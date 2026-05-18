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Smart TV Connected TV Смарт ТВ Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения

Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения

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18.05.2026 «Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»

льная платформа», на 100% принадлежащая «Ростелекому». Дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ занимается компания «Рестрим Медиа». «Аврора» многим известна под названием Sailfish
18.05.2026 «Ростелеком» представил полностью отечественное решение для смарт-ТВ

«Ростелеком» представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Также компания показала прототипы умных российских телевизоров с предустановленной «Авророй ТВ». Прототипы смарт-телевизоров произведены ком
06.05.2026 Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще

мещение В России за минувшие два года выросла доля российских телевизоров в суммарном объеме продаж смарт-ТВ – с 10,8% до 17,4%, то есть в полтора раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на статисти
30.04.2026 Пользователи Connected TV-устройств смотрят видеоконтент более 4 часов в сутки

вители «Яндекс Рекламы». В исследовании использованы агрегированные обезличенные данные почти 6 млн Connected TV-устройств на операционной системе YaOS. Период: март 2026 г. Как пользователи см
29.04.2026 «Авито»: россияне готовы потратить на телевизор в среднем 38 тысяч рублей

Аналитики «Авито» узнали у россиян, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказал
13.04.2026 Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера

Свое жилье или свой телевизор В российской рознице появился смарт-ТВ компании Samsung под названием Micro RGB, выделяющийся именно экраном Micro RGB. Полное название модели – AI Micro RGB MR95F 2025. К особенностям новинки можно отнести внушительную диа
24.03.2026 «Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

Обвинение в захвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные те
16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей

ссийской рознице невелика. Ритейлеры в стране продают различные телевизоры под маркой Xiaomi, а вот смарт-ТВ в их каталогах почти не встречались к моменту выхода материала. Да и на официальном

04.03.2026 Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV

TV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую активность в интернете после просмотра баннерной рекламы на Smart TV. Решение работает с интерфейсной рекламой, которую размещают внутри операционных систем Smart TV, и позволяет связывать показ баннера на телевизоре с действиями пользователя на

11.12.2025 Rutube: 43% просмотров видео на площадке приходится на Smart TV

В ноябре 2025 г. количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV

05.11.2025 «Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ

ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smart TV). Об этом директор департамен
09.10.2025 Аналитики Servicepipe: в рекламных кампаниях на Smart TV боты могут составлять до 99%

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, завершила исследование качества рекламных кампаний на Smart TV. Его цель – выявление в трафике ботов, которые имитируют поведение реальных зрителей. Исследование проводилось в рамках специализированной лаборатории Servicepipe. «На устройствах S
01.10.2025 Hybe: более 80% инвентаря Connected TV в России не передает данные о провайдере

Аналитики платформы для продвижения мобильных приложений Hybe, которая входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid, выявили ключевые проблемы рынка Connected TV (CTV) в России, которые осложняют для рекламодателей работу с таргетингом и верификацией показов. Согласно исследованию, значительная часть инвентаря является «слепой» из-за недост
17.09.2025 Smart TV меняет медиапотребление россиян: от пассивного просмотра к цифровым сценариям

оса «Яндекс Рекламы», 63% опрошенных интернет-пользователей страны используют устройства с функцией Smart TV, что свидетельствует о массовом интересе к современным формам потребления контента.

28.08.2025 Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV

в фазу устойчивого роста. Развитие сегмента обусловлено сразу несколькими драйверами: высокой долей Smart TV в новых продажах, смещением внимания к интерфейсным форматам, развитием локальных ОС
24.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: доля телевизоров со Smart TV превысила 90% в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж телевизоров за первое полугодие 2025 г. По данным компании, доля устройств с функцией Smart TV превысила 90% в количественном выражении и достигла почти 97% в выручке, что подтверждает устойчивый тренд на цифровизацию и рост интереса покупателей к умной технике. Об этом CNews со
10.07.2025 Launcher: к 2030 г. 80% российских семей будут иметь Smart TV

По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, к 2030 г. Smart TV будет установлен в 80% российских домохозяйств. Рост охвата связан с изменениями в с
24.04.2025 Рекламодатели «Яндекс Директа» повысят узнаваемость бренда через Smart TV

«Яндекс» запускает новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV, а также баннерный формат — «ТВ-билборд». Технологии Яндекса помогут управлять рекла
24.04.2025 Популярный в России производитель телевизоров встроит рекламу в свои смарт-ТВ

к тому же со звуком. Ее также встроят в приложение «Кинопоиск», что позволит демонстрировать ее на смарт-ТВ с другими операционными системами, пишет Forbes. Материал Forbes По информации издан
11.04.2025 Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха

Производство смарт-ТВ Как выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство те
08.04.2025 Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV

или представители Hybrid. Connected TV технология позволяет транслировать рекламные материалы через Smart TV, а также атрибуцировать инсталлы на ТВ к показам, а также отслеживать целевые действ
20.02.2025 «Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году

IV квартал 2024 г. показал сильные продажи умных устройств и смарт-ТВ c «Алисой». За этот период было продано 1,9 млн устройств с «Алисой», годовые продаж
14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android

ия выпустила свою первую Android-приставку в формате стика. Об этом CNews сообщили представители «Триколора». «СмартСтик» — это компактное устройство, которое позволяет превратить обычный телевизор в смарт ТВ. В комплекте пользователь также получит промокод на 60 дней подписки «Единый Ultra Онлайн» за один рубль, куда входят 200+ телеканалов, в том числе Start Air и Start World, а также дос
12.02.2025 Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

ремьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экра
11.02.2025 «Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос

QLED для народа Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 6
10.02.2025 Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

подробно телевизор рассмотрен в нашем отдельном материале. В линейке производителя есть и 55-дюймовая модель.Haier 65 Mini LED Pro Haier 65 Mini LED Pro с 65-дюймовой диагональю, разрешением 4K UHD и Smart TV на базе  Android TV также подойдет для просмотра любимых фильмов в высоком качестве. Mini LED-экран дает возможность получить глубокий черный цвет и высокую яркость, сравнимые с OLED.

26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные

CTV) в свои медиапланы. Connected TV (CTV) представляет собой рекламный видеоролик, показываемый на Smart TV с конечным QR-кодом для скачивания мобильного приложения. Эта технология объединяет

25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления

Много телевизора за минимум денег Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября

08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена

Не «Яндекс», а Tuvio, не Россия, а Белоруссия Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой miniLED с такими же диагоналями. Весь квартет новинок на момент публикации
15.10.2024 «Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото

рования Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске нового телевизора «Бейсик». Это смарт-ТВ из линейки «ТВ Станция», презентация которой состоялась в августе 2023 г., и все пре
26.09.2024 Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос

омпания Huawei, ранее вознамерившаяся прекратить выпуск ПК и ноутбуков с Windows, представила новый смарт-ТВ Smart TV V5 Max. Это самый крупный телевизор в ее модельном ряду, так как диагональ

30.07.2024 Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140%

Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
05.07.2024 Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео

Самый безопасный смарт-ТВ Инженер-программист Карл Риис (Carl Riis) создал полностью безопасный смарт-ТВ

07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах

одят в топ-5 по объемам продаж. Как пишет «Коммерсант», производством новых телевизоров TCL на территории России займутся сразу два предприятия – «Квант» и STI Group. Подготовка к локализации выпуска смарт-ТВ TCL в России, судя по всему, велась давно. Так, марте 2024 г. российское представительство компании в лице ООО «Тиэсэл Рус» оформило необходимую декларацию для производства телевизоров
24.05.2024 «Триколор» выпустит смарт-ТВ с диагональю 65 и 75 дюймов

«Триколор» продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора. Компания выводит на рынок новые модели смарт-ТВ под брендом «Триколор» с диагональю 65 и 75 дюймов. Кроме того, некоторые модели диагональю 43 дюйма, 50, 55 и 65 дюймов получат QLED-дисплеи. Об этом CNews сообщили представители «Три
16.05.2024 Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры

Платформа туманного гейминга МТС Fog Play станет доступна новосибирцам на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Теперь для видеоигр не понадобится мощное железо. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер
15.05.2024 Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется

15.05.2024 МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках

С Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе исп
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S

пользователей. Как итог, мы наблюдаем стабильный рост доли операционной системы Салют ТВ в сегменте Smart TV телевизоров, которая по итогам прошлого года составила 6,4%». Цены и доступность Лин
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться

ТВ с рекламой повсюду Производитель аппаратных медиаплееров и смарт-ТВ компания Roku патентует технологию, которая позволяет показывать рекламу поверх любого изображения при любом сценарии использования телевизора, пишет Ars Technica. Реклама в устройства

Публикаций - 1192, упоминаний - 1470

Smart TV и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 288
LG Electronics 3735 207
Yandex - Яндекс 9216 180
Xiaomi - Сяоми 2231 141
Google LLC 12688 134
Apple Inc 13154 121
Philips 2099 96
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 95
Sony 6739 91
Ростелеком 10948 86
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 74
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 73
Huawei 4676 62
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 59
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 56
Microsoft Corporation 25775 54
VK - Mail.ru Group 3602 52
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 47
Meta Platforms - Facebook 4621 41
Haier Group 230 40
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 34
МегаФон 10742 34
Intel Corporation 12811 34
Toshiba Corporation 2980 33
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 24
X Corp - Twitter 2938 24
MediaTek - Ralink 595 24
BBK Electronics Corp 332 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Telegram Group 2940 20
Sharp Corporation 1062 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 19
Nvidia Corp 4002 18
HP Inc. 5883 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 102
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 91
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 79
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 63
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 60
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 59
Hyundai Motor Company 436 36
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 34
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 20
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 19
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Связной ГК 1401 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 10
Walt Disney Company 647 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 7
Яндекс.Лавка 315 7
Visa International 1993 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
SoftBank Group 284 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Геометрия НПО 165 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Tesla Motors 461 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 90
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 33
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ЛДПР 116 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
ППР - Пиратская партия России 12 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Verdi 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 732
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 515
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 473
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 333
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 306
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 303
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 298
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 251
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 240
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 238
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 227
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 225
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 215
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 209
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 196
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 190
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 186
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 156
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 152
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 149
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 149
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 145
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Контрастность 3042 142
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 136
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 135
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 130
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 106
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 105
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 105
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 97
Google Android 15244 325
Google Android TV 381 181
Apple iOS 8583 149
Google YouTube - Видеохостинг 3002 135
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 94
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 76
Dolby Vision 282 70
Microsoft Windows 16882 69
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 63
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 60
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 59
Linux OS 11533 55
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 55
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 52
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Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 48
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Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 44
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 44
Apple iPad 4012 41
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
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Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 34
Yandex - YaOS 65 34
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 33
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 33
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Apple - App Store 3109 31
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Samsung Forum 14 6
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
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Black Hat - Конференция 120 2
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CeBIT 614 2
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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