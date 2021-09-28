Smart TV

Connected TV

Смарт ТВ

Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения

Публикаций - 525, упоминаний - 891

Smart TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: