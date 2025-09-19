Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Ежов Фёдор


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries 1
27.05.2024 Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов» 1
28.03.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
04.09.2023 Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения 1
04.09.2023 «VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась 1
03.05.2023 Зрители «VK видео» получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер 1
23.06.2022 VK усиливает направление видеосервисов 3
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 1
05.12.2018 «Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон» 1
12.02.2016 «Яндекс» впервые назначил главу разработки Yandex Launcher 2
28.08.2013 Вышла новая версия приложения SPB TV для iOS 2
05.12.2011 ТВ не пригодилось: Купив «оружие» против Google, «Яндекс» отбросил лишнее 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Ежов Фёдор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4357 7
Yandex - Яндекс 8133 5
Google LLC 12093 4
SPB TV 47 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 3
SPB Software 60 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 2
Samsung Electronics 10493 2
LG Electronics 3657 2
МегаФон 9617 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 497 1
StarHub 41 1
Hisense Visual Technology 12 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 187 1
Apple Inc 12442 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
York VRF - York Industrial VRF 5 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2613 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 48 1
Яндекс Музей 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 1
Лента - Сеть розничной торговли 2221 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6341 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25192 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7616 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25536 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11102 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3028 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12803 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1076 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 3
Data monetization - Монетизация данных 1765 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4656 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13350 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7551 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3068 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3232 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9584 2
Google Android - приложения и разработчики 632 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7296 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2684 2
Application store - магазин приложений 1340 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 397 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 321 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 320 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1798 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 683 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3720 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8984 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6142 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1406 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3970 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 204 7
Google Android 14495 5
Google Play - Google Store - Android Market 3391 5
Google Android TV 340 3
Apple - App Store 2975 3
VK Клипы 57 3
Google YouTube - Видеохостинг 2850 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 771 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
Яндекс.Плюс 213 2
Яндекс.Телефон 30 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
Apple iOS 8129 2
Яндекс.Справочник 18 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 666 2
Xiaomi GetApps 45 2
Huawei AppGallery 310 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 76 2
VK RuStore - Рустор 460 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 134 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 577 1
Qualcomm Aqstic WCD Hi-Fi - аудиочип 5 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7257 1
Apple iPad 3901 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 454 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 45 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1299 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1877 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 8 1
Краснова Марина 42 2
Полищук Дмитрий 14 1
Филиппов Кирилл 21 1
Ежова Инга 1 1
Походня Инна 9 1
Пушной Александр 8 1
Штайдль Ольга 4 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 4 1
Старый Андрей 2 1
Дибров Дмитрий 5 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 547 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7814 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6246 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11293 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5721 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2418 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1899 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 168 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 752 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 112 1
Зоология - наука о животных 2749 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 228 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще