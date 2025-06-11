Россиянам телевизоры не нужны. В стране грандиозный обвал продаж ТВ, очень сильно не повезло Xiaomi. Опрос

Россияне стали в значительной степени меньше покупать телевизоры – рынок обвалился на 12% всего за год. Хуже всех дела с отгрузками обстоят у LG, а также у Xiaomi, не смотря на всероссийскую любовь к этому производителю. Российские бренды, напротив, стремительно набирают популярность, хотя и не все. Но они вынуждены торговать себе в убыток.

Телевидение не в моде

В России зафиксирован обвал рынка телевизоров – по всей стране россияне массово отказываются от покупки новых смарт-ТВ. Как пишет «Коммерсант», в натуральном выражении по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 30 марта) рынок сократился на 12% год к году – за отчетный период было реализовано лишь 1,8 млн устройств.

В деньгах рынок тоже сжался, но не так ощутимо – на 4% или до 56,6 млрд руб. Но, что еще важнее, россияне стали гораздо активнее поддерживать отечественного производителя – продажи телевизоров «Яндекса» и Сбербанка взлетели, тогда как иностранные производители, в том числе и китайские, стремительно теряют долю рынка.

По результатам всего 2025 г. собеседники издания прогнозируют сокращение российского рынка ТВ на 15% в натуральном выражении в сравнении с показателями 2024 г.

Зачем нам Xiaomi

Даже узнаваемость и популярность зарубежных брендов не смогли повлиять на желание россиян приобрести именно их смарт-ТВ. По данным «Коммерсанта», Xiaomi, смартфоны, фитнес-трекеры и другие устройства которой пользуются очень высоким спросом в России, оказалась в числе лидеров по темпам падения продаж телевизоров в России.

Jonas Leupe / Unsplash Тратить деньги на телевизор россияне хотят все меньше

В I квартале 2025 г. доля Xiaomi на российском рынке ТВ упала на 13% год к году, даже сильнее, нежели у Samsung, которая потеряла лишь 8%. Но Samsung, как известно, поддержала российские санкции и ушла из России в марте 2022 г., в отличие от Xiaomi, которая ограничилась лишь сокращением своего импорта в Россию вдвое.

Xiaomi занимает второе место по объемам падения доли рынка в натуральном выражении, а Samsung – третье. Лидером же стала корейская LG, которая, как и Samsung, поддерживает антироссийские санкции, хотя и постепенно готовится к своему возвращению в страну. Ее доля рухнула на 30%, отметили источники «Коммерсанта».

Китайское или российское

Среди растущих брендов ТВ собеседники издания назвали Sber (принадлежит Сбербанку, выпускает ТВ с марта 2022 г., рост 58% год к году) и TCL (китайская компания, рост 57%). «Рост спроса на отечественные телевизоры связан с активным продвижением брендов "Яндекс" и Sber, эти производители в первую очередь продвигают экосистемы, соответственно "Алису" и "Салют"», – отметили они.

Согласно статистике «М.Видео-Эльдорадо», Сбербанк и «Яндекс» (развивает собственную линейку ТВ с октября 2022 г.) в I квартале 2025 г. увеличили продажи в 1,6 раза в денежном эквиваленте. «Sber вошел в топ-5 брендов по количеству проданных устройств, а "Яндекс" показал темпы роста выше рыночных – на 32% в штуках и на 55% в деньгах, у Sber прирост на 20% и 58% соответственно», – сказали изданию представители ритейлера.

Впрочем, суммарная статистика говорит пока не в пользу российских брендов, так как именно сегмент отечественных ТВ показал за отчетный период наибольшие темпы сокращения. Он упал на 20% в штуках и на 11% в деньгах, да и в целом общая доля российских телевизоров, составлявшая в первой четверти 2024 г. 44,4% в штуках и 23,9% в деньгах, рухнула до 39,9% и 22,1% соответственно.

В «Яндексе» указали изданию на причины роста продаж телевизоров компании, связав его с выпуском новых моделей в 2024 г. В компании SberDevices (отвечает за разработку устройств Sber) считают, что росту продаж ТВ Сбербанка способствовало «расширение каналов дистрибуции».

Нет спроса – нет производства

Падение спроса на телевизоры напрямую отразилось на российских производителях ТВ, притом столь же негативно. «Из-за сокращения спроса мы были вынуждены сократить объем производства телевизоров в 2025 г. на 25%, – сказал «Коммерсанту» директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. – Однако при снижении ключевой ставки ситуация может измениться».

По словам Скворцова, в настоящее время и Сбербанк, и «Яндекс» продают телевизоры себе в убыток, лишь бы избежать роста цен. Но он полагает, что эти и другие меры не уберегут рынок от масштабного падения продаж по итогам 2025 г. – по его прогнозам, спрос на ТВ упадет на 25% год к году.

Российские производители телевизоров жалуются в первую очередь на ключевую ставку Центробанка, которая с октября 2024 г. держалась на исторически высокой отметке 21% и лишь в июне 2025 г. была снижена до 20%. Чем выше ключевая ставка, тем выше и ставки по кредитам для бизнеса и физлиц.

Улучшений в краткосрочной перспективе вендоры и дистрибьюторы не ожидают. «Скорее всего, во II квартале (2025 г. – прим. CNews) спад сохранится, так как к текущим условиям добавится сезон низких продаж: в этот период у потребителей меняются приоритеты – они уезжают в отпуска и т. д.», – сказал изданию директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. Он считает, что на российских производителей ТВ давит не только ставка Центробанка – им также мешают различные финансово-логистические проблемы.

Глава департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина добавила, что в настоящее время в России больше нет производителей с локализованным производством. Она сообщила изданию, что компания «Квант» остановила выпуск отечественных ТВ, а ей на смену никто не пришел.

В апреле 2025 г. CNews писал, что в России было полностью остановлено производство единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis) по причине крайне низкого спроса. Оно велось на заводе «Квант» в Воронеже. Он оказался не востребован даже в госзакупках – здесь доминируют телевизоры иностранных брендов, притом настолько, что власти намерены полностью запретить госзакупки ТВ зарубежных производителей.



