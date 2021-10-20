Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Станция
умная колонка с голосовым помощником Алисой
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Публикаций - 42, упоминаний - 54
Яндекс.Станция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|КиноПоиск - Портал о кино 118 6
|CNews - ZOOM.CNews 1109 2
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Эхо Москвы - радиостанция 50 1
|Авторадио 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru