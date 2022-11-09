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Индексная книга CNews*
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Адресная книга Address Book Телефонная книга Персональный органайзер Жёлтые страницы Personal organizer Yellow Pages

Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages


09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое 1
08.09.2022 «Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении 1
01.09.2022 «Мегафон» предложил абонентам бесплатного мобильного секретаря 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
14.07.2022 Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf 1
14.07.2022 Единая корпоративная связь для бизнес-коммуникаций — «Мангомобайл» 1
22.06.2022 Москва разработала мобильное приложение для эффективной коммуникации сотрудников городских ведомств и организаций 1
14.06.2022 «Маруся» научилась звонить и писать SMS 1
17.05.2022 «Вконтакте» запустила «VK мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения 1
03.03.2022 TrueConf объявила о готовности перевести на отечественную ВКС организации размером до 1 млн пользователей 1
14.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
03.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления» в мобильном банке 1
08.01.2022 Что такое цифровое наследство в iOS и как его настроить 1
02.01.2022 10 самых страшных компьютерных вирусов всех времен 1
16.12.2021 «Алиса» научилась звонить по списку контактов 1
06.12.2021 Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM 1
25.11.2021 Россияне создали замену Microsoft Exchange Server 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
20.10.2021 Нужно ли отключать микрофон умной колонки, когда вы ей не пользуетесь 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
15.09.2021 Пользователи Tele2 сохранят файлы в облаке «Tele2 Диск» 1
26.08.2021 «Вконтакте» представила новые возможности мессенджера 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
06.07.2021 Как увеличить системный текст на смартфоне, планшете и ПК 2
29.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri 1
23.06.2021 «Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций 2
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
24.02.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей 1
12.01.2021 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 3

Публикаций - 887, упоминаний - 987

Адресная книга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 105
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 55
Apple Inc 11103 47
Google LLC 10865 46
Meta Platforms - Facebook 4332 43
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 40
Samsung Electronics 9667 25
Twitter 2686 25
Yahoo! 3687 24
VK - Mail.ru Group 3185 23
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 21
TrueConf - ТруКонф 300 21
Yandex - Яндекс 5551 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 20
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 17
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 14
IBM - International Business Machines Corp 9167 13
Intel Corporation 11624 13
Sophos 399 12
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 12
Lenovo Motorola 3502 12
Siemens AG - Siemens Group 2531 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 11
Элемент ГК - Elementec 25 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 795 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 10
АйТи 1278 10
Sony 6468 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 9
Qualcomm Technologies 1692 9
LG Electronics 3530 8
Softline - Софтлайн 2032 7
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 253 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 7
Amazon Inc - Amazon.com 2777 6
CA Technologies - Computer Associates 387 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 6
Cisco Systems 4858 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 6
Точка 3765 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 14
LinkedIn 579 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 9
Почта России ПАО 1973 7
Россети Ленэнерго 2327 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 6
Visa International 1866 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 4
eBay Inc 1595 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 3
ПСБ - Промсвязьбанк 727 3
АДВ ГК - Коммуникационная группа 32 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Мосводоканал МГУП 65 3
Ford Motor 166 3
Лесные дали - пансионат 19 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 249 2
Газпром ПАО 1144 2
Ford 396 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 334 2
Jaguar Cars 122 2
Евросеть 1396 2
Связной ГК 1327 2
ГПБ - Газпромбанк 927 2
British Airways - British Midland International 124 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
Beko 64 2
Яндекс.Такси 319 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 111 2
Альфа-Банк 1579 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 203 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 3
Правительство Москвы 1965 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 70 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Президент Российской Федерации 3492 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 128 1
Мосгортранс ГУП 94 1
Парламент Австралии - Parliament of Australia 7 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Ярославская областная Дума 4 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 154 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 179
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 137
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 116
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 115
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 107
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 99
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 93
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 87
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 82
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 71
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 67
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 46
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 43
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 42
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 41
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 41
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 32
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 32
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 440 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 31
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства - Mobile, portable devices, systems 12281 28
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3868 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 27
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 25
Microsoft Windows 10 13409 116
Google Android 12432 102
Microsoft Outlook 1272 96
Apple iOS 6722 78
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 48
Microsoft Windows 2000 12612 34
Linux OS 8153 34
Microsoft Office 3405 30
ЭОС Дело СЭД 202 30
Apple - App Store 2565 28
Apple macOS 1693 27
Apple macOS X - Rhapsody 1508 25
Apple iPad 3726 22
Microsoft Skype 1965 22
Microsoft Exchange 1326 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 22
Google Play - Google Store - Android Market 2897 21
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 19
Oracle Java - язык программирования 2751 19
Apple iPhone 6 6131 17
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 17
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 151 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 17
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 17
Microsoft Edge - браузер 1926 17
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 112 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 16
Microsoft Windows 2528 15
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 36 15
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 14
Microsoft Exchange Server 471 13
Microsoft Windows NT 815 13
Google Gmail 829 12
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 11
Google Maps - Карты Google 773 11
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 28 11
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 11
MobilityLab WorksPad 88 11
Орлик Сергей 73 11
Готальский Михаил 95 10
Зенкин Денис 262 9
Курникова Анна 26 7
Одинцов Дмитрий 96 5
Касперский Евгений 300 5
Spears Britney - Спирс Бритни 64 4
Солнцева Екатерина 40 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 4
Артамонова Анна 183 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 4
Рейман Леонид 1030 3
Вольпе Борис 85 3
Круглов Алексей 23 3
Малышев Александр 34 3
Островский Святослав 46 3
Меднов Сергей 124 3
Гудкова Дарья 11 3
Путин Владимир 2696 3
Ганин Егор 54 2
Шамолин Михаил 122 2
Макарьин Сергей 13 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
Кумпель Артем 24 2
Яппаров Тагир 82 2
Романченко Андрей 20 2
Решетин Олег 42 2
Новикова Елена 56 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Комиссаров Дмитрий 202 2
Щербакова Татьяна 13 2
Гостев Дмитрий 22 2
Алексахин Андрей 21 2
Солонин Виталий 89 2
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Клинаичев Андрей 33 2
Салов Антон 33 2
Киричек Алексей 66 2
Россия - РФ - Российская федерация 121478 156
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 43
Европа 21235 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 31
Германия - Федеративная Республика 11760 29
Франция - Французская Республика 7068 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 20
Южная Корея - Республика 6251 18
Испания - Королевство 3594 17
Япония 12847 17
Италия - Итальянская Республика 4211 16
Украина 7213 15
Азия - Азиатский регион 4633 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
Канада 4697 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 11
Индия - Республика 5035 11
Европа Восточная 2989 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 10
Бразилия - Федеративная Республика 2082 9
Америка Северная 2827 9
Китай - Тайвань 3659 9
Беларусь - Белоруссия 4165 9
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
Европа Западная 1344 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
Испания - Каталония - Барселона 715 6
Казахстан - Республика 4750 6
США - Нью-Йорк 2807 6
Ближний Восток 2636 6
Швеция - Королевство 3449 6
Португалия - Португальская Республика 874 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 5
Америка 2151 5
Израиль 2600 5
Америка Латинская 1676 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 56
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 27
Английский язык 6143 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 21
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4422 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 17
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 17
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