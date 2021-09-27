Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лента
Сеть розничной торговли
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Публикаций - 189, упоминаний - 278
Лента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузьмич Всеволод 30 21
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
|Лигачев Глеб 60 19
|Натрусов Артем 121 19
|Воронин Петр 35 19
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Чаркин Евгений 182 18
|Аксаков Анатолий 98 16
|Беляев Владислав 65 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Чамара Денис 57 15
|Кучугин Илья 41 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Суворов Антон 20 15
|Попов Андрей 72 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Нагаев Олег 30 15
|Шипов Савва 70 14
|Ушаков Анатолий 15 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Хасин Михаил 26 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Самедов Тимур 19 9
|Айвазов Армен 449 9
|Бычков Александр 39 9
|Таланов Максим 11 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Сотин Денис 102 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Аитов Тимур 47 6
|Размахаев Сергей 40 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Фридман Илья 41 6
|Шмаков Роман 13 6
|Никитин Алексей 11 4
|Белоусов Максим 59 4
|Киричек Алексей 66 3
|Кунис Григорий 7 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Парламентская газета 7 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
|СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759105, в очереди разбора - 662795.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759105, в очереди разбора - 662795.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru