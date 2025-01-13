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Круглов Алексей



13.01.2025 X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech 1
24.07.2024 Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн» 1
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга 1
01.02.2024 Приложение «СберБанк Онлайн» скачали более 10 млн раз в RuStore 1
22.11.2023 В «Сбербанк онлайн» можно создавать свои заставки с Kandinsky 3.0 1
19.10.2023 Приложение «Сбера» для инвесторов: новое название — новые возможности 1
23.08.2022 Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней 1
16.08.2022 Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн» 1
14.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления 1
03.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления» в мобильном банке 1
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
26.01.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа 1
13.04.2020 Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк 1
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
26.11.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата 1
16.07.2019 В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес» 1
15.04.2019 Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк 1
11.03.2019 Сбербанк представил поиск по приложению «Сбербанк онлайн» на базе машинного обучения 1
06.03.2019 «Сбербанк Онлайн» вошел в топ5 мобильных приложений России 1
12.07.2016 Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение для iPhone 1
05.11.2015 Банк «Открытие» ввел сервис пополнения карты «Тройка» в интернет-банке 1
17.10.2014 Мобильное приложение банка «Открытие» с авторизацией по отпечаткам пальцев стало доступно в App Store 1
07.10.2014 Банк «Открытие» создал платежное iPhone-приложение с авторизацией по отпечатку пальца 1
09.11.2000 Intel премировала россиян-лауреатов XII Международной Олимпиады учащихся по информатике 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Круглов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
data.ai - App Annie 85 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
PayPal 654 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Intel Corporation 12197 1
Xiaomi 1732 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Ростелеком 9700 1
X-Com - Икс ком 137 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 23
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 3
Сбер - СберЛогистика 63 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Сбер - Еаптека 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
Google Android - приложения и разработчики 590 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 964 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 21
Google Android 13994 10
Apple iOS 7809 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 6
Apple - App Store 2890 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 2
Apple iPhone 5 772 2
Apple Touch ID 280 2
Apple iPad 3860 2
VK RuStore 327 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Сбер - SberPortal 31 1
Apple Pay 489 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Apple 3D Touch 60 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - Сбердиск 13 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Apple iPhone 6 4862 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Сбер - Сбербанк Инкассация - Сбербанк Службы инкассации - кассово-инкассаторские услуги 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Малышев Сергей 83 2
Грааф Ирина 3 1
Макаров Сергей 12 1
Макин Алексей 10 1
Бисембаева Алина 13 1
Баутин Михаил 2 1
Митричев Петр 14 1
Спиридонов Антон 4 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Пастухов Роман 1 1
Хромов Сергей 23 1
Афанасьев Олег 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Греция - Афины 121 1
Казахстан - Республика 5525 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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