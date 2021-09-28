Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart TV
Connected TV
Смарт ТВ
Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 525, упоминаний - 891
Smart TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 10
|Жигарев Сергей 14 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
|Савков Леонид 32 6
|Сергеев Алексей 26 4
|Сюй Виктор 22 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 3
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Плуготаренко Сергей 50 3
|Гусков Антон 5 3
|Левин Леонид 83 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Бардинцева Яна 6 2
|Назаров Алексей 69 2
|Балакин Михаил 2 2
|Самошкина Диана 28 2
|Галустян Михаил 2 2
|Анохин Сергей 40 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
|Казарян Карен 31 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Волин Алексей 113 2
|Омельницкий Борис 7 2
|Стрелкова Александра 5 2
|Славинский Михаил 8 2
|Чеканов Виктор 7 2
|Угай Дмитрий 11 2
|Hardy Tom - Харди Том 2 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Касперская Наталья 197 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Новиков Евгений 39 1
|Степанов Антон 56 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Добродеев Борис 83 1
|Попов Михаил 51 1
|Кузяев Андрей 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru