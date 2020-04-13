Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк3211
Сбербанк запустил обновленный интерфейс браузерной версии сервиса «Сбербанк онлайн». Дизайн проекта изменен полностью – теперь он адаптирован под любые диагонали экрана, а также теперь им могут пользоваться люди с ослабленным зрением. В последний раз столь же глобально «Сбербанк онлайн» обновлялся семь лет назад.
Новый дизайн
Сбербанк провел радикальный редизайн веб-версии своего сервиса «Сбербанк онлайн». Как сообщили CNews представители банка, столь кардинально внешний вид сервиса изменился впервые за семь лет.
В первую очередь Сбербанк упросил доступ к популярным возможностям своего онлайн-банка. Так, появилось специальное меню, позволяющее быстро получить доступ ко всем счетам и картам клиента банка, а на главную страницу теперь выведены специальные карточки платежей, при помощи которых пользователь сможет быстро совершить нужную ему операцию.
После модернизации веб-версия «Сбербанк онлайн» стала более адаптированной как для слабовидящих, так и незрячих клиентов Сбербанка. По словам представителей банка, внесенные изменения упростили процесс пользования личным кабинетом при помощи программ, воспроизводящих текстовую информацию с сайта голосом и упрощающих навигацию по странице. Такие программы называют «скринридерами».
Сервис «Сбербанк онлайн» существует с апреля 2008 г., но на момент запуска он носил наименование «Электронная Сберкасса» и был ориентирован на работу со сберкнижками. Спустя год, в апреле 2009 г. сервис был переименован в «Сбербанк онлайн», а пользователи получили возможность управления своими картами и счетами через личный кабинет.
В ноябре 2012 г. Сбербанк обновил свой онлайн-сервис, позволив открывать в интернете металлические счета и упростив систему учета операций, на которые распространяется кумулятивный лимит.
Новые функции и адаптивность дизайна
Обновленная веб-версия «Сбербанк онлайн» научилась адаптироваться не только под слабовидящих и незрячих пользователей, но также под различные устройства. Вне зависимости от того, какой гаджет клиент использует для доступа к своему личному кабинету, его интерфейс будет отображаться корректно. Другими словами, запускать «Сбербанк онлайн» через браузер можно как с десктопа или ноутбука, так и с планшетного компьютера и даже телевизора.
В дополнение к меню быстрого доступа к картам в «Сбербанк онлайн» появился раздел «Каталог». В нем будут собраны персонифицированные предложения как самого банка, так и его партнеров. По заверению представителей Сбербанка, эти предложения формируются индивидуально для каждого клиента.
Отдельно была переработана функция поиска. В новой версии сервиса она позволяет осуществлять поиск при помощи ключевых слов по истории совершенных операций и поставщикам услуг для платежей.
Актуальность веб-версии
По словам директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексея Круглова, большая часть клиентов Сбербанка для управления своими финансами предпочитают использовать «Сбербанк онлайн» в виде мобильного приложения. На момент публикации материала последнее глобальное обновление приложения Сбербанка для смартфонов пережило в июле 2019 г.
Как сообщал CNews, ключевое обновление «Сбербанк Онлайн» для iPhone и Android затронуло графический интерфейс приложения. На главном экране смартфона появились карточки, каждая из которых отображает различные банковские процедуры, как и в новой веб-версии. В дополнение, структура мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» получила информационные каналы для более удобного получения актуальной информации.
Несмотря на популярность мобильного ПО Сбербанка, аудитория браузерной версии сервиса составляла около 10 млн человек. Из них 5 млн также регулярно пользуются и «Сбербанком онлайн» для мобильных устройств.
Добавим, что редизайну «Сбербанка онлайн» предшествовала смена интерфейса основного сайта Сбербанка. Глобальное обновление, ставшее на тот момент первым за пять лет, состоялось в июне 2018 г. Основной целью разработки обновления сайта было создание более удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, который сможет обеспечить пользователям простой доступ к поиску необходимой информации, выбору и приобретению банковских продуктов и услуг.