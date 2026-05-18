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Smart TV Connected TV Смарт ТВ Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения
- IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение
Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание
- Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет
- Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.05.2026
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«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»
льная платформа», на 100% принадлежащая «Ростелекому». Дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ занимается компания «Рестрим Медиа». «Аврора» многим известна под названием Sailfish
|18.05.2026
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«Ростелеком» представил полностью отечественное решение для смарт-ТВ
«Ростелеком» представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Также компания показала прототипы умных российских телевизоров с предустановленной «Авророй ТВ». Прототипы смарт-телевизоров произведены ком
|06.05.2026
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Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще
мещение В России за минувшие два года выросла доля российских телевизоров в суммарном объеме продаж смарт-ТВ – с 10,8% до 17,4%, то есть в полтора раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на статисти
|30.04.2026
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Пользователи Connected TV-устройств смотрят видеоконтент более 4 часов в сутки
вители «Яндекс Рекламы». В исследовании использованы агрегированные обезличенные данные почти 6 млн Connected TV-устройств на операционной системе YaOS. Период: март 2026 г. Как пользователи см
|29.04.2026
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«Авито»: россияне готовы потратить на телевизор в среднем 38 тысяч рублей
Аналитики «Авито» узнали у россиян, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказал
|13.04.2026
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Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера
Свое жилье или свой телевизор В российской рознице появился смарт-ТВ компании Samsung под названием Micro RGB, выделяющийся именно экраном Micro RGB. Полное название модели – AI Micro RGB MR95F 2025. К особенностям новинки можно отнести внушительную диа
|24.03.2026
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«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей
Обвинение в захвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные те
|16.03.2026
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Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей
ссийской рознице невелика. Ритейлеры в стране продают различные телевизоры под маркой Xiaomi, а вот смарт-ТВ в их каталогах почти не встречались к моменту выхода материала. Да и на официальном
|04.03.2026
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Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV
TV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую активность в интернете после просмотра баннерной рекламы на Smart TV. Решение работает с интерфейсной рекламой, которую размещают внутри операционных систем Smart TV, и позволяет связывать показ баннера на телевизоре с действиями пользователя на
|11.12.2025
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Rutube: 43% просмотров видео на площадке приходится на Smart TV
В ноябре 2025 г. количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV
|05.11.2025
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«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ
ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smart TV). Об этом директор департамен
|09.10.2025
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Аналитики Servicepipe: в рекламных кампаниях на Smart TV боты могут составлять до 99%
Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, завершила исследование качества рекламных кампаний на Smart TV. Его цель – выявление в трафике ботов, которые имитируют поведение реальных зрителей. Исследование проводилось в рамках специализированной лаборатории Servicepipe. «На устройствах S
|01.10.2025
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Hybe: более 80% инвентаря Connected TV в России не передает данные о провайдере
Аналитики платформы для продвижения мобильных приложений Hybe, которая входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid, выявили ключевые проблемы рынка Connected TV (CTV) в России, которые осложняют для рекламодателей работу с таргетингом и верификацией показов. Согласно исследованию, значительная часть инвентаря является «слепой» из-за недост
|17.09.2025
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Smart TV меняет медиапотребление россиян: от пассивного просмотра к цифровым сценариям
оса «Яндекс Рекламы», 63% опрошенных интернет-пользователей страны используют устройства с функцией Smart TV, что свидетельствует о массовом интересе к современным формам потребления контента.
|28.08.2025
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Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV
в фазу устойчивого роста. Развитие сегмента обусловлено сразу несколькими драйверами: высокой долей Smart TV в новых продажах, смещением внимания к интерфейсным форматам, развитием локальных ОС
|24.07.2025
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«М.Видео-Эльдорадо»: доля телевизоров со Smart TV превысила 90% в первом полугодии 2025 года
«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж телевизоров за первое полугодие 2025 г. По данным компании, доля устройств с функцией Smart TV превысила 90% в количественном выражении и достигла почти 97% в выручке, что подтверждает устойчивый тренд на цифровизацию и рост интереса покупателей к умной технике. Об этом CNews со
|10.07.2025
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Launcher: к 2030 г. 80% российских семей будут иметь Smart TV
По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, к 2030 г. Smart TV будет установлен в 80% российских домохозяйств. Рост охвата связан с изменениями в с
|24.04.2025
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Рекламодатели «Яндекс Директа» повысят узнаваемость бренда через Smart TV
«Яндекс» запускает новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV, а также баннерный формат — «ТВ-билборд». Технологии Яндекса помогут управлять рекла
|24.04.2025
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Популярный в России производитель телевизоров встроит рекламу в свои смарт-ТВ
к тому же со звуком. Ее также встроят в приложение «Кинопоиск», что позволит демонстрировать ее на смарт-ТВ с другими операционными системами, пишет Forbes. Материал Forbes По информации издан
|11.04.2025
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Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха
Производство смарт-ТВ Как выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство те
|08.04.2025
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Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV
или представители Hybrid. Connected TV технология позволяет транслировать рекламные материалы через Smart TV, а также атрибуцировать инсталлы на ТВ к показам, а также отслеживать целевые действ
|20.02.2025
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«Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году
IV квартал 2024 г. показал сильные продажи умных устройств и смарт-ТВ c «Алисой». За этот период было продано 1,9 млн устройств с «Алисой», годовые продаж
|14.02.2025
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Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android
ия выпустила свою первую Android-приставку в формате стика. Об этом CNews сообщили представители «Триколора». «СмартСтик» — это компактное устройство, которое позволяет превратить обычный телевизор в смарт ТВ. В комплекте пользователь также получит промокод на 60 дней подписки «Единый Ultra Онлайн» за один рубль, куда входят 200+ телеканалов, в том числе Start Air и Start World, а также дос
|12.02.2025
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Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К
ремьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экра
|11.02.2025
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«Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос
QLED для народа Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 6
|10.02.2025
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Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM
подробно телевизор рассмотрен в нашем отдельном материале. В линейке производителя есть и 55-дюймовая модель.Haier 65 Mini LED Pro Haier 65 Mini LED Pro с 65-дюймовой диагональю, разрешением 4K UHD и Smart TV на базе Android TV также подойдет для просмотра любимых фильмов в высоком качестве. Mini LED-экран дает возможность получить глубокий черный цвет и высокую яркость, сравнимые с OLED.
|26.12.2024
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Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные
CTV) в свои медиапланы. Connected TV (CTV) представляет собой рекламный видеоролик, показываемый на Smart TV с конечным QR-кодом для скачивания мобильного приложения. Эта технология объединяет
|25.11.2024
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Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления
Много телевизора за минимум денег Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября
|08.11.2024
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«Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена
Не «Яндекс», а Tuvio, не Россия, а Белоруссия Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой miniLED с такими же диагоналями. Весь квартет новинок на момент публикации
|15.10.2024
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«Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото
рования Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске нового телевизора «Бейсик». Это смарт-ТВ из линейки «ТВ Станция», презентация которой состоялась в августе 2023 г., и все пре
|26.09.2024
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Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос
омпания Huawei, ранее вознамерившаяся прекратить выпуск ПК и ноутбуков с Windows, представила новый смарт-ТВ Smart TV V5 Max. Это самый крупный телевизор в ее модельном ряду, так как диагональ
|30.07.2024
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Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140%
Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
|05.07.2024
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Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео
Самый безопасный смарт-ТВ Инженер-программист Карл Риис (Carl Riis) создал полностью безопасный смарт-ТВ
|07.06.2024
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Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах
одят в топ-5 по объемам продаж. Как пишет «Коммерсант», производством новых телевизоров TCL на территории России займутся сразу два предприятия – «Квант» и STI Group. Подготовка к локализации выпуска смарт-ТВ TCL в России, судя по всему, велась давно. Так, марте 2024 г. российское представительство компании в лице ООО «Тиэсэл Рус» оформило необходимую декларацию для производства телевизоров
|24.05.2024
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«Триколор» выпустит смарт-ТВ с диагональю 65 и 75 дюймов
«Триколор» продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора. Компания выводит на рынок новые модели смарт-ТВ под брендом «Триколор» с диагональю 65 и 75 дюймов. Кроме того, некоторые модели диагональю 43 дюйма, 50, 55 и 65 дюймов получат QLED-дисплеи. Об этом CNews сообщили представители «Три
|16.05.2024
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Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры
Платформа туманного гейминга МТС Fog Play станет доступна новосибирцам на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Теперь для видеоигр не понадобится мощное железо. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер
|15.05.2024
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Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках
МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется
|15.05.2024
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МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках
С Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе исп
|16.04.2024
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На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S
пользователей. Как итог, мы наблюдаем стабильный рост доли операционной системы Салют ТВ в сегменте Smart TV телевизоров, которая по итогам прошлого года составила 6,4%». Цены и доступность Лин
|08.04.2024
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Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться
ТВ с рекламой повсюду Производитель аппаратных медиаплееров и смарт-ТВ компания Roku патентует технологию, которая позволяет показывать рекламу поверх любого изображения при любом сценарии использования телевизора, пишет Ars Technica. Реклама в устройства
Smart TV и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 34
|Воробьев Кирилл 13 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
|Мишустин Михаил 787 10
|Жигарев Сергей 17 9
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
|Стрелкова Александра 12 8
|Филиппов Кирилл 21 8
|Савков Леонид 32 6
|Козин Алексей 58 6
|Паршин Максим 323 5
|Чеканов Виктор 8 5
|Грандель Ирина 12 5
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 5
|Сюй Виктор 30 5
|Мельник Сергей 22 5
|Сазанов Александр 5 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Казарян Карен 84 4
|Сергеев Алексей 46 4
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 4
|Карташев Дмитрий 5 4
|Самошкина Диана 33 4
|Никонов Алексей 8 4
|Богуш Анастасия 4 4
|Стамболцян Сергей 13 4
|Скворцов Кирилл 10 4
|Бородин Владислав 18 4
|Кудряшова Юлия 17 4
|Смирнова Елизавета 6 4
|Баратынский Иван 6 4
|Волин Алексей 122 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Гусков Антон 5 3
|Соловенчук Александр 156 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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