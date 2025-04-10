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Thread OpenThread протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN



10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 1
24.07.2024 Как сделать умной систему полива для сада и огорода 1
18.04.2024 «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
09.02.2022 Новое ядро Linux будет выжимать максимум из процессоров Intel, хоть и с колоссальным опозданием 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
11.06.2020 Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы 1
25.05.2020 Обновление Windows 10 поломало беспроводной интернет 1
13.02.2020 Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
07.10.2019 Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти» 1
01.10.2019 Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать 1
03.09.2019 Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска 1
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» 1
25.06.2019 Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть» 1
17.06.2019 Обновление Windows 10 поломало системное приложение 1
11.06.2019 Cisco представила решения стандарта Wi-Fi 6 1
06.06.2019 Обновление Windows 10 поломало Internet Explorer 1
04.04.2019 Windows 10 перепугала пользователей странными уведомлениями с грамматическими ошибками 1
13.03.2019 Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились 1
05.12.2018 Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft 1
21.02.2018 Oracle анонсирует «умные» функции Индустрии 4.0 в сервисах Oracle IoT Cloud 1
26.10.2016 Samsung обновила IoT-платформу Artik 1
03.08.2015 Умный дом: он всё ещё далеко 1
02.10.2014 Главный разработчик процессоров для смартфонов выпустил собственную ОС 1
20.06.2013 Как экс-менеджер Cisco развивает ее конкурента в России 1
03.11.2012 Dreamfall Chapters в разработке 1
29.09.2010 Эксклюзивное интервью с создателем языка программирования C++ 1
10.04.2007 LiveOffice: Sentinel выследит почтовые угрозы 1
15.01.2007 Кирилл Вахрамеев: виртуализация – реальная сила 1
24.06.2005 "Доктор Веб" начал тестирование нового антивируса 1
12.02.2004 Intel выпустил инструменты для упрощения разработки приложений 1
02.02.2004 Intel Prescott вышел в свет 1
14.04.2003 Intel помогает ускорить разработку приложений для Hyper-Threading 1
10.04.2003 Arbyte будет распространять ПО Intel 1
14.11.2002 Москва первой увидела Pentium 4 3,06 ГГц 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Thread и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12262 21
Microsoft Corporation 24764 18
AMD - Advanced Micro Devices 4279 14
Samsung Electronics 10337 3
Google LLC 11897 3
Cisco Systems 5138 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
HP Inc. 5706 2
Oracle Corporation 6741 2
IBM - International Business Machines Corp 9462 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4061 2
X Corp - Twitter 2874 2
Nvidia Corp 3533 2
Yandex - Яндекс 7570 2
МегаФон 9129 1
McKinsey & Company Int 251 1
Nest 39 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 33 1
Acronis - Акронис 450 1
Wargaming 152 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
ARM Holdings 91 1
Funcom 105 1
Yahoo! 3699 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
Alibaba Group 431 1
Axios Systems - Аксиос Системс 31 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Информзащита 779 1
Dr.Web - Доктор Веб 1258 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 1
Merlion - Мерлион 827 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 918 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
AT&T Inc 1683 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 1
Check Point Software Technologies 767 1
Fortinet 393 1
Realtek Semiconductor 63 1
Salesforce.com 429 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
LEGO 246 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
Kickstarter 128 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2971 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4287 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3181 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14543 14
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2592 13
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 132 13
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30236 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2037 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 8
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