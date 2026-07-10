Число обладателей двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло за год в 1,5 раза щая аудитория владельцев умных колонок «Яндекса» за последние 12 месяцев прибавила 32%. Настраивая «Яндекс Станции», люди сами решают, как назвать дом или комнату, в которой хотят ее установить

Большое обновление Станции «Дуо Макс» — звонки через «Телемост», умный дом на экране и другие обновления нение восстановится, качество звучания автоматически вернётся к прежнему уровню. Большое обновление Станции «Дуо Макс» На Станции «Дуо Макс» теперь можно поговорить с близкими или подклю

Более миллиона станций с «Алисой» проданы в Казахстане С момента запуска умных колонок с ИИ-ассистентом «Алисой» в стране пользователи приобрели и начали использовать уже более одного миллиона устройств. По оценке Yandex Qazaqstan, сегодня станции с «Алисой» есть в каждом шестом домохозяйстве Казахстана. В пятерку лидеров по числу Станций вошли Алматы, Астана, Караганда, Павлодар и Актобе. С 2019 г. «Алиса» помогает казахстанцам

Декабрьское обновление «Алисы» и умных устройств привет для близких Придумали способ добавить немного магии в новогодние подарки. Если вы покупаете «Яндекс Станцию» в подарок, его можно сделать более персональным и запоминающимся. При первом

В «М.видео» стартуют продажи «Яндекс Станции 3» » – 50 Вт, а LED-дисплей на передней панели наследует яркость и анимации, доступные на флагманской «Станции Макс». Эмбиент-подсветка предлагает 16 млн цветов и множество готовых световых режимо

Первая «Яндекс Станция» станет экспонатом в Московском музее дизайна в Новой Третьяковке Коллекцию Московского музея дизайна пополнила оригинальная «Яндекс Станция» первого поколения. Устройство символизирует начало эпохи «Алисы» и веху промышленного дизайна — абсолютно новую для своего времени категорию домашней электроники под управлением

«Яндекс Станция Мини 3 Про» поступила в продажу — новая колонка станет самым доступным решением для управления умным домом «Станция Мини 3 Про» первой среди компактных колонок получила технологии, ранее доступные толь

«Яндекс» выпустил самую дешевую умную колонку с «Алисой». Опрос интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о появлении в российской рознице новой версии умной колонки «Станция Лайт 2». В ней нет встроенных часов, что позволило снизить ее стоимость и сделать ее

В продажу поступила «Станция Лайт» 2 без часов — новая умная колонка по доступной цене гаджет для ребенка. Стоимость новинки — 5490 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Станция Лайт» 2 без часов представлена в двух новых цветах — фиолетовом и зеленом. Дизайн так

МТС представила возможность подключать к «Яндекс Станциям» отдельный номер телефона м с Алисой». «В 2024 г. мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через «Яндекс Станцию». И мы видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложнос

«Яндекс» превратил свою самую продвинутую смарт-колонку в мини-телевизор. Внедрена россыпь новых функций операционная система, которая специально заточена для "Станций” с экраном, например "ТВ Станций", "Станции Макс" с HDMI, и теперь "Станции Дуо Макс". Оболочка специально усовершенствована кома

Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс» е. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый интерфейс и многозадачность Главный экран «Станции Дуо Макс» теперь можно настраивать под себя: добавлять и убирать виджеты приложений,

МТС запустила тариф для звонков с умных устройств Об этом CNews сообщили представители МТС. Ранее МТС совместно с «Яндексом» запустила звонки через «Яндекс Станцию». Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо подключит

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж «Яндекс Станции Стрит» «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о том, что новая «Яндекс Станция Стрит» появилась в продаже сети ритейлера 27 мая по цене 14 490 руб. Об этом C

«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж «Яндекс Станции Стрит» «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о том, что новая «Яндекс Станция Стрит» появится в продаже в сети ритейлера 27 мая 2025 г. по цене 14 490 руб.

Первая портативная «Станция» с «Алисой», «Яндекс Станция Стрит», поступила в продажу Умная колонка «Яндекс Станция Стрит» стала доступна для покупки. Это первая на российском рынке портативная «Станция» с ИИ-ассистентом, которая может полноценно работать за пределами дома, а также оснащена за

«Яндекс» выпустил уникальную неубиваемую колонку, которой нет ни у кого. Внутри совершенно новая навороченная «Алиса» их, отвечать на вопросы по тексту и пр. Про, но не макс Еще одной новинкой «Яндекса» стала колонка «Станция Мини 3 Про». Это улучшенная и увеличенная в размерах модификация колонки «Станция

Портативный аккумулятор для станции «Лайт 2», обновления «Дуо Макс» и многое другое вы хотите получать. Спросите Алису «Какая погода?» и она сообщит именно те данные, которые вы выбрали. Возможность доступна на всех станциях и ТВ станциях. В декабре будет большое обновление станции «Дуо Макс», но в ноябре уже появилось кое-что новое. Теперь на экране станции отображается дата и день недели. Главный экран стал более информативным и не даст забыть, какой сегодня день. Команд

«Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос Мини-тройка колонок Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г. «Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой «Яндекс Станции Мини 3» овый оттенок наверняка привлечет внимание молодой аудитории, добавляя яркий акцент в пространство. «Станция Мини 3» поддерживает управление умным домом через Wi-Fi, включая устройства, совмести

«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения «Яндекс» выпустил «Станцию Мини 3» — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и «Алисой» с нейросетью Ya

Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин ге. Пользователи могут сдать в trade-in «Станцию» и «Станцию Лайт» первого поколения, «Станцию 2», «Станцию Мини», «Станцию Миди» и «Станцию Макс» (без модуля Zigbee). Взамен можно купить новую

Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера ызовы приходят одновременно на телефон и на умную колонку. Преимущество функции состоит в том, что «Яндекс Станция» всегда на месте и на связи, ее проще услышать — звонить и принимать вызовы с

Станция «Дуо Макс» получила масштабное обновление Станция «Дуо Макс» получила большое обновление, которое принесло множество долгожданных функций, а также исправление известных ошибок. Уже сегодня пользователям стали доступны новые приложения, обновлен

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт» на аппаратном уровне. Обесточить все микрофоны можно нажатием кнопки – подсветка станет красной, и «Станция Лайт» перестанет воспринимать любые звуки. Для повторного включения микрофонов достат

Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета «Станция Лайт», версия 2.0 Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой у

«Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс» иска и просмотра видео расширились. Благодаря новой операционной системе эти функции появились и в «Станции Макс» — это ожидаемый запуск, о котором просили пользователи. В новом расширенном кат

«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X ддержкой протокола Zigbee). Об этом в середине августа 2024 г. говориться в пресс-релизе компании. «Станции Макс» - это умная колонка от «Яндекс», предназначенная для прослушивания музыки в выс

«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой» у на станции с того места, где закончили слушать ее в приложении, и наоборот; появился режим бесшовного перехода между треками при воспроизведении музыки. А еще серьезное обновление получила станция «Дуо Макс»: изменился дизайн клавиатуры и экрана погоды; добавились быстрые команды; LED-реакции стали разнообразнее; появилось голосовое управление YouTube; улучшили работу с плейлистами; добав

Перед Новым годом пользователи купили больше миллиона «Яндекс Станций» ws сообщили представители «Яндекса». Среди новогодних подарков были не только хорошо знакомые всем «Станция 2», «Макс» и «Мини», но и совсем новые устройства — «Станция Миди» и «Дуо Макс», перв

Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном «Яндекс» начал принимать предзаказы на «Станцию дуо макс» — первую умную колонку компании, оснащенную экраном и камерой. Новое устрой

«Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок нтом «Алисой». Актуальный модельный ряд состоит из «Станции лайт», «Станции мини», «Станции миди», «Станции макс», «Станции дуо макс», «ТВ станции» и «ТВ станции про». С их помощью можно слушат

«Яндекс станции» с платной подпиской стали транслировать рекламу, «которую невозможно отключить». Пользователи грозятся продать колонки ьная полноразмерная «Станция», «Станция 2», «Станция макс», а также несколько компактных колонок – «Станция мини» и «Станция лайт». 9 ноября 2023 г. стало известно, что в середине ноября 2023 г

«ТВ станции» с «Алисой» теперь можно купить в Белоруссии «ТВ станции» и «ТВ станции про» — телевизоры с функциями «Яндекс станции» и голосовым управлением без пульта — начали продаваться в Белоруссии. Первая модель представлена диагоналями 43 и 50 дюймов, а вторая — диагоналями 55 и 65 дюймов. В России прод

«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах «Станция макс» имеет семь высокочувствительных микрофонов. Благодаря встроенному модулю Zigbee, к «Станции макс» можно напрямую подключать лампочки, датчики и другие устройства умного дома. Мо

«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совместно с творческим объединением ÖMANKÖ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Узоры на «Станции» вдохновлены вибрациями звуковых волн в песке и символизир

«Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Вместе с ней покупатели получат яркие стикеры со «Смешариками», которые дети смогут сами наклеить на колонку — в дополнение к Крошу, Нюше, ежику и другим героям Ромашковой долины. «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Детей также ждет увлекательный голосовой квест со «Смешариками», который доступен во всех колонках с «Алисой». Благодаря захватывающему сюжету и загадкам, ребенок л

«Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута» В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк

В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса» которые были выпущены раньше (первая «Станция», «Мини» и «Лайт»). Например, если соединить «Хаб» и «Станцию мини», можно будет управлять устройствами голосом — с помощью «Алисы». Пока она поним