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Thread OpenThread протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN
Thread и организации, системы, технологии, персоны:
|Reddit 320 4
|BleepingComputer - Издание 364 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
|Tom’s Hardware 421 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Phoronix 43 1
|Yahoo! Finance 120 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
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