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Яндекс.Станция
умная колонка с голосовым помощником Алисой


20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
10.09.2021 «Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение 1
15.07.2021 «Яндекс.маркет» покажет товары в интерьере через дополненную реальность 1
11.03.2021 Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств 1
26.01.2021 В Израиле начались продажи «Яндекс.Станции» 1
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
16.09.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи умных колонок в России в 2020 году выросли в 7 раз 1
04.09.2020 «Яндекс» откроет магазин и музей в Петербурге 1
14.08.2020 Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
28.05.2020 В приложении «Яндекс.Маркета» появилась пользовательская лента 1
08.04.2020 «Связной» рассказал о 20-кратном росте спроса на устройства «умного дома» 1
26.03.2020 В голосовом помощнике «Алиса» появились треки для медитаций 1
12.03.2020 Legrand запускает новую систему домашнего комфорта 1
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта 1
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 2
03.02.2020 «Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты десятилетия 2
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand 2
17.01.2020 «Связной»: в 2019 году продажи устройств для умного дома выросли в 3,5 раза 1
02.12.2019 Голосовой помощник «Яндекса» научился составлять список покупок 1
31.10.2019 В «Связном» стартовали продажи «Яндекс.Станции Мини» 2
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 1
14.08.2019 Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё! 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 4
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса» 1
07.06.2019 8 гаджетов для умного дома, которые пригодятся в быту 1
15.03.2019 В «умных» колонках с Алисой появилось радио 1
14.03.2019 «Яндекс»: в праздники продано более 10 тысяч колонок с Алисой 1
22.02.2019 Нейросеть «Яндекса» стала соавтором пьесы для альта с оркестром 1
05.02.2019 В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы» 2
29.01.2019 Обзор мультимедиа-платформы Яндекс.Станция: привет, Алиса 4
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
30.10.2018 «Яндекс» начал продажи ограниченной серии «Станции» 1
26.07.2018 Чистая прибыль «Яндекса» увеличилась в девять раз 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
12.07.2018 Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз 1
09.07.2018 «Яндекс» запустил в продажу домашнюю мультимедиа-платформу с голосовым помощником «Яндекс.Станция» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Яндекс.Станция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 37
Xiaomi 904 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
Google LLC 7177 4
Redmond - Инновационные решения 49 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
JBL 101 4
Legrand 47 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Samsung Electronics 5730 2
LG Electronics 1875 2
Philips 744 2
Harman Kardon 167 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Microsoft Corporation 11168 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
МегаФон Ритейл 55 1
Rubetek 12 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Логика Бизнеса 141 1
Ring 11 1
Yandex Go - Yango 10 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Canalys 151 1
Prestigio 168 1
M-Files 5 1
Bubendorf 1 1
Hiper 18 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Гольфстрим 26 1
FTS Russia - ФТС Макономи 2 1
Amlogic 16 1
Sony 2416 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 1
GoPro Inc 36 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Связной ГК 884 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 5
Яндекс.Такси 271 4
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
А101 Группа Компаний 30 2
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
Reebok 6 1
Flowwow 4 1
Музей Яндекса 4 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Яндекс.Еда 93 1
Утконос 99 1
X5 Group 600 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Северсталь ПАО 204 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Президент Российской Федерации 1442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 10
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
Smartphone - Смартфон 774 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Умные платформы 500 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 491 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 153 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Наушники - Headphones 83 1
USB Type-C - USB-C 901 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 51 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 29
Яндекс.Станция Мини 19 12
Яндекс.Музыка 131 9
Яндекс.Маркет 439 8
Google Android 10751 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 6
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 6
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 6
Amazon Alexa 138 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Яндекс.Плюс 44 5
Amazon Echo 49 5
Google YouTube - Видеохостинг 1734 5
Google Home - Умная колонка 37 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Apple Siri - Голосовой помощник 302 3
Apple iOS 5742 3
Apple HomePod 25 3
Яндекс.Дзен 66 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 2
Яндекс.Телефон 16 2
Яндекс.Работа 21 2
Samsung SmartThings 24 2
Яндекс.Афиша 26 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Яндекс.Телепрограмма 12 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Apple AirPods - Наушники 70 2
Яндекс.Диалоги 13 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Яндекс.Недвижимость 26 2
ELARI SmartBeat 7 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Microsoft Cortana 141 2
ELARI KidPhone 3G 6 2
Борзилов Давид 36 3
Круглов Константин 21 2
Путин Владимир 1828 2
Ерёмин Вадим 7 2
Богдан Михаил 1 1
Сушкова Мария 1 1
Суворов Дмитрий 3 1
Цветов Дмитрий 1 1
Костикова Ольга 1 1
Ашманов Игорь 26 1
Модяев Игорь 2 1
Зыкова Светлана 2 1
Бекетова Оксана 1 1
Шитова Татьяна 5 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 1
Бодров Кузьма 1 1
Термен Лев 1 1
Glass Philip - Гласс Филип 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 9 1
Касперская Наталья 199 1
Дудницкий Владимир 5 1
Волож Аркадий 181 1
Ананьев Денис 6 1
Ашманов Станислав 8 1
Кулешов Сергей 35 1
Гуцериев Михаил 107 1
Крохмальный Иван 8 1
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 1 1
Микрюков Алексей 1 1
Законов Андрей 3 1
Зимин Иван 7 1
Цыганков Дмитрий 5 1
Биленко Михаил 7 1
Шалаев Александр 1 1
Наливайко Александр 1 1
Шевенков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Беларусь - Белоруссия 2099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Европа 3788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Канада 1311 1
Израиль 725 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Дед Мороз 60 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Русский язык 1000 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 6
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Эхо Москвы - радиостанция 50 1
Авторадио 10 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
Discovery Research Group 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770206, в очереди разбора - 673888.
Создано именных указателей - 46354.
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