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«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах

В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» появятся в продаже 10 августа 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Мы всегда смотрим, какие цвета пользуются популярностью у покупателей, проводим опросы и используем эти знания для обновления продукта. Наши пользователи проголосовали за зеленый цвет, поэтому мы включили в нашу новую цветовую гамму глубокий зеленый и бирюзу. А для тех, кто предпочитает более нейтральные варианты, добавили бежевый и графит».

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«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах

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«Станция макс» с Zigbee — умная колонка «Яндекса». Она снабжена пятью динамиками общей мощностью 65 Вт, имеет LED-экран и поддерживает видео в . Можно слушать музыку и смотреть видео в высоком качестве и богатой звуковой палитре, а также общаться с «Алисой». «Алиса» услышит даже из другой комнаты — «Станция макс» имеет семь высокочувствительных микрофонов.

Благодаря встроенному модулю Zigbee, к «Станции макс» можно напрямую подключать лампочки, датчики и другие устройства умного дома. Можно объединить их в одну систему и создавать сценарии, автоматизирующие работу умного дома. Например, можно задать такой сценарий, чтобы свет на кухне включался сам, когда туда кто-то входит и срабатывает датчик движения.

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