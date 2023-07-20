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Индексная книга (каталог) CNews*
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Адресная книга Address Book Телефонная книга Персональный органайзер Жёлтые страницы Personal organizer Yellow Pages

Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2023 Возможности современных корпоративных почтовых решений

ую книгу, включая имя, фамилию, электронный адрес, телефон, должность и другие контактные данные. В адресной книге можно искать контакты по имени, фамилии, электронному адресу или другим параме
06.07.2012 Первым трояном для iPhone и iPad стало легальное приложение

ый номер (оба значения не проверяются на правильность). Если же пользователю после этого захочется «найти друзей в телефонной книге», то его контакты будут скрытно (в приложении нет EULA - усло
21.05.2007 AT&T запустил сервис удаленной телефонной книги

Компания AT&T представила сервис удаленного хранения телефонной книги, AT&T Mobile Backup, сообщил Gizmodo.com. Специальное приложение, установленное на телефоне, будет автоматически по заданному расписанию или по запросу сохранять содержимое

01.12.2006 Премия Рунета "озеленит" "Желтые страницы"?

Получение "Премии Рунета 2006" "Эниро Рус М", контролирующей сайт www.yellowpages.ru, увеличит, по мнению ее руководства, капитализацию материнской компании, котор
02.12.2005 Yellowpages: новый конкурент Google

ефонный справочник. Обе телефонные компании долгое время занимаются справочным бизнесом и выпуском «желтых страниц» — каталогов компаний, традиционно печатающихся на страницах желтого цвет
18.07.2002 В телефонной книге - только клички

от, кто ищет Сесилию, должен смотреть на букву "Р", потому что она Rata (Крыса), Томазу надо искать в телефонной книге как Португалку, Хуаньо - как Piso, а темнокожего Диего - как Negrito (Негр
01.07.2002 Digital Life: Говорящий зуб, летающая мышь, потеющий манекен и первые жертвы среди роботов

ддерживает EMS (Enhanced Messaging Service), WAP 1.2.1 и полифонический звонок, а для каждой записи в телефонной книге имеется возможность назначить свою мелодию звонка. В регионе телефон появи

Публикаций - 1012, упоминаний - 1120

Адресная книга и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 149
Google LLC 12687 94
Apple Inc 13154 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 73
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 72
Samsung Electronics 11064 70
Meta Platforms - Facebook 4621 59
Lenovo Motorola 3566 43
VK - Mail.ru Group 3602 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Siemens AG - Siemens Group 2673 35
X Corp - Twitter 2938 34
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 34
Yandex - Яндекс 9215 32
Yahoo! 3726 31
Sony 6739 29
TrueConf - ТруКонф 453 28
МегаФон 10742 26
Telegram Group 2940 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 24
LG Electronics 3735 24
Dr.Web - Доктор Веб 1294 22
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 21
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Motorola Inc 1156 18
Cisco Systems 5372 14
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 14
AOL Inc - America Online 1883 14
Sophos - SophosLabs 436 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 13
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Microsoft - LinkedIn 699 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Евросеть 1421 9
eBay Inc 1640 8
Почта России ПАО 2370 8
Связной ГК 1401 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Visa International 1993 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Carl Zeiss AG 307 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Верный - торговая сеть 326 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 3
Завод стальной дроби 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Альфа-Банк 1979 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 3
Мосводоканал МГУП 69 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 85
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Электрокабель 13 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Татарский Интернет 4 1
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 343
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 275
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 249
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 240
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 213
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 206
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 183
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 183
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 164
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 161
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 158
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 157
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 153
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 139
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 139
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 115
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 105
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 104
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 99
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 91
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 87
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 87
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 87
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 86
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 82
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 81
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 80
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 79
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 76
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 75
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 75
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 74
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 73
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 73
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 73
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 73
Google Android 15243 199
Microsoft Windows 16882 187
Microsoft Outlook 1506 139
Apple iOS 8583 135
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 82
Linux OS 11533 76
Oracle Java - язык программирования 3469 70
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 57
Apple - App Store 3109 54
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 54
Apple macOS 2419 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 51
Microsoft Office 4170 46
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 43
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 42
Microsoft Windows 2000 8678 41
Nokia Symbian OS 1411 36
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 35
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 35
Apple iPad 4011 34
Samsung SVR-диктофон 464 34
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Apple iPhone 6 4861 27
Google - Gmail 1021 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 25
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 24
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 23
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 22
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 22
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 22
JavaScript - JS - язык программирования 1425 21
Mozilla Firefox - браузер 1951 21
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 19
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 18
EA Origin 195 18
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 18
Rakuten Viber 665 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
Ксенин Алекс 311 19
Набоков Сергей 27 14
Орлик Сергей 83 11
Готальский Михаил 95 10
Зенкин Денис 263 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Наумов Станислав 30 8
Курникова Анна 27 7
Лучицкий Андрей 16 5
Shipp Alex - Шипп Алекс 9 5
Касперский Евгений 337 5
Одинцов Дмитрий 119 5
Артамонова Анна 183 5
Малафеев Андрей 52 5
Чугунов Никита 81 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Солнцева Екатерина 62 4
Ершова Элеонора 67 4
Иодковский Станислав 104 4
Spears Britney - Спирс Бритни 65 4
Моваев Борис 4 3
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 3
Бочков Андрей 3 3
Marco Talmon - Марко Талмон 9 3
Laurie Adam - Лори Адам 6 3
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 3
Путин Владимир 3454 3
Рейман Леонид 1065 3
Круглов Алексей 30 3
Яманов Артем 9 3
Малышев Александр 39 3
Гришин Дмитрий 210 3
Островский Святослав 47 3
Вольпе Борис 92 3
Новикова Елена 105 3
Евдокимов Максим 27 3
Щеглов Петр 85 3
Меднов Сергей 124 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Попова Мария 141 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 404
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
Европа 24962 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 53
Германия - Федеративная Республика 13220 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 48
Южная Корея - Республика 7051 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Япония 13807 39
Франция - Французская Республика 8176 33
Азия - Азиатский регион 5920 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Финляндия - Финляндская Республика 3697 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 26
Украина 7928 24
Италия - Итальянская Республика 4508 23
Испания - Королевство 3839 21
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Швеция - Королевство 3781 15
Индия - Bharat 5869 15
Канада 5081 15
Казахстан - Республика 6047 13
Китай - Тайвань 4245 13
Европа Восточная 3138 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 12
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