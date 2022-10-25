«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой»

«Яндекс» представил свой первый телевизор с «Алисой». Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, где пользователям доступен огромный выбор фильмов и сериалов различных онлайн-кинотеатров, видео из интернета и телеканалы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главный экран телевизора «Яндекса» с «Алисой» отличается от обычного смарт-ТВ — умный телевизор рекомендует фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. Внутри живет «Алиса» со всеми ее привычными функциями, она помогает управлять устройством с помощью голосовых команд.

Ассистент может включить телевизор, найти фильм, поставить его на паузу или сделать погромче. С «Алисой» также удобнее выбирать видеоконтент: она научилась искать кино сразу в нескольких видеосервисах — например, по режиссеру. А еще «Алиса» развлечет любопытными фактами о любимых актерах.

Смарт-ТВ «Яндекса»

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Выпустив умные колонки и различные устройства на платформе “Яндекс ТВ”, мы поняли, как “Алиса” может сделать взаимодействие с телевизором еще удобнее. Люди привыкли к “Алисе” и хотят видеть ее в устройствах, с которыми проводят много времени. Мы использовали накопленный опыт и тесную интеграцию с нашими и партнерскими сервисами, чтобы разработать первый умный телевизор “Яндекса”. Для нас это еще одна категория, с помощью которой мы бы хотели сделать дома людей умными.

Умный телевизор «Яндекса» — часть экосистемы устройств с «Алисой». Он работает как с голосовыми командами через пульт, так и в паре с «Яндекс станциями». Можно создавать собственные сценарии с другими умными устройствами и настраивать их в мобильном приложении «Умный дом с Алисой».

Например, одной командой можно задвинуть шторы и приглушить свет для вечернего кинопросмотра. Или настроить в прихожей датчик движения, чтобы он реагировал, когда пользователь возвращается домой — в гостиной будет сразу включаться телевизор с любимым сериалом или запускаться расслабляющая музыка. А еще, если спросить «Алису» о погоде или ситуации на дорогах, она покажет все на большом экране.

Умный телевизор «Яндекса» бодрствует даже в режиме сна — устройство почти мгновенно запускается пультом, голосом или через приложение «Умный дом с Алисой».

У телевизоров «Яндекса» безрамочный дизайн — это лаконичное обрамление экрана, который не отвлекает от просмотра фильма и создает эффект максимального погружения.

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Благодаря контрастным металлическим ножкам, устройство как будто парит в невесомости — телевизор легко впишется в любой интерьер.

Гравировка портов подключения спрятана на задней крышке телевизора, чтобы подключать к устройству внешние источники было удобнее.

Телевизоры доступны в двух размерах — с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см). Матрицы умных телевизоров «Яндекса» имеют высокую контрастность 5000:1, динамические сцены получаются четкими, а статичные — яркими и естественными.

Изображение имеет высокую яркость и динамический контраст благодаря усовершенствованной калибровке картинки и цветов.

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«Яндекс» поработал и над звуком: усилитель и динамики настроены профессиональными акустическими инженерами, имеющими богатый опыт работы с умными колонками. Технология Dolby Audio обеспечивает насыщенный многоканальный звук — объемный, с широким динамическим диапазоном.