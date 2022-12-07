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07.12.2022 Отзывы о BPM-системе Битрикс24: «Ценообразование и клиентский сервис далеки от совершенства» 1
05.12.2022 Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн 1
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 1
02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex 1
02.12.2022 ОК выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов 1
01.12.2022 Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой 1
30.11.2022 На портале «Госуслуг» появился SberPay 1
28.11.2022 ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» 1
28.11.2022 RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
28.11.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «БФТ.имущество» 2
28.11.2022 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
25.11.2022 OCS объявила о начале сотрудничества с «Ростелекомом» 1
24.11.2022 Оформить дом в собственность теперь можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья 2
24.11.2022 «Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео» 1
24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1
24.11.2022 Елена Черникова -

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз

 2
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями 1
23.11.2022 Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций 1
23.11.2022 «Почта Mail.ru» распределит рассылки по специальным папкам 2
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 2
22.11.2022 Более 10 тыс. родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке 2
21.11.2022 Пермская компания создаст робота-помощника для иностранных гостей 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 3
20.11.2022 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 2
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
17.11.2022 Исследование: каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах 1
16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» 1
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России 2
15.11.2022 Андрей Баев, «Уралсиб Страхование»: От мирового лидера перешли к российскому вендору RPA и поняли, что ничего не потеряли 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
11.11.2022 Рободоставка «Почты России» теперь доступна на iPhone 1
10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка 1
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии 1
08.11.2022 Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности 1
08.11.2022 Время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в Сбербанке сократилось в 2,5 раза 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
07.11.2022 «Русский стандарт» обновил мобильный банк для iOS и Android 1

Публикаций - 2990, упоминаний - 3210
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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