Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса. Короткие вертикальные видео доступны в приложении «VK Видео» на Android и в скором времени появятся на других платформах.

Фёдор Ежов, директор видеосервисов VK, сказал: «VK Клипы» — это замечательный формат для потребления контента, когда у вас есть всего несколько минут для того, чтобы узнать что-то новое и интересное. При этом некоторые клипы, например, трейлеры шоу и кинофильмов, дадут вам возможность перейти на полную версию видео. Мы надеемся, что эти нововведения понравятся пользователям и помогут насладиться ещё большим разнообразием контента».

Короткие видео будут попадать в рекомендации — подборки контента, хайлайты самых смешных моментов, ролики про животных или лучшие моменты из фильмов, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений каждого пользователя. Блок с клипами будет отображаться в ленте видео и в поиске, и при клике на клип он сразу запустится. Можно будет выбрать, остаться в горизонтальных видео или в длинной ленте коротких, — достаточно свайпнуть влево, чтобы переключиться на следующее видео.