МТС Линк». Благодаря чат-ботам пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от других сервисов, которые они используют в работе. Например, подключить напомин
21.05.2025 SimpleOne внедрила систему автоматических уведомлений и управления зависимостями задач в SDLC 1.5.0

рограммных продуктов SimpleOne SDLC. Версия 1.5.0 предлагает новую функциональность: автоматические уведомления о ключевых изменениях в проектах и управление зависимостями между задачами. В нов
05.05.2025 Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

25 минут, чтобы вернуться к исходной задаче и восстановить прежний уровень концентрации. Постоянные уведомления заставляют мозг переключаться между различными видами деятельности, что снижает э
21.03.2025 «Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ

неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 г. Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением по
10.03.2025 От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics

ал «Как устроены российские медиа» сообщил, что Роскомнадзор начал направлять в редакции онлайн-СМИ уведомления о необходимости прекратить использование счетчика посещения сайтов Google Analyti
05.03.2025 Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных пуш-уведомлений

давцы, которые торгуют на «Яндекс Маркете», теперь могут самостоятельно создавать и настраивать пуш-уведомления. Партнеры смогут выбрать аудиторию, которая их получит, и посмотреть статистику п
24.02.2025 «Диасофт» обновил продукт для автоматизации выплат и уведомлений по корпоративным действиям

по реестру держателей ценных бумаг. Для информирования о корпоративных действиях продукт также позволяет: осуществлять e-mail рассылку о событиях для держателей ценных бумаг; вести протокол отправки уведомлений, в котором можно увидеть текст и получателя письма; автоматически регистрировать исходящие документы в депозитарии по каждому отправленному письму. Обновления коснулись продукта и в
24.01.2025 Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Ключевые сложности в настройке нотификаций Сегодня уведомления стали неотъемлемой частью взаимодействия бизнеса с клиентами. От своевременной ин
20.01.2025 «Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК

ном месте. Это позволяет быть в курсе последних изменений по всем доступным модулям приложения. Все уведомления в «Центре» упорядочиваются во временные группы: сегодня, вчера, на этой неделе, в
14.01.2025 Теперь push-уведомления от «Сбера» можно сделать менее формальными

приложения «СберБанк Онлайн» на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.

04.01.2025 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

х контент-мейкеров легко потерять действительно важные чаты: с коллегами, родственниками, друзьями. Уведомления от блогеров, которые стали использовать каналы в Telegram для записи «видео-кругл
15.06.2024 Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом

ала им лишь около недели на перенос всей налаженной инфраструктуры в другое облако. Mikhail Nilov / Pexels Пользоваться Slack россияне больше не смогут. Возможно, другие сервисы возьмут с него пример Уведомление о приближающейся блокировке профиля Slack разослал официально. Его должны получить все российские пользователи мессенджера. «Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле

26.03.2024 Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов

легко масштабируется и позволяет подключить любого провайдера: система получает запрос на отправку уведомления и «умный» алгоритм определяет подходящего локального провайдера для его отправки.
01.11.2023 Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу

в тесной связке с сервисом уведомлений «А3_Notification» и позволяет подписать всю базу клиентов на уведомления по начислениям ЖКХ по адресу регистрации или проживания пользователя. «А3_Househo
29.10.2023 Почему беззвучный режим стал основным для смартфонов?

ый режим на смартфонах дает пользователям возможность отключить звуковые сигналы, такие как звонки, уведомления и звуки нажатия клавиш, не прибегая к полному отключению устройства. В настоящее

09.10.2023 Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

Биометрия в опасности Банк «Тинькофф» начал рассылать уведомления своим клиентам о передаче биометрических данных в государственную Единую биометри
04.10.2023 ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качествен
10.08.2023 «Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram

попытке отправить такое письмо, DLP-система даст предупреждение – в виде автоматического почтового уведомления – о том, что передача содержащихся в письме данных может нарушить политики ИБ. Эт
14.04.2023 В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные

«Серым» SIM-картам – бой Операторы связи начали рассылать своим абонентам уведомления о необходимости проверки паспортных данных. Сообщения приходят установившим фирме
03.04.2023 В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта

В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителям по обращениям, связанным с работой наземного городского транспорта. Теперь во время звонка на горячую линию контакт-центра «Московский транспорт» оператор, по желанию жителя
23.03.2023 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint

выявили более 1,6 тыс. таких писем. Как выглядит фишинг через SharePoint. Злоумышленники рассылают уведомления от имени легитимного сервиса, которые обходят спам-фильтры и не вызывают сомнений
10.02.2023 Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram

которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполненности контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе. Уведомление приходит в Telegram или на электронную почту и сообщ

Публикаций - 5943, упоминаний - 6747

Оповещение и уведомление и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 517
Microsoft Corporation 25775 441
Apple Inc 13154 387
Telegram Group 2940 301
Yandex - Яндекс 9215 297
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 265
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 260
9594 198
Samsung Electronics 11064 191
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 185
Meta Platforms - Facebook 4621 181
Ростелеком 10948 167
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 162
Huawei 4675 155
МегаФон 10742 149
VK - Mail.ru Group 3602 120
X Corp - Twitter 2938 118
Xiaomi - Сяоми 2231 108
Oracle Corporation 7074 98
SAP SE 5601 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 83
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 79
LG Electronics 3735 74
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 73
Softline - Софтлайн 3743 73
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 69
Intel Corporation 12811 65
Amazon Inc - Amazon.com 3277 64
IBM - International Business Machines Corp 9699 63
InfoWatch - Инфовотч 1185 63
Microsoft Corporation - GitHub 1075 60
Cisco Systems 5372 59
Sony 6739 58
Directum - Директум 1268 54
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 48
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 48
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 47
ESET - ESET Software 1161 46
Broadcom - VMware 2610 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 231
Почта России ПАО 2370 130
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 127
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 64
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 40
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 39
Альфа-Банк 1979 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 37
Visa International 1993 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 33
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 32
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 32
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 28
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 28
НСПК - Национальная система платежных карт 948 25
Россети Ленэнерго 1699 23
NanduQ - Qiwi 1013 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
Газпром ПАО 1493 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 18
Hyundai Motor Company 436 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 17
ВТБ - Почта Банк 514 16
Связной ГК 1401 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 16
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 418
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 246
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 200
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 194
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 188
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 186
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 153
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 151
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 142
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 59
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 58
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 22
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ЛДПР 116 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 6
АЮР - Ассоциация юристов России 51 6
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
ГосИнформСистемы 160 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1156
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1119
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1075
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1030
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 790
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 778
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 745
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 742
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 717
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 694
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 671
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 658
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 635
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 598
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 575
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 546
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 490
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 474
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 474
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 468
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 451
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 443
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 442
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 418
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 414
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 413
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 397
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 395
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 334
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 333
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 332
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 329
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 328
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 311
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 292
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 288
Google Android 15243 789
Apple iOS 8583 552
Microsoft Windows 16882 439
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 438
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Apple macOS 2419 106
Google YouTube - Видеохостинг 3002 102
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
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Docflow 148 5
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Связь-Экспокомм 276 4
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РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
CeBIT 614 3
Microsoft Build - конференция 39 3
CBOSS User Group 2 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Samsung Unpacked 41 2
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VMworld 29 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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