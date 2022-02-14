Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления

«Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления» — возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, например, супругом или супругой, ребёнком или пожилым родственником в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

После подключения услуги на смартфон выбранного вами человека будут приходить уведомления с информацией о ваших транзакциях (время, место, сумма операции, а также баланс по карте). Это поможет лучше спланировать бюджет, защититься от импульсивных трат, сразу же отреагировать на подозрительное списание у близких людей или оперативно пополнить карту, как только на ней закончатся средства.

Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка, сказал: «Сервис только запустился, и уже более 6 тыс. человек подключились к этой услуге. Мы видим, что эта идея востребована, и надеемся, что она повысит качество управления семейным бюджетом».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Чтобы подключить услугу, необходимо набрать «Совместные уведомления» в поисковой строке приложения «Сбербанк онлайн», а затем выбрать в адресной книге человека, с которым вы будете делиться информацией по операциям, а также карту, с которой будет списываться оплата за услугу (60 руб. за каждого человека, с которым вы делитесь уведомлениями, независимо от количества карт/счетов). Получатель уведомлений при этом тоже должен быть клиентом Сбербанка. Услуга заработает, как только ваш близкий примет приглашение получать уведомления по вашей карте».

Чтобы принять приглашение от другого человека, необходимо в «Сбербанк онлайн» выбрать «Профиль» — «Настройки» — «Уведомления» — «Совместные уведомления», нажать на иконку человека, от которого пришло приглашение с подписью «Получено приглашение», после чего подключить услугу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы

Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера»

Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается

Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022