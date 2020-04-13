Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

3211

Сбербанк запустил обновленный интерфейс браузерной версии сервиса «Сбербанк онлайн». Дизайн проекта изменен полностью – теперь он адаптирован под любые диагонали экрана, а также теперь им могут пользоваться люди с ослабленным зрением. В последний раз столь же глобально «Сбербанк онлайн» обновлялся семь лет назад.

Новый дизайн

Сбербанк провел радикальный редизайн веб-версии своего сервиса «Сбербанк онлайн». Как сообщили CNews представители банка, столь кардинально внешний вид сервиса изменился впервые за семь лет.

В первую очередь Сбербанк упросил доступ к популярным возможностям своего онлайн-банка. Так, появилось специальное меню, позволяющее быстро получить доступ ко всем счетам и картам клиента банка, а на главную страницу теперь выведены специальные карточки платежей, при помощи которых пользователь сможет быстро совершить нужную ему операцию.

Обновленный «Сбербанк онлайн». Нажмите для увеличения

После модернизации веб-версия «Сбербанк онлайн» стала более адаптированной как для слабовидящих, так и незрячих клиентов Сбербанка. По словам представителей банка, внесенные изменения упростили процесс пользования личным кабинетом при помощи программ, воспроизводящих текстовую информацию с сайта голосом и упрощающих навигацию по странице. Такие программы называют «скринридерами».

Сервис «Сбербанк онлайн» существует с апреля 2008 г., но на момент запуска он носил наименование «Электронная Сберкасса» и был ориентирован на работу со сберкнижками. Спустя год, в апреле 2009 г. сервис был переименован в «Сбербанк онлайн», а пользователи получили возможность управления своими картами и счетами через личный кабинет.

Старая версия интерфейса

В ноябре 2012 г. Сбербанк обновил свой онлайн-сервис, позволив открывать в интернете металлические счета и упростив систему учета операций, на которые распространяется кумулятивный лимит.

Новые функции и адаптивность дизайна

Обновленная веб-версия «Сбербанк онлайн» научилась адаптироваться не только под слабовидящих и незрячих пользователей, но также под различные устройства. Вне зависимости от того, какой гаджет клиент использует для доступа к своему личному кабинету, его интерфейс будет отображаться корректно. Другими словами, запускать «Сбербанк онлайн» через браузер можно как с десктопа или ноутбука, так и с планшетного компьютера и даже телевизора.

Раздел «Каталог». Нажмите для увеличения

В дополнение к меню быстрого доступа к картам в «Сбербанк онлайн» появился раздел «Каталог». В нем будут собраны персонифицированные предложения как самого банка, так и его партнеров. По заверению представителей Сбербанка, эти предложения формируются индивидуально для каждого клиента.

Отдельно была переработана функция поиска. В новой версии сервиса она позволяет осуществлять поиск при помощи ключевых слов по истории совершенных операций и поставщикам услуг для платежей.

Актуальность веб-версии

По словам директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексея Круглова, большая часть клиентов Сбербанка для управления своими финансами предпочитают использовать «Сбербанк онлайн» в виде мобильного приложения. На момент публикации материала последнее глобальное обновление приложения Сбербанка для смартфонов пережило в июле 2019 г.

Как сообщал CNews, ключевое обновление «Сбербанк Онлайн» для iPhone и Android затронуло графический интерфейс приложения. На главном экране смартфона появились карточки, каждая из которых отображает различные банковские процедуры, как и в новой веб-версии. В дополнение, структура мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» получила информационные каналы для более удобного получения актуальной информации.

За последние два года Сбербанк обновил мобильную и веб-версии «Сбербанк онлайн» и свой официальный сайт

Несмотря на популярность мобильного ПО Сбербанка, аудитория браузерной версии сервиса составляла около 10 млн человек. Из них 5 млн также регулярно пользуются и «Сбербанком онлайн» для мобильных устройств.

Добавим, что редизайну «Сбербанка онлайн» предшествовала смена интерфейса основного сайта Сбербанка. Глобальное обновление, ставшее на тот момент первым за пять лет, состоялось в июне 2018 г. Основной целью разработки обновления сайта было создание более удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, который сможет обеспечить пользователям простой доступ к поиску необходимой информации, выбору и приобретению банковских продуктов и услуг.