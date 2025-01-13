Круглов Алексей
Круглов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12100 3
|RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
|data.ai - App Annie 85 1
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
|PayPal 654 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
|Intel Corporation 12197 1
|Xiaomi 1732 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
|Ростелеком 9700 1
|X-Com - Икс ком 137 1
|Qtech - Кьютэк 170 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Малышев Сергей 83 2
|Грааф Ирина 3 1
|Макаров Сергей 12 1
|Макин Алексей 10 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Баутин Михаил 2 1
|Митричев Петр 14 1
|Спиридонов Антон 4 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Пастухов Роман 1 1
|Хромов Сергей 23 1
|Афанасьев Олег 22 1
|data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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