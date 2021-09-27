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27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 1
13.07.2021 Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM 1
11.06.2021 «Лента» оптимизирует промо с помощью стартапа 5
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
18.03.2021 Abbyy обновила бренд и фирменный стиль 1
12.03.2021 «Одноклассники» перезапустили собственный блог 1
11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 1
30.12.2020 «Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой 2
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
05.11.2020 Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 5
27.10.2020 Oracle проведет онлайн мастер-класс «Цифровая трансформация в ритейле» 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
12.10.2020 «Лента» ускорит адаптацию новых сотрудников с помощью мобильного приложения 3
05.10.2020 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода 1
23.09.2020 «Лента» ускорила подбор сотрудников с помощью ИИ 4
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил» 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 1
10.06.2020 «Лента» примет чат-бота «Галю» на работу еще в девять магазинов 2
27.05.2020 «Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure 4
12.05.2020 «Корус консалтинг» изучил изменение покупательского поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время пандемии 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1

Публикаций - 189, упоминаний - 278

Лента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
SAP SE 3211 14
Yandex - Яндекс 4101 10
Microsoft Corporation 11060 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
IBM 3537 7
VK - Mail.ru Group 2483 7
Крок 1219 6
Schneider Electric 408 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Программный продукт ГК 92 6
Инфосистемы Джет 675 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Галактика - Корпорация 248 4
Корус Консалтинг ГК 805 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
3733 3
Ланит ГК 1155 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Samsung Electronics 5651 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 3
Google LLC 7144 3
Accenture - Аксенчер 531 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Oracle Corporation 3342 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Data Matrix 52 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Севергрупп Talenttech 28 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
ADG Group 5 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
PARMA Technologies Group - Парма 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 24
X5 Group 599 23
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 21
Мегаполис ТК 88 21
Магнит - Сеть магазинов 269 19
Procter&Gamble - P&G 94 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 17
Coca-Cola Company 112 16
UBS AG 118 16
Черкизово ГК 73 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Банк Зенит 131 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Балтика - Пивоваренная компания 111 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
Auchan Holding - Ашан 148 10
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Еврохим МХК 42 9
Геобанк КБ 30 9
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
Уралсиб Банк 389 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
ВТБ24 583 6
iGooods 10 5
О2О Delivery club 153 5
Связной ГК 877 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 4
ВкусВилл 48 4
Ак Барс Банк 173 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
IKEA - ИКЕА 81 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Правительство РФ 2201 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Счётная палата РФ 460 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Linux Foundation 157 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 20
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
Click&Collect - самовывоз 6 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
Электроника 63 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 54 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 7
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 6
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 3
Microsoft Excel 436 3
Apple Pay 385 3
Э-Ком Exite-Evolution 9 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
CSI Set Galya - чат-бот 3 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
Samsung Pay 238 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
SAP Mobile Platform 28 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Docrobot EXite 22 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Яндекс.Маркет 439 2
Microsoft Office 365 769 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 1934 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
SAP SuccessFactors 110 1
Linux OS 4253 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Кузьмич Всеволод 30 21
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
Лигачев Глеб 60 19
Натрусов Артем 121 19
Воронин Петр 35 19
Ягнятинский Евгений 32 18
Чаркин Евгений 182 18
Аксаков Анатолий 98 16
Беляев Владислав 65 16
Потапкин Михаил 26 16
Ушацкий Андрей 100 16
Меньшов Кирилл 72 16
Чамара Денис 57 15
Кучугин Илья 41 15
Клепиков Алексей 77 15
Суворов Антон 20 15
Попов Андрей 72 15
Бокучава Тариэл 21 15
Нагаев Олег 30 15
Шипов Савва 70 14
Ушаков Анатолий 15 12
Эпштейн Герман 27 12
Хасин Михаил 26 11
Сергеев Сергей 63 10
Самедов Тимур 19 9
Айвазов Армен 449 9
Бычков Александр 39 9
Таланов Максим 11 9
Чибисов Владимир 22 9
Сотин Денис 102 7
Плахов Дмитрий 9 7
Аитов Тимур 47 6
Размахаев Сергей 40 6
Гулянский Игорь 9 6
Фридман Илья 41 6
Шмаков Роман 13 6
Никитин Алексей 11 4
Белоусов Максим 59 4
Киричек Алексей 66 3
Кунис Григорий 7 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
Восточная Европа 1676 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Украина 3361 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Белгород 240 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Европа 3745 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - Барнаул 360 2
Чехия - Прага 67 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - Оренбург 255 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Кингисепп 14 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Тула 178 1
Россия - Сургут 195 1
Россия - Красноярский край 663 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 5
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 2 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Великая Отечественная война 122 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Парламентская газета 7 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1988 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 21
CNews AWARDS 291 17
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
SAP Quality Awards 6 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Oracle Retail Day Online 1 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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