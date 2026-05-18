Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения

«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ» льная платформа», на 100% принадлежащая «Ростелекому». Дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ занимается компания «Рестрим Медиа». «Аврора» многим известна под названием Sailfish

«Ростелеком» представил полностью отечественное решение для смарт-ТВ «Ростелеком» представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Также компания показала прототипы умных российских телевизоров с предустановленной «Авророй ТВ». Прототипы смарт-телевизоров произведены ком

Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще мещение В России за минувшие два года выросла доля российских телевизоров в суммарном объеме продаж смарт-ТВ – с 10,8% до 17,4%, то есть в полтора раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на статисти

Пользователи Connected TV-устройств смотрят видеоконтент более 4 часов в сутки вители «Яндекс Рекламы». В исследовании использованы агрегированные обезличенные данные почти 6 млн Connected TV-устройств на операционной системе YaOS. Период: март 2026 г. Как пользователи см

«Авито»: россияне готовы потратить на телевизор в среднем 38 тысяч рублей Аналитики «Авито» узнали у россиян, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказал

Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера Свое жилье или свой телевизор В российской рознице появился смарт-ТВ компании Samsung под названием Micro RGB, выделяющийся именно экраном Micro RGB. Полное название модели – AI Micro RGB MR95F 2025. К особенностям новинки можно отнести внушительную диа

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей Обвинение в захвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные те

Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей ссийской рознице невелика. Ритейлеры в стране продают различные телевизоры под маркой Xiaomi, а вот смарт-ТВ в их каталогах почти не встречались к моменту выхода материала. Да и на официальном

Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV TV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую активность в интернете после просмотра баннерной рекламы на Smart TV. Решение работает с интерфейсной рекламой, которую размещают внутри операционных систем Smart TV, и позволяет связывать показ баннера на телевизоре с действиями пользователя на

Rutube: 43% просмотров видео на площадке приходится на Smart TV В ноябре 2025 г. количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV

«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smart TV). Об этом директор департамен

Аналитики Servicepipe: в рекламных кампаниях на Smart TV боты могут составлять до 99% Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, завершила исследование качества рекламных кампаний на Smart TV. Его цель – выявление в трафике ботов, которые имитируют поведение реальных зрителей. Исследование проводилось в рамках специализированной лаборатории Servicepipe. «На устройствах S

Hybe: более 80% инвентаря Connected TV в России не передает данные о провайдере Аналитики платформы для продвижения мобильных приложений Hybe, которая входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid, выявили ключевые проблемы рынка Connected TV (CTV) в России, которые осложняют для рекламодателей работу с таргетингом и верификацией показов. Согласно исследованию, значительная часть инвентаря является «слепой» из-за недост

Smart TV меняет медиапотребление россиян: от пассивного просмотра к цифровым сценариям оса «Яндекс Рекламы», 63% опрошенных интернет-пользователей страны используют устройства с функцией Smart TV, что свидетельствует о массовом интересе к современным формам потребления контента.

Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV в фазу устойчивого роста. Развитие сегмента обусловлено сразу несколькими драйверами: высокой долей Smart TV в новых продажах, смещением внимания к интерфейсным форматам, развитием локальных ОС

«М.Видео-Эльдорадо»: доля телевизоров со Smart TV превысила 90% в первом полугодии 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж телевизоров за первое полугодие 2025 г. По данным компании, доля устройств с функцией Smart TV превысила 90% в количественном выражении и достигла почти 97% в выручке, что подтверждает устойчивый тренд на цифровизацию и рост интереса покупателей к умной технике. Об этом CNews со

Launcher: к 2030 г. 80% российских семей будут иметь Smart TV По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, к 2030 г. Smart TV будет установлен в 80% российских домохозяйств. Рост охвата связан с изменениями в с

Рекламодатели «Яндекс Директа» повысят узнаваемость бренда через Smart TV «Яндекс» запускает новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV, а также баннерный формат — «ТВ-билборд». Технологии Яндекса помогут управлять рекла

Популярный в России производитель телевизоров встроит рекламу в свои смарт-ТВ к тому же со звуком. Ее также встроят в приложение «Кинопоиск», что позволит демонстрировать ее на смарт-ТВ с другими операционными системами, пишет Forbes. Материал Forbes По информации издан

Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха Производство смарт-ТВ Как выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство те

Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV или представители Hybrid. Connected TV технология позволяет транслировать рекламные материалы через Smart TV, а также атрибуцировать инсталлы на ТВ к показам, а также отслеживать целевые действ

«Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году IV квартал 2024 г. показал сильные продажи умных устройств и смарт-ТВ c «Алисой». За этот период было продано 1,9 млн устройств с «Алисой», годовые продаж

Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android ия выпустила свою первую Android-приставку в формате стика. Об этом CNews сообщили представители «Триколора». «СмартСтик» — это компактное устройство, которое позволяет превратить обычный телевизор в смарт ТВ. В комплекте пользователь также получит промокод на 60 дней подписки «Единый Ultra Онлайн» за один рубль, куда входят 200+ телеканалов, в том числе Start Air и Start World, а также дос

Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К ремьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экра

«Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос QLED для народа Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 6

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM подробно телевизор рассмотрен в нашем отдельном материале. В линейке производителя есть и 55-дюймовая модель.Haier 65 Mini LED Pro Haier 65 Mini LED Pro с 65-дюймовой диагональю, разрешением 4K UHD и Smart TV на базе Android TV также подойдет для просмотра любимых фильмов в высоком качестве. Mini LED-экран дает возможность получить глубокий черный цвет и высокую яркость, сравнимые с OLED.

Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные CTV) в свои медиапланы. Connected TV (CTV) представляет собой рекламный видеоролик, показываемый на Smart TV с конечным QR-кодом для скачивания мобильного приложения. Эта технология объединяет

Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления Много телевизора за минимум денег Компания Xiaomi под брендом Redmi выпустила четыре новых смарт-ТВ, объединенных в серию Smart TV X 2025. Новинки поступят в продажу в Китае 27 ноября

«Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена Не «Яндекс», а Tuvio, не Россия, а Белоруссия Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой miniLED с такими же диагоналями. Весь квартет новинок на момент публикации

«Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото рования Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске нового телевизора «Бейсик». Это смарт-ТВ из линейки «ТВ Станция», презентация которой состоялась в августе 2023 г., и все пре

Huawei выпустила поистине гигантский смарт-ТВ. Он больше 100-дюймовых ТВ Xiaomi и стоит как десяток новейших iPhone. Опрос омпания Huawei, ранее вознамерившаяся прекратить выпуск ПК и ноутбуков с Windows, представила новый смарт-ТВ Smart TV V5 Max. Это самый крупный телевизор в ее модельном ряду, так как диагональ

Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140% Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео Самый безопасный смарт-ТВ Инженер-программист Карл Риис (Carl Riis) создал полностью безопасный смарт-ТВ

Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах одят в топ-5 по объемам продаж. Как пишет «Коммерсант», производством новых телевизоров TCL на территории России займутся сразу два предприятия – «Квант» и STI Group. Подготовка к локализации выпуска смарт-ТВ TCL в России, судя по всему, велась давно. Так, марте 2024 г. российское представительство компании в лице ООО «Тиэсэл Рус» оформило необходимую декларацию для производства телевизоров

«Триколор» выпустит смарт-ТВ с диагональю 65 и 75 дюймов «Триколор» продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора. Компания выводит на рынок новые модели смарт-ТВ под брендом «Триколор» с диагональю 65 и 75 дюймов. Кроме того, некоторые модели диагональю 43 дюйма, 50, 55 и 65 дюймов получат QLED-дисплеи. Об этом CNews сообщили представители «Три

Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры Платформа туманного гейминга МТС Fog Play станет доступна новосибирцам на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Теперь для видеоигр не понадобится мощное железо. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер

Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется

МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках С Fog Play» во все умные телевизоры и ТВ-приставки Android TV и «Сбера». Играть в «МТС Fog Play» на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе исп

На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S пользователей. Как итог, мы наблюдаем стабильный рост доли операционной системы Салют ТВ в сегменте Smart TV телевизоров, которая по итогам прошлого года составила 6,4%». Цены и доступность Лин