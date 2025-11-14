Разделы

Motion sensor Сенсор движения Датчик движения Детектор движения


14.11.2025 6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж 1
12.09.2025 Исследование «Яндекса» и HPBS: умный дом помогает уменьшить энергопотребление и углеродный след 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
15.04.2025 «Яндекс» выпустил уникальную неубиваемую колонку, которой нет ни у кого. Внутри совершенно новая навороченная «Алиса» 1
19.03.2025 В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800 1
18.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» появился в продаже умный диммер 1
18.03.2025 «Яндекс» представил умный диммер для управления яркостью освещения 1
24.02.2025 Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России 1
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 1
22.11.2024 Новая серия видеорегистраторов Digma 1
19.11.2024 «Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света 1
19.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома 1
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
21.10.2024 VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про» 1
31.07.2024 4К-видеорегистратор Digma с высокой детализацией изображения 1
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 1
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 1
05.02.2024 Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969 1
23.01.2024 В ИТМО разработали высокоскоростную систему сканирования пространства для охраны территорий и поиска пропавших людей 1
30.11.2023 Родителям станет проще наладить режим дня ребенка с умным ночником Sber 1
28.11.2023 Стартовал предзаказ на «Станцию дуо макс» — первую колонку «Яндекса» с экраном 1
15.08.2023 В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе 1
27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах 1
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса» 1
20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee 1
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены 1
29.03.2023 Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы 2
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой» 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 1
18.03.2022 Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности 1
08.02.2022 Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера» 1
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
04.08.2021 Как работает умный дверной звонок 1
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 186, упоминаний - 194

Motion sensor и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 342 23
Samsung Electronics 10757 18
Yandex - Яндекс 8690 18
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 18
Apple Inc 12810 15
АРМО ГК 177 12
Sony 6651 11
Google LLC 12376 11
Smartec 161 10
LG Electronics 3688 7
Philips 2079 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 7
Xiaomi 2065 6
Toshiba Corporation 2959 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 6
Acer Group - Acer Inc 2689 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 405 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 736 5
Motorola Solutions - Pelco 68 5
Nvidia Corp 3801 5
JVC Kenwood 418 5
JVC Professional - Japan Victor Company 31 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 260 4
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 4
Aqara - Акара.Ру 36 4
Ростех - Автоматика Концерн 1762 4
Lenovo Group 2378 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 4
Gotview 4 4
Synaptics - Conexant Systems 58 3
МегаФон 10190 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14810 3
Qualcomm Technologies 1926 3
Meta Platforms - Facebook 4564 3
Intel Corporation 12606 3
IBM - International Business Machines Corp 9572 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2768 8
Лента - Сеть розничной торговли 2307 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1718 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 6
Россети Ленэнерго 1699 4
BMW Group 469 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Связной ГК 1385 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1104 2
Kickstarter 132 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1011 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Цезарь Сателлит 43 2
Daikin Industries 46 2
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Равелин 5 1
Ценалом 2 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
ММЗ - Молдавский металлургический завод 4 1
Magnum Photos 3 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2025 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
GFG - Lamoda - Купишуз 201 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
LEGO 255 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5383 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6375 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 189 2
Правительство Тайваня 46 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 724 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2773 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 255 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4395 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25860 50
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 49
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7731 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 48
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2088 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 35
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2095 35
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1297 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6195 34
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2359 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 29
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 586 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14435 28
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27306 26
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 25
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 464 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7385 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4404 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4398 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10306 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 22
Фотокамеры - Объектив - Lens 1410 21
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3759 21
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 195 21
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 881 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 20
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3330 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 19
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1560 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4089 19
Google Android 14881 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7444 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1439 11
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 9
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 9
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 95 8
Apple iOS 8375 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 8
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 8
Apple iPad 3952 7
Microsoft Windows 16499 7
Oracle Java - язык программирования 3366 7
Apple - App Store 3026 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 342 6
Linux OS 11089 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1209 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4110 5
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 253 5
Axis M - серия IP-камер 23 5
Microsoft Windows 2000 8679 5
Apple HomeKit 47 5
Xiaomi Mi Home 86 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 5
Smartec Estima 22 4
Google YouTube - Видеохостинг 2925 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 4
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 284 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 399 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 4
Samsung SmartThings 58 4
Dahua IMOU 14 4
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 224 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Xiaomi Mi Smart Home 5 3
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 3
Иванов Кирилл 20 4
Troje Niko - Трой Нико 2 2
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Ксенин Алекс 311 2
Мельник Сергей 22 2
Алтуев Мурат 6 2
Катков Сергей 7 1
Соболев Сергей 6 1
Pissarro Camille - Писсарро Камиль 1 1
Малеева Марина 1 1
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 1
Рашид Карим 8 1
Жиров Иван 2 1
Кустодиев Борис 6 1
Rosedale Philip - Росдейл Филипп 6 1
Wolsky Falk - Вольски Фальк 2 1
Мавлютов Марат 3 1
Rassweiler Andrew - Рэссвейлер Эндрю 7 1
Иночкин Федор 2 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Mann Thomas - Манн Томас 2 1
Путин Владимир 3401 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Иванов Сергей 400 1
Кошелев Константин 6 1
Кривозубов Павел 27 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Кухальский Ян 16 1
Лукацкий Алексей 132 1
Ким Дмитрий 73 1
Юдников Андрей 14 1
Цыбаков Андрей 8 1
Киреев Михаил 9 1
Белянко Евгений 21 1
Сажин Павел 5 1
Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Ариканов Вячеслав 1 1
Филиппов Денис 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 10
Европа 24725 10
Япония 13589 10
Германия - Федеративная Республика 12980 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5367 8
Земля - планета Солнечной системы 10717 6
Южная Корея - Республика 6902 6
Украина 7832 5
Франция - Французская Республика 8024 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 3
Канада 5004 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
Испания - Королевство 3779 3
Казахстан - Республика 5867 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Азия - Азиатский регион 5791 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 2
Швеция - Королевство 3721 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Польша - Республика 2008 2
Китай - Тайвань 4156 2
Солнечная система - Solar system 2550 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 2
Молдавия - Рыбница 4 1
Украина - Ивано-Франковск 36 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 1
Дания - Королевство 1320 1
Сингапур - Республика 1917 1
Америка - Американский регион 2195 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
США - Нью-Йорк 3158 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 12
Зоология - наука о животных 2798 10
Видеокамера - Видеосъёмка 710 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9791 8
Сон - Somnus 458 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1942 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2996 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2331 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1029 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5465 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6337 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7013 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2035 4
Ботаника - Растения - Plantae 1122 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1452 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4364 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7418 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5352 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2539 4
Английский язык 6912 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
ScienceDaily 399 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
N+1 - Издание 183 1
Crunchbase 74 1
AP - Associated Press 2006 1
New Scientist 1448 1
CNews TV 747 1
Ananova 250 1
Commercial Times 104 1
Maeil Business Newspaper 90 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Северо-Запад 24 1
New York Post 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 2
Helsingin yliopisto - Helsinki University of Technology - Хельсинкский технологический университет 2 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 539 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Red Dot Design Award 57 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
PC Expo 36 1
