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Оповещение и уведомление Notification
- Push-уведомления - Web Push Notifications
Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете
- Служба коротких сообщений
- Электронная почта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.06.2026
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Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем
ений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам. Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для
|11.06.2026
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«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети
тр нежелательного контента. Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между
|20.05.2026
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В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления
ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная инфор
|18.05.2026
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Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных
также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений. Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устро
|29.04.2026
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Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии
одъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза о
|27.04.2026
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В Sigur реализована интеграция с «Макс»
В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно по
|24.04.2026
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Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google
). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций зна
|10.04.2026
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ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal
бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскры
|01.04.2026
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Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным
системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой.
|26.02.2026
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Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
имер, цифровой рубль, заставляют компании пересматривать подход к доставке уведомлений. Если раньше уведомления воспринимались как второстепенный инструмент маркетинга, то сегодня эта система н
|03.12.2025
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Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах
Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте –
|07.11.2025
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«ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне
В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск». «Могу с точностью
|30.10.2025
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Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»
нно важно для проектов цифрового рубля. Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а п
|23.10.2025
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Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»
К «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре.
|18.09.2025
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Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей
me и поддерживает управление через Алису от Яндекса. Устройство подключается к умному дому через мобильное приложение Mi Home. В нем можно отрегулировать температуру, удаленно менять режимы, получать уведомления в режиме онлайн, например, об открытой дверце или перепадах напряжения в сети. Некоторые режимы, в частности, «Умная заморозка», когда система сама адаптирует настройки под колич
|21.08.2025
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«2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений
й профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям
|19.08.2025
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«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management
м — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски. Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-пере
|18.07.2025
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От контроля материалов до мгновенных уведомлений: что изменилось в «1С:ТОиР Корп» редакции 3.0.18.1
мя на подготовку к ремонтам и облегчается работа специалистов при выездном характере работы. Помимо этого, возобновлена работа push-уведомлений. Теперь при назначении заявки на ремонт соответствующее уведомление мгновенно поступает на мобильные устройства исполнителей. Функция позволяет ускорить время реакции обходчиков на неисправность и повысить дисциплину выполнения плановых работ за сче
|04.07.2025
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В «Чатах» от «МТС Линк» появились чат-боты для рабочих уведомлений
s сообщили представители «МТС Линк». Благодаря чат-ботам пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от других сервисов, которые они используют в работе. Например, подключить напомин
|21.05.2025
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SimpleOne внедрила систему автоматических уведомлений и управления зависимостями задач в SDLC 1.5.0
рограммных продуктов SimpleOne SDLC. Версия 1.5.0 предлагает новую функциональность: автоматические уведомления о ключевых изменениях в проектах и управление зависимостями между задачами. В нов
|05.05.2025
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Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику
25 минут, чтобы вернуться к исходной задаче и восстановить прежний уровень концентрации. Постоянные уведомления заставляют мозг переключаться между различными видами деятельности, что снижает э
|21.03.2025
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«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ
неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 г. Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением по
|10.03.2025
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От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics
ал «Как устроены российские медиа» сообщил, что Роскомнадзор начал направлять в редакции онлайн-СМИ уведомления о необходимости прекратить использование счетчика посещения сайтов Google Analyti
|05.03.2025
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Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных пуш-уведомлений
давцы, которые торгуют на «Яндекс Маркете», теперь могут самостоятельно создавать и настраивать пуш-уведомления. Партнеры смогут выбрать аудиторию, которая их получит, и посмотреть статистику п
|24.02.2025
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«Диасофт» обновил продукт для автоматизации выплат и уведомлений по корпоративным действиям
по реестру держателей ценных бумаг. Для информирования о корпоративных действиях продукт также позволяет: осуществлять e-mail рассылку о событиях для держателей ценных бумаг; вести протокол отправки уведомлений, в котором можно увидеть текст и получателя письма; автоматически регистрировать исходящие документы в депозитарии по каждому отправленному письму. Обновления коснулись продукта и в
|24.01.2025
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Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль
Ключевые сложности в настройке нотификаций Сегодня уведомления стали неотъемлемой частью взаимодействия бизнеса с клиентами. От своевременной ин
|20.01.2025
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«Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК
ном месте. Это позволяет быть в курсе последних изменений по всем доступным модулям приложения. Все уведомления в «Центре» упорядочиваются во временные группы: сегодня, вчера, на этой неделе, в
|14.01.2025
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Теперь push-уведомления от «Сбера» можно сделать менее формальными
приложения «СберБанк Онлайн» на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.
|04.01.2025
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10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах
х контент-мейкеров легко потерять действительно важные чаты: с коллегами, родственниками, друзьями. Уведомления от блогеров, которые стали использовать каналы в Telegram для записи «видео-кругл
|15.06.2024
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Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом
ала им лишь около недели на перенос всей налаженной инфраструктуры в другое облако. Mikhail Nilov / Pexels Пользоваться Slack россияне больше не смогут. Возможно, другие сервисы возьмут с него пример Уведомление о приближающейся блокировке профиля Slack разослал официально. Его должны получить все российские пользователи мессенджера. «Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле
|26.03.2024
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Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов
легко масштабируется и позволяет подключить любого провайдера: система получает запрос на отправку уведомления и «умный» алгоритм определяет подходящего локального провайдера для его отправки.
|01.11.2023
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Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу
в тесной связке с сервисом уведомлений «А3_Notification» и позволяет подписать всю базу клиентов на уведомления по начислениям ЖКХ по адресу регистрации или проживания пользователя. «А3_Househo
|29.10.2023
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Почему беззвучный режим стал основным для смартфонов?
ый режим на смартфонах дает пользователям возможность отключить звуковые сигналы, такие как звонки, уведомления и звуки нажатия клавиш, не прибегая к полному отключению устройства. В настоящее
|09.10.2023
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Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно
Биометрия в опасности Банк «Тинькофф» начал рассылать уведомления своим клиентам о передаче биометрических данных в государственную Единую биометри
|04.10.2023
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ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS
Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качествен
|10.08.2023
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«Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram
попытке отправить такое письмо, DLP-система даст предупреждение – в виде автоматического почтового уведомления – о том, что передача содержащихся в письме данных может нарушить политики ИБ. Эт
|14.04.2023
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В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные
«Серым» SIM-картам – бой Операторы связи начали рассылать своим абонентам уведомления о необходимости проверки паспортных данных. Сообщения приходят установившим фирме
|03.04.2023
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В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта
В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителям по обращениям, связанным с работой наземного городского транспорта. Теперь во время звонка на горячую линию контакт-центра «Московский транспорт» оператор, по желанию жителя
|23.03.2023
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«Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint
выявили более 1,6 тыс. таких писем. Как выглядит фишинг через SharePoint. Злоумышленники рассылают уведомления от имени легитимного сервиса, которые обходят спам-фильтры и не вызывают сомнений
|10.02.2023
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Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram
которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполненности контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе. Уведомление приходит в Telegram или на электронную почту и сообщ
Оповещение и уведомление и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 70
|Шадаев Максут 1210 36
|Зенкин Денис 263 27
|Куртяник Надежда 441 26
|Мишустин Михаил 787 25
|Медведев Дмитрий 1665 23
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
|Дуров Павел 329 20
|Никифоров Николай 1138 18
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
|Качанов Олег 121 16
|Мельникова Анастасия 440 15
|Парфентьев Алексей 183 14
|Кулин Филипп 53 14
|Горелкин Антон 118 14
|Жаров Александр 183 13
|Артамонова Анна 183 13
|Козырев Алексей 328 13
|Григоренко Дмитрий 249 13
|Сергунина Наталья 375 12
|Лысенко Эдуард 317 12
|Хинштейн Александр 148 12
|Валяева Елизавета 72 11
|Доля Алексей 67 11
|Щеглов Петр 85 11
|Клишас Андрей 60 10
|Врацкий Андрей 175 10
|Пономарев Тарас 29 10
|Орловский Виктор 408 9
|Натрусов Артем 313 9
|Чернышенко Дмитрий 580 9
|Чугунов Никита 81 9
|Авербах Владимир 127 9
|Голованов Сергей 77 9
|Аксаков Анатолий 163 8
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 8
|Кузнецов Станислав 162 8
|Иванов Антон 98 8
|Боярский Сергей 49 8
|Скулкин Олег 80 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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