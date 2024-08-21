Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 156272
ИКТ 12221
Организации 9731
Ведомства 1437
Ассоциации 919
Технологии 3308
Системы 23742
Персоны 65505
География 2555
Статьи 1487
Пресса 1131
ИАА 666
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2457
Мероприятия 839

Телевизор Телевизионный приёмник Телеоборудование ТВ-приемник TV Receiver

Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver


21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony

2STE6600 с прошивкой Google TV, оцененный на момент выхода материала в 13 тыс. руб. Это 32-дюймовый телевизор с разрешением HD или 1366х768 пикселей. На официальном российском сайте Skyworth эт
21.08.2024 Skyworth официально пришел в Россию

оров глобального бренда и лидера китайского рынка Skyworth официально доступна на российском рынке. Телевизоры представлены на полках российских торговых площадок «Ситилинк», «Позитроника» «Хол
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

Xiaomi – она не поставляет комплектующие для производства своих ТВ в Россию с 2022 г. При этом сами телевизоры компании из российской розницы пока не исчезли – их можно приобрести как в офлайн-
30.07.2024 Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140%

Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это продажи собственных умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой», «ТВ Станций» и «ТВ Станций Про» —
25.07.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth

ащены набором технологий, снижающих нагрузку на зрение и позволяющих комфортно и безопасно смотреть телевизор. В линейке Eye Care встроены технологии антимерцания, сниженного уровня синего излу
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Ггц Размеры без подставки 122,6x71x6,9 см Масса без подставки 17,6 кг Цена От 88 300 рублей Дизайн Телевизор Hyundai H-LED55OBU7700 выполнен в строгом минималистичном дизайне — такое исполнени
09.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж телевизоров на рынке России на 58% в I полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж телевизоров на российском рынке в I полугодии 2024 г. По предварительным данным за шесть месяцев рост продаж составил +58% в денежном и +32% в количественном выражении по сравнению с аналогичны
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям

очило с начала 2024 г. ровно в два раза, со 110 тыс. в год до 220 тыс. SberDevices Россияне скупают телевизоры миллионами Всему этому есть обоснование. Скворцов сообщил изданию, что «на растуще
05.07.2024 Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео

ышками. Чтобы все работало корректно, Риис использовал специальный адаптер, отправляющий команды на телевизор по HDMI. При помощи W3 можно управлять не только контентом на экране, но и самим те
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

x 844.4 x 123 мм, 19,1 кг/ 1454,8 x 875,7 x 326 мм,19,4 кг Цена 71 900 рублей Комплектация и дизайн Телевизор поставляется с комплектом аксессуаров, в который входят: переходник AV с RCA на 3,5
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля

Большой телевизор или три мини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами,
25.06.2024 Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке»

рый улучшает изображение специально для пользователей с нарушением зрения, чтобы они могли смотреть телевизор вместе с близкими без специального оборудования. Среди технологий на базе искусстве
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России

ми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями предыдущего поколения имеют больший выбор размеро
21.06.2024 Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

IPER Media TV M5 Ultra — это универсальный медиаплеер, который хорошо справляется с задачей сделать телевизор умным, то есть дать пользователю доступ в интернет для просмотра потокового видео и
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах

ет риск, что Google введет против нее санкции и запретит устанавливать на свои выпускаемые в России телевизоры ее Android TV. Впрочем, по их мнению, компания всегда может перейти на российские

30.05.2024 «Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового

просмотру стало проще «Например, если вы закончили просмотр сериала на каком-то моменте и выключили телевизор, то завтра сможете вернуться к просмотру с того же места, не делая лишних движений»
24.05.2024 В «Ситилинке» начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL

В «Ситилинке» стартуют продажи новой серии 4К телевизоров TCL. Телевизоры серии V6B Smart TV от TCL предлагают высокое разрешение изображения 4К с поддержко
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone

перечисленное должно положительно сказаться на качестве картинки. Лучше, чем в смартфоне Свой новый телевизор TCL оснастила очень мощным процессором MediaTek MT9653. Чип проектировался специаль
26.04.2024 «Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

о 79,9 тыс. руб., за 55 дюймов – 449 евро (44,3 тыс. руб.), а самый доступный в линейке 43-дюймовый телевизор Xiaomi оценила всего в 299 евро (29,5 тыс. руб.). Различий почти нет В общей сложно
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России

ГБ – 25 тыс. руб. Размер – единственное различие Redmi A50/55/65 2025 – это, по сути, один и тот же телевизор с разницей исключительно в цене и диагонали экрана. Все другие спецификации новинок
16.04.2024 Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая

реимуществам можно отнести частоту обновления экрана 120 Гц. Спецификации процессора, встроенного в телевизор, разработчики не раскрывают, но упоминают наличие 2 ГБ оперативной памяти вкупе с н
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S

в от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагман линейки – 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки для безупречной точности детализации и
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118%

небольшим телевизорам и все больше выбирают модели с большими экранами. Практически все современные телевизоры больше не имеют рамок и представляют собой плоский экран, что позволяет более круп
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена

Больше не нужно переплачивать Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизор Max 100 2025 под своим суббрендом Redmi. Главная отличительная черта новинки – это

10.04.2024 В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG

ва и предоставляет возможность взаимодействия с ними. Например: управление умным домом или вывод на экран телевизора данных с других устройств, в том числе USB-накопителей, для просмотра фото и
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

но способствует улуч-шению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения. Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оп
05.04.2024 Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

рсальности, достигаемого эффекта погружения, широких возможностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усилив
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов

анокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стать основой для создания RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов с более качественной цветопередачей, при этом они будут дешевле, чем аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Об этом
22.03.2024 Выпущен 4К-телевизор с гигантским экраном по цене недорогого смартфона. Возможно его появление в России

, когда того требует выводимый на экран контент, например, видеоигры. Внутренняя электроника Каждый телевизор новой линейки V8H Pro 2024 имеет в наличии 3 ГБ оперативной памяти. Для смарт-ТВ эт
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками

С запада на восток В Калининградской области началась волна бегства производителей электроники. В первой половине марта 2024 г. CNews писал об уходе из региона вендора телевизоров «Телебалт», а спустя всего несколько дней его примеру проследовала компания STI Group. STI Group занимается сборкой телевизоров распространенных в России марок, включая отече
11.03.2024 Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда

Перенос производства телевизоров Контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт» (ООО «Телебалт Т»), закрывший производство в Калининградской области в 2022 г., планирует в 2024 г. зап
09.03.2024 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

ейс для просмотра веб-страниц на большом экране, позволяя пользователям серфить в сети прямо «через телевизор».  Приложение предлагает простой интерфейс с легкой навигацией и поддерживает основ
04.03.2024 Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве

ммного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», разработчики выпустили апдейт, после установки которого телевизор с заявленным разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей начинает выдавать картинку

29.02.2024 Производители телевизоров просят у властей пощады. «Российскость» их продукции не повысить, но в госзакупки очень хочется

как на них не протестировано программное обеспечение и из-за больших размеров не получится сделать телевизор действительно тонким». Импортозамещение по договоренности Опрошенные изданием экспе
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

рматы HLG, HDR 10, HDR 10+ и Dolby Vision. Благодаря технологиям HDR 10+ Adaptive и Dolby Vision IQ телевизор в режиме реального времени выбирает оптимальные настройки изображения под каждый ка
13.02.2024 Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок

диагоналей от 43 до 75 дюймов воплощает в себе многогранность и уникальность зрительского опыта. 4K-телевизоры демонстрируют интеллектуальные способности: DLED-подсветка служит для равномерной

24.01.2024 Samsung продал россиянину бракованный ТВ и отказался чинить. Россиянин отсудил трехкратную компенсацию

ограде. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Дмитрий Афанасьев купил телевизор Samsung 1 октября 2022 г, заплатив за него 40 тыс. руб., но со временем, в течение

24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

ьно способствует улучшению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения. Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оп
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung

. Компания, по словам одного из собеседников издания, выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний. По
26.12.2023 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с большим экраном. В нем много памяти

комендуемой ценой. Пока что эта серия лишена небольших по современным меркам моделей – ее открывает телевизор на 55 дюймов по диагонали стоимостью 1650 юаней или 21,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2

Публикаций - 6992, упоминаний - 12458

Телевизор и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10137 1454
Sony 6521 978
LG Electronics 3593 929
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 618
Apple Inc 11873 521
Philips 2046 502
Microsoft Corporation 24407 385
Intel Corporation 12070 363
Toshiba Corporation 2923 356
Google LLC 11613 351
Sharp Corporation 1039 323
Yandex - Яндекс 6944 203
Xiaomi 1629 203
Nvidia Corp 3403 179
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11840 170
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5663 158
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2503 153
Meta Platforms - Facebook 4417 146
Hitachi - Хитачи 1462 145
Pioneer Corporation 423 141
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8608 129
ASUS - AsusTek Computer Inc 2025 124
Huawei 3824 122
Dell EMC 5003 117
X Corp - Twitter 2837 116
Ростелеком 9463 114
HP Inc. 5658 114
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 113
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3632 106
Lenovo Motorola 3496 102
Lenovo Group 2267 102
BBK Electronics Corp 307 102
JVC Kenwood 416 98
IBM - International Business Machines Corp 9398 94
AMD - Advanced Micro Devices 4124 93
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 135 92
Canon 1387 92
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 199 88
Amazon Inc - Amazon.com 2948 83
МегаФон 8396 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2197 204
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 145
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 113
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 376 102
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6991 89
Лента - Сеть розничной торговли 2020 89
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 64
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 198 59
Россети Ленэнерго 1700 58
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1244 54
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 218 47
Hyundai Motor Company 372 45
Walt Disney Company 620 42
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 37
Эра HD - Эра ХД 54 35
Связной ГК 1363 35
Май - Майский чай - российская торговая компания 1220 33
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 27
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 27
Композит 88 27
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 575 26
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 25
Carl Zeiss AG 292 24
Sony Pictures Entertainment 140 24
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 436 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 712 23
Warner Bros. International Television Distribution 277 22
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 22
Yamaha - Ямаха 104 22
Tesla Motors 382 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 21
Grundig 40 20
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 20
eBay Inc 1613 18
Visa International 1940 18
Белый Ветер 356 17
Евросеть 1404 17
Совкомбанк Совесть 270 17
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4548 123
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11170 119
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5739 69
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5318 61
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4317 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4859 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2561 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3250 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2154 29
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2408 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1833 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2654 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2646 24
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1348 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3218 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 631 22
Судебная власть - Judicial power 2274 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2966 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1359 14
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 196 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1059 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 790 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3046 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1965 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1173 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3807 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2786 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1459 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 9
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1336 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 418 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1342 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6227 79
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 230 60
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1416 59
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 26
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 24
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 13
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 12
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 11
Linux Foundation 182 11
ЛДПР 104 10
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 9
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 9
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 633 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 8
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 7
ISF - Imaging Science Foundation 9 7
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 7
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 5
Единая Россия - Политическая партия 289 5
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 5
Greenpeace - Гринпис 128 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 708 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 91 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48005 2114
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9236 1872
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23521 1385
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6312 1326
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5891 1324
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12312 1302
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3704 1194
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23512 1169
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9826 1110
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20407 1108
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16799 1107
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14136 1061
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12311 1026
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 982
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11996 908
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3325 889
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24601 862
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13548 851
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15935 831
Контрастность 2772 790
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3942 790
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27458 777
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4614 754
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7039 621
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7324 615
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9972 612
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 946 610
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23990 601
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7243 589
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2458 570
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5985 566
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9391 556
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10604 556
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9070 521
Наушники - Headphones 3876 517
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4213 510
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13754 504
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62925 494
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5616 493
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1860 492
Google Android 13759 726
Microsoft Windows 15412 302
Google YouTube - Видеохостинг 2668 288
Apple iOS 7571 264
Apple iPhone - серия смартфонов 6973 262
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3984 230
Google Android TV 296 223
Google Play - Google Store - Android Market 3230 189
Microsoft Windows 2000 8660 187
Sony Bravia 246 183
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4919 180
Linux OS 9595 177
Apple iPad 3835 173
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 161
Microsoft Skype 2050 159
Apple iPhone 6 4861 112
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1009 111
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1810 110
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 298 106
Apple iPod 1536 106
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 104
Apple Mac - Apple Macintosh 2959 99
Philips Ambilight 100 97
VK - Mail.ru Одноклассники 1738 93
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 268 88
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 81
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 80
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 79
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 928 78
Samsung Galaxy 942 76
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 76
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1523 73
Samsung Galaxy Note 692 72
Apple - App Store 2835 71
Apple iTunes Store 1064 68
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 259 68
Microsoft Windows 7 1968 67
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 351 67
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 67
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 240 66
Наумов Максим 98 69
Ширшов Павел 76 55
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 54
Путин Владимир 3083 44
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 31
Сергеев Иван 74 28
Бровкин Дмитрий 55 26
Левашов Александр 90 25
Ксенин Алекс 311 21
Беляева Татьяна 24 20
Симонов Игорь 102 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 376 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 13
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 12
Сюй Виктор 30 12
Munster Gene - Манстер Джин 59 12
Мишустин Михаил 645 12
Щеголев Игорь 697 11
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 11
Скляр Геннадий 32 11
Малафеев Андрей 51 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 304 10
Рейман Леонид 1044 10
Речменский Игорь 20 10
Муравьев Олег 28 10
Жигарев Сергей 16 10
Воронецкий Эдуард 46 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 10
Кусков Денис 221 9
Гуськов Антон 38 9
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 9
Овсянников Денис 23 9
Медведев Дмитрий 1648 9
Лебедев Артемий 98 9
Гуцериев Михаил 111 9
Кулаковский Дмитрий 67 9
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер 25 8
Платонова Оксана 14 8
Круглов Константин 28 8
Мишин Глеб 70 8
Россия - РФ - Российская федерация 139552 2724
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51614 1162
Япония 13211 927
Европа 21615 703
Южная Корея - Республика 6569 655
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16610 652
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42198 574
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14078 472
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13248 265
Германия - Федеративная Республика 12572 245
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16960 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13985 214
Солнце - звезда Солнечной системы 5100 182
Китай - Тайвань 3921 179
Азия - Азиатский регион 5406 169
Франция - Французская Республика 7772 147
Индия - Bharat 5361 129
Америка Северная - Североамериканский регион 3308 121
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7198 108
Земля - планета Солнечной системы 10291 105
Беларусь - Белоруссия 5518 103
Нидерланды 3478 98
Италия - Итальянская Республика 4324 92
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 786 91
США - Калифорния 4581 83
Америка - Американский регион 2124 79
Германия - Берлин 708 78
Украина 7530 76
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2832 76
Канада 4842 74
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 72
Финляндия - Финляндская Республика 3577 69
США - Нью-Йорк 3082 69
Африка - Африканский регион 3427 69
Казахстан - Республика 5429 69
Европа Восточная 3062 66
Испания - Королевство 3692 62
Европа Западная 1479 62
Швеция - Королевство 3605 59
Ближний Восток 2898 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5318 932
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23302 713
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2824 466
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46789 431
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5556 394
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10757 384
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49508 375
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13491 356
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28007 291
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4774 290
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17778 270
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4724 242
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15919 219
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9699 215
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2518 204
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1238 192
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3852 182
Английский язык 6488 179
Ergonomics - Эргономика 1573 160
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4888 160
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7368 156
Абонентская база - Абонентская плата 5790 150
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8307 138
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6593 124
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4594 122
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6751 115
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3888 115
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5775 110
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9460 108
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1342 104
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4551 104
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5691 102
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4790 99
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7813 98
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3630 97
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2983 95
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2663 94
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12880 93
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10653 92
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2040 89
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5879 254
CNews - ZOOM.CNews 1845 225
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11170 160
DigiTimes - Издание 1309 93
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 469 79
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 66
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 58
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 53
Engadget - Блог о технологиях 422 49
Bloomberg 1236 48
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 47
Коммерсантъ - Издательский дом 1729 46
AP - Associated Press 2003 41
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 32
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 30
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 26
CNET Networks - CNET News 1642 24
NYT - The New York Times 1021 23
Стрим-ТВ - телекомпания 157 22
The Verge - Издание 540 22
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 21
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 19
NE Asia Online 313 19
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 19
Forbes - Форбс 752 18
AppleInsider 395 17
GizmoChina 127 17
FT - Financial Times 1205 17
TechRadar 90 16
Ведомости 905 16
Wikipedia - Википедия 473 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 612 15
23ABC News 170 15
New Scientist 1448 15
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 14
Times 614 14
The Register - The Register Hardware 1500 14
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 14
NBC News 181 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 894 13
NPD DisplaySearch 284 181
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7924 152
IHS iSuppli 397 79
IDC - International Data Corporation 4895 75
Gartner - Гартнер 3533 54
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 40
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3042 22
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 21
ITResearch 118 18
Forrester Research 820 16
TrendForce 108 14
Strategy Analytics 284 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 11
Counterpoint Research 84 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 9
NPD Group 140 8
In-Stat 115 8
Nikkei Market Access (NMA) 53 8
eMarketer 203 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 212 7
ABI Research 233 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 123 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 6
Juniper Research 517 6
WitsView Technology Coperation 7 6
Рустелеком ТК 303 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 109 6
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 5
Consumer Reports 38 5
Gartner - Dataquest 347 4
IMS Research 31 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 4
TeleGeography Research 40 4
IHS Infonetics Research 102 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 4
In-Stat/MDR 70 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 25
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 796 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 586 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 9
РАН - Российская академия наук 1818 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 949 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 233 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1463 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 6
Columbia University - Колумбийский университет 154 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 866 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 515 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 416 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 4
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 142 4
Keio University - Университет Кэйо 12 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
Samsung IT Школа 11 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 122 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 228 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 134 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 149 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 173
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 123
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 87
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1194 54
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 54
CeBIT 611 43
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2353 39
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 26
День молодёжи - 27 июня 851 25
Intel Developer Forum - IDF 276 22
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 13
CEATEC 45 12
Samsung Forum 14 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 10
CSTB Telecom & Media 58 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 6
ISE - Integrated Systems Europe 46 6
Международный женский день - 8 марта 322 6
Фотофорум 48 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
Red Dot Design Award 55 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 5
FPD International 17 5
Связь-Экспокомм 113 5
ИгроМир 119 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1041 4
ИнфоКом 94 3
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 3
iF Design Awards 25 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
CNews AWARDS - награда 474 2
GITEX Technology - международная выставка 35 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Black Hat - Конференция 78 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1309883, в очереди разбора - 787715.
Создано именных указателей - 156272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS