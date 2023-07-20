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Адресная книга Address Book Телефонная книга Персональный органайзер Жёлтые страницы Personal organizer Yellow Pages
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.07.2023
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Возможности современных корпоративных почтовых решений
ую книгу, включая имя, фамилию, электронный адрес, телефон, должность и другие контактные данные. В адресной книге можно искать контакты по имени, фамилии, электронному адресу или другим параме
|06.07.2012
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Первым трояном для iPhone и iPad стало легальное приложение
ый номер (оба значения не проверяются на правильность). Если же пользователю после этого захочется «найти друзей в телефонной книге», то его контакты будут скрытно (в приложении нет EULA - усло
|21.05.2007
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AT&T запустил сервис удаленной телефонной книги
Компания AT&T представила сервис удаленного хранения телефонной книги, AT&T Mobile Backup, сообщил Gizmodo.com. Специальное приложение, установленное на телефоне, будет автоматически по заданному расписанию или по запросу сохранять содержимое
|01.12.2006
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Премия Рунета "озеленит" "Желтые страницы"?
Получение "Премии Рунета 2006" "Эниро Рус М", контролирующей сайт www.yellowpages.ru, увеличит, по мнению ее руководства, капитализацию материнской компании, котор
|02.12.2005
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Yellowpages: новый конкурент Google
ефонный справочник. Обе телефонные компании долгое время занимаются справочным бизнесом и выпуском «желтых страниц» — каталогов компаний, традиционно печатающихся на страницах желтого цвет
|18.07.2002
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В телефонной книге - только клички
от, кто ищет Сесилию, должен смотреть на букву "Р", потому что она Rata (Крыса), Томазу надо искать в телефонной книге как Португалку, Хуаньо - как Piso, а темнокожего Диего - как Negrito (Негр
|01.07.2002
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Digital Life: Говорящий зуб, летающая мышь, потеющий манекен и первые жертвы среди роботов
ддерживает EMS (Enhanced Messaging Service), WAP 1.2.1 и полифонический звонок, а для каждой записи в телефонной книге имеется возможность назначить свою мелодию звонка. В регионе телефон появи
Адресная книга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 19
|Набоков Сергей 27 14
|Орлик Сергей 83 11
|Готальский Михаил 95 10
|Зенкин Денис 263 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
|Наумов Станислав 30 8
|Курникова Анна 27 7
|Лучицкий Андрей 16 5
|Shipp Alex - Шипп Алекс 9 5
|Касперский Евгений 337 5
|Одинцов Дмитрий 119 5
|Артамонова Анна 183 5
|Малафеев Андрей 52 5
|Чугунов Никита 81 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Солнцева Екатерина 62 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Иодковский Станислав 104 4
|Spears Britney - Спирс Бритни 65 4
|Моваев Борис 4 3
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 3
|Бочков Андрей 3 3
|Marco Talmon - Марко Талмон 9 3
|Laurie Adam - Лори Адам 6 3
|Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Круглов Алексей 30 3
|Яманов Артем 9 3
|Малышев Александр 39 3
|Гришин Дмитрий 210 3
|Островский Святослав 47 3
|Вольпе Борис 92 3
|Новикова Елена 105 3
|Евдокимов Максим 27 3
|Щеглов Петр 85 3
|Меднов Сергей 124 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Попова Мария 141 3
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