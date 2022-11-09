Индексная книга CNews*
Адресная книга Address Book Телефонная книга Персональный органайзер Жёлтые страницы Personal organizer Yellow Pages
Публикаций - 887, упоминаний - 987
Адресная книга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлик Сергей 73 11
|Готальский Михаил 95 10
|Зенкин Денис 262 9
|Курникова Анна 26 7
|Одинцов Дмитрий 96 5
|Касперский Евгений 300 5
|Spears Britney - Спирс Бритни 64 4
|Солнцева Екатерина 40 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 896 4
|Артамонова Анна 183 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 4
|Рейман Леонид 1030 3
|Вольпе Борис 85 3
|Круглов Алексей 23 3
|Малышев Александр 34 3
|Островский Святослав 46 3
|Меднов Сергей 124 3
|Гудкова Дарья 11 3
|Путин Владимир 2696 3
|Ганин Егор 54 2
|Шамолин Михаил 122 2
|Макарьин Сергей 13 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
|Кумпель Артем 24 2
|Яппаров Тагир 82 2
|Романченко Андрей 20 2
|Решетин Олег 42 2
|Новикова Елена 56 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Комиссаров Дмитрий 202 2
|Щербакова Татьяна 13 2
|Гостев Дмитрий 22 2
|Алексахин Андрей 21 2
|Солонин Виталий 89 2
|Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Салов Антон 33 2
|Киричек Алексей 66 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.