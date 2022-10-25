«Яндекс» выпустил свои первые смарт-ТВ

В начале ноября 2022 г. в российских сетях и интернет-магазинах появятся умные ТВ «Яндекса» с «Алисой» и прошивкой «Яндекс-ТВ». В продажу поступят две модели на 43 и 50 дюймов, а к лету 2023 г. «Яндекс» выпустит еще четыре телевизора.

Умные телевизоры «Яндекса»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил об открытии линейки смарт-ТВ, которые будет продавать под собственным брендом. Каждый такой телевизор поставляется с фирменной программной платформой «Яндекс ТВ» и комплектуется голосовым помощником «Алиса».

На первом этапе «Яндекс» выпустит два телевизора – с экранами на 43 и 50 дюймов по диагонали. Как рассказали CNews представители компании, в продажу они поступят 8 ноября 2022 г.

На вопрос CNews о сетях, в которых можно будет купить новые ТВ, в «Яндексе» ответили, что на первом этапе обе модели появятся в ассортименте интернет-магазинов «Яндекс маркет», Wildberries и «Озон», а также в магазинах «М.видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарк» «В дальнейшем дистрибьюция будет расширяться», – сообщили CNews в «Яндексе».

Разработчики постарались свести толщину рамок экрана к минимуму

Стоимость телевизоров в компании уточнять не стали, отметив, что обозначат ее ближе к старту продаж, и что она будет «в рынке». В первой половине 2023 г. к двум имеющимся смарт-ТВ «Яндекса» добавятся еще четыре. Подробности о них не раскрываются.

На пути к импортозамещению

Превратить смарт-ТВ из идеи в реальность «Яндексу» помог Китай. В компании сообщили CNews, что именно в этой стране была собрана вся первая партия телевизоров.

«Яндекс» держит в секрете название компаний, занимающихся сборкой его ТВ «У нас несколько партнеров по сборке телевизоров, их мы не раскрываем», – заявили CNews представители компании.

В дополнение к настольному монтажу доступен еще и настенный

В ближайшем будущем «Яндекс» намерен отказаться от услуг китайских партнеров в части сборки смарт-ТВ и наладить весь процесс на территории России. Однако пока неясно, кто будет поставлять комплектующие, включая матрицы – российские компании или, опять же, китайские.

Таинственные смарт-ТВ

К моменту выхода материала «Яндекс» держал в тайне почти все спецификации своих новых смарт-ТВ. Официально было известно лишь о диагоналях экранов (43 и 50 дюймов) и о контрастности на уровне 5000:1. «Подробный список технических характеристик появится к старту продаж в начале ноября», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Редакции CNews удалось выяснить, что старшая 50-дюймовая модель обладает поддержкой разрешения Ultra HD или 4К (3840х2160 пикселей). Также в ней заявлено наличие технологий Dolby Audio.

Все интерфейсы расположены сзади

Список интерфейсов 50-дюймового ТВ включает, помимо прочего, слот CI, три HDMI, Ethernet, вход для антенны и два порта USB 2.0 для внешней периферии.

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Комплект поставки включает съемный кабель питания, пульт управления и съемные же ножки для настольного монтажа. Телевизор при желании можно повесить на стену.

Программная составляющая

«Железом» умных телевизоров «Яндекса» управляет фирменная прошивка «Яндекс ТВ», – рассказали CNews в компании. Премьера платформы состоялась в апреле 2020 г., и поначалу она устанавливалась на телевизоры сторонних производителей.

В новой версии программной оболочки есть встроенный ассистент «Алиса», позволяющий управлять ТВ при помощи голосовых команд. При помощи помощника можно включать и выключать телевизор, искать фильмы и сериалы к просмотру, а также информацию об актерах и другие сведения в интернете.

Телевизоры могут работать в паре с умными колонками линейки «Яндекс станция», включая второе поколение оригинальной «Станции», вышедшее в мае 2022 г.

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В основе «Яндекс ТВ» лежит ОС Google Android. Используется открытая ее версия – Android Open Source Project.