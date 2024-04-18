«Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter

В продажу поступили новые устройства для умного дома с «Алисой»: светодиодная лента и умная розетка с поддержкой протокола умного дома Matter over Wi-Fi. Пользователи смогут управлять ими голосом и объединять в сценарии с устройствами разных брендов. «Яндекс» первым среди российских компаний выпустил устройства с поддержкой этого протокола. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Matter использует для передачи данных широко распространенные протоколы беспроводной связи Wi-Fi и Thread, что позволяет объединять в одну систему устройства разных производителей. Устройства с Matter подключаются к умному дому по одному алгоритму: пользователям не придется разбираться в настройках каждого. А поскольку светодиодная лента и розетка поддерживают версию протокола Matter over Wi-Fi, они будут работать в сценариях умного дома без интернета — обмениваясь данными по локальной сети роутера.

Яндекс «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter

Ленту можно использовать в качестве подсветки или для украшения интерьера. Например, ее удобно разместить над кухонной столешницей или в гостиной для создания уюта. Пользователи могут выбрать любой из 16 млн цветов, настроить температуру и яркость свечения, включить готовый световой режим или придумать свой. Кроме того, можно объединить ленту с другими устройствами, например, чтобы по команде «Алиса, время кино!» гас верхний свет, включался телевизор и лента. Длина ленты — 3 метра, но ее можно уменьшить или нарастить с помощью удлинителя.

Розетка делает умными обычные приборы и технику: например, светильник или увлажнитель воздуха. Она выполнена из пожароустойчивого пластика и обеспечивает безопасную работу устройств: автоматически выключается при превышении допустимого напряжения в сети или мощности приборов. Пользователи могут удаленно управлять розеткой в приложении «Дом с Алисой» и получать пуш-уведомления, если она отключится — например, из-за скачка напряжения. Розетка доступна в черном и белом цвете и подойдет к любому интерьеру.

Новые устройства можно купить на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Технопарке», Ozon и у других ритейлеров. Светодиодная лента стоит 3990 руб., розетка — 1790 руб.

Для подключения ленты и розетки к умному дому нужна колонка с «Алисой» («Станция 2», «Миди», «Мини», «Лайт») или «Хаб» «Яндекса». К ним можно подключать и другие устройства с Matter over Wi-Fi: лампочки, розетки, светильники, светодиодные ленты, выключатели и реле разных производителей. Позже такая возможность появится у владельцев «Станции Макс», «Дуо Макс» и «ТВ Станций».

***

Умный дом с «Алисой» объединяет умные устройства «Яндекса», «Хаб», датчики, светодиодную ленту, лампочки и розетки. Они позволяют автоматизировать работу умного дома, чтобы устройства сами заботились о домашнем комфорте. Управлять устройствами можно голосом или с помощью мобильного приложения «Дом с Алисой». Умный дом «Яндекса» совместим также с устройствами сторонних производителей, в том числе с поддержкой протокола Zigbee.