Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения

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28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
25.08.2021 Samsung научился удаленно блокировать ТВ по всему миру, не спрашивая их владельцев 1
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 3
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео 1
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 2
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 2
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
08.04.2021 Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино 1
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 1
16.03.2021 Минцифры России: российские поисковые системы станут доступнее пользователям 1
15.03.2021 Минцифры России разъяснило производителям способы предварительной установки российского ПО 1
12.03.2021 «Триколор» и «Яндекс» договорились о трансляциях матчей ФНЛ 1
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 1
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки 1
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1
26.01.2021 Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
11.01.2021 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 1
25.12.2020 SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис 1
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба 1
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей 2
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
10.12.2020 Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED 1

Публикаций - 525, упоминаний - 891

Smart TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 146
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 48
Xiaomi 904 39
Yandex - Яндекс 4100 31
Google LLC 7135 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 29
Apple Inc - Эппл Рус 7685 27
Philips 698 24
Microsoft Corporation 11039 24
LG Electronics 1838 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 19
Huawei 2727 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 9
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 8
Sony 2327 8
Harman Kardon 164 7
Nokia Corporation 2424 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Intel Corporation 4158 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
OPPO Electronics 222 5
Flipkart 13 5
Nvidia Corp 2012 5
Lenovo Group 1636 5
LeEco - LeTV 46 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Facebook 3765 4
Realme 79 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Telegram Group 702 4
Amlogic 16 4
Toshiba Corporation 1081 4
Hisense Group 41 4
Leff 5 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 4
MediaTek 315 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 29
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 18
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 15
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 9
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
Hyundai Motor 144 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 3
AliExpress 275 3
Wildberries 128 3
МТС Медиа 8 2
Uber 257 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
Uber Technologies 258 2
Белый Ветер 52 1
Ckassa 4 1
Almaz Capital Partners 118 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Liebherr 34 1
Сбербанк страхование 47 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 29 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Equifax 22 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Havas Media 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Global Pilots 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
Правительство РФ 2200 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Правительство Пермского края 15 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 7
ЛДПР 68 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Linux Foundation 157 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 142
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 113
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 106
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 100
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 97
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 88
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 75
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 70
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 48
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 36
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 26
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 20
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 12
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 9
Родительский контроль 156 9
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 5
Dolby Vision 79 5
3G - Стандарт мобильной связи 3714 5
Google Android 10750 146
Apple iOS 5741 65
Google Android TV 173 61
Google Play - Google Store - Android Market 2515 51
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 30
Microsoft Windows 10 6622 24
Linux OS 4249 23
Google YouTube - Видеохостинг 1710 21
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 14
VK - Mail.ru Одноклассники 856 13
Samsung Smart TV 57 13
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 13
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 13
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 12
Apple macOS 922 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 11
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 10
Xiaomi PatchWall 30 9
Philips PUS - серия телевизоров 8 8
Huawei Honor Smart Screen - Серия телевизоров 17 8
Apple iPad 3263 8
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 7
Nvidia GeForce GTX 2055 7
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 7
МТС ТВ 37 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 6
Samsung UE - серия телевизоров 11 6
Samsung Smart Hub 9 6
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 6
LG Magic Remote - пульт дистанционного управления 16 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
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Apple - App Store 2198 5
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 5
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