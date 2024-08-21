Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver

В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 2STE6600 с прошивкой Google TV, оцененный на момент выхода материала в 13 тыс. руб. Это 32-дюймовый телевизор с разрешением HD или 1366х768 пикселей. На официальном российском сайте Skyworth эт

Skyworth официально пришел в Россию оров глобального бренда и лидера китайского рынка Skyworth официально доступна на российском рынке. Телевизоры представлены на полках российских торговых площадок «Ситилинк», «Позитроника» «Хол

Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия Xiaomi – она не поставляет комплектующие для производства своих ТВ в Россию с 2022 г. При этом сами телевизоры компании из российской розницы пока не исчезли – их можно приобрести как в офлайн-

Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140% Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это продажи собственных умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой», «ТВ Станций» и «ТВ Станций Про» —

В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth ащены набором технологий, снижающих нагрузку на зрение и позволяющих комфортно и безопасно смотреть телевизор. В линейке Eye Care встроены технологии антимерцания, сниженного уровня синего излу

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж телевизоров на рынке России на 58% в I полугодии Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж телевизоров на российском рынке в I полугодии 2024 г. По предварительным данным за шесть месяцев рост продаж составил +58% в денежном и +32% в количественном выражении по сравнению с аналогичны

В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям очило с начала 2024 г. ровно в два раза, со 110 тыс. в год до 220 тыс. SberDevices Россияне скупают телевизоры миллионами Всему этому есть обоснование. Скворцов сообщил изданию, что «на растуще

Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео ышками. Чтобы все работало корректно, Риис использовал специальный адаптер, отправляющий команды на телевизор по HDMI. При помощи W3 можно управлять не только контентом на экране, но и самим те

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи x 844.4 x 123 мм, 19,1 кг/ 1454,8 x 875,7 x 326 мм,19,4 кг Цена 71 900 рублей Комплектация и дизайн Телевизор поставляется с комплектом аксессуаров, в который входят: переходник AV с RCA на 3,5

Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля Большой телевизор или три мини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами,

Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке» рый улучшает изображение специально для пользователей с нарушением зрения, чтобы они могли смотреть телевизор вместе с близкими без специального оборудования. Среди технологий на базе искусстве

Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России ми моделями N-серии. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Hisense E7N и E7N Pro – это QLED-телевизоры, которые по сравнению с моделями предыдущего поколения имеют больший выбор размеро

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным IPER Media TV M5 Ultra — это универсальный медиаплеер, который хорошо справляется с задачей сделать телевизор умным, то есть дать пользователю доступ в интернет для просмотра потокового видео и

Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах ет риск, что Google введет против нее санкции и запретит устанавливать на свои выпускаемые в России телевизоры ее Android TV. Впрочем, по их мнению, компания всегда может перейти на российские

«Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового просмотру стало проще «Например, если вы закончили просмотр сериала на каком-то моменте и выключили телевизор, то завтра сможете вернуться к просмотру с того же места, не делая лишних движений»

В «Ситилинке» начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL В «Ситилинке» стартуют продажи новой серии 4К телевизоров TCL. Телевизоры серии V6B Smart TV от TCL предлагают высокое разрешение изображения 4К с поддержко

По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone перечисленное должно положительно сказаться на качестве картинки. Лучше, чем в смартфоне Свой новый телевизор TCL оснастила очень мощным процессором MediaTek MT9653. Чип проектировался специаль

«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России о 79,9 тыс. руб., за 55 дюймов – 449 евро (44,3 тыс. руб.), а самый доступный в линейке 43-дюймовый телевизор Xiaomi оценила всего в 299 евро (29,5 тыс. руб.). Различий почти нет В общей сложно

Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России ГБ – 25 тыс. руб. Размер – единственное различие Redmi A50/55/65 2025 – это, по сути, один и тот же телевизор с разницей исключительно в цене и диагонали экрана. Все другие спецификации новинок

Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая реимуществам можно отнести частоту обновления экрана 120 Гц. Спецификации процессора, встроенного в телевизор, разработчики не раскрывают, но упоминают наличие 2 ГБ оперативной памяти вкупе с н

На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S в от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагман линейки – 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки для безупречной точности детализации и

«М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% небольшим телевизорам и все больше выбирают модели с большими экранами. Практически все современные телевизоры больше не имеют рамок и представляют собой плоский экран, что позволяет более круп

Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена Больше не нужно переплачивать Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизор Max 100 2025 под своим суббрендом Redmi. Главная отличительная черта новинки – это

В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG ва и предоставляет возможность взаимодействия с ними. Например: управление умным домом или вывод на экран телевизора данных с других устройств, в том числе USB-накопителей, для просмотра фото и

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro но способствует улуч-шению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения. Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оп

Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A рсальности, достигаемого эффекта погружения, широких возможностей совместимости и изящного дизайна. Телевизоры и звуковые панели Toshiba оптимально взаимодействуют и всецело раскрывают и усилив

В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов анокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стать основой для создания RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов с более качественной цветопередачей, при этом они будут дешевле, чем аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces. Об этом

Выпущен 4К-телевизор с гигантским экраном по цене недорогого смартфона. Возможно его появление в России , когда того требует выводимый на экран контент, например, видеоигры. Внутренняя электроника Каждый телевизор новой линейки V8H Pro 2024 имеет в наличии 3 ГБ оперативной памяти. Для смарт-ТВ эт

Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками С запада на восток В Калининградской области началась волна бегства производителей электроники. В первой половине марта 2024 г. CNews писал об уходе из региона вендора телевизоров «Телебалт», а спустя всего несколько дней его примеру проследовала компания STI Group. STI Group занимается сборкой телевизоров распространенных в России марок, включая отече

Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда Перенос производства телевизоров Контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт» (ООО «Телебалт Т»), закрывший производство в Калининградской области в 2022 г., планирует в 2024 г. зап

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV ейс для просмотра веб-страниц на большом экране, позволяя пользователям серфить в сети прямо «через телевизор». Приложение предлагает простой интерфейс с легкой навигацией и поддерживает основ

Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве ммного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», разработчики выпустили апдейт, после установки которого телевизор с заявленным разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей начинает выдавать картинку

Производители телевизоров просят у властей пощады. «Российскость» их продукции не повысить, но в госзакупки очень хочется как на них не протестировано программное обеспечение и из-за больших размеров не получится сделать телевизор действительно тонким». Импортозамещение по договоренности Опрошенные изданием экспе

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный рматы HLG, HDR 10, HDR 10+ и Dolby Vision. Благодаря технологиям HDR 10+ Adaptive и Dolby Vision IQ телевизор в режиме реального времени выбирает оптимальные настройки изображения под каждый ка

Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок диагоналей от 43 до 75 дюймов воплощает в себе многогранность и уникальность зрительского опыта. 4K-телевизоры демонстрируют интеллектуальные способности: DLED-подсветка служит для равномерной

Samsung продал россиянину бракованный ТВ и отказался чинить. Россиянин отсудил трехкратную компенсацию ограде. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Дмитрий Афанасьев купил телевизор Samsung 1 октября 2022 г, заплатив за него 40 тыс. руб., но со временем, в течение

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro ьно способствует улучшению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения. Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оп

Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung . Компания, по словам одного из собеседников издания, выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний. По